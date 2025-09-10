English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेतील 'हे' 21 नेते घेणार सर्व निर्णय; शिवसेनेची मुख्य कार्यकारी समिती जाहीर

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेची मुख्य कार्यकारी समिती जाहीर झाली आहे.  एकनाथ शिंदेमध्ये पक्षातील 21 प्रमुख नेत्यांचा समावेश आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 10, 2025, 05:57 PM IST
BMC election :  आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या वतीने पक्षाची मुख्य कार्यकारी समिती तयार करण्यात आलेली आहे. यात पक्षाचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह 21 शिलेदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. आगामी निवडणुकीच्या अनुषंगाने शिवसेना शिंदे पक्षाने कंबर कसली आहे. 

आगामी महापालिका निवडणुकीतील पक्षाच्या पातळीवरील महत्त्वाचे निर्णय या समितीच्या माध्यमातून घेण्यात येणार आहेत. शिवसेनेचे प्रमुख नेते, खासदार, माजी खासदार, आमदार, माजी आमदार यांना यात संधी देण्यात आली आहे.  एकूण 21 सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 

शिवसेनेची मुख्य कार्यकारी समिती 

१) एकनाथ शिंदे, मुख्य नेते
२) रामदास कदम, नेते 
३) गजानन कीर्तीकर, नेते
४) आनंदराव अडसूळ, नेते 
५) मीनाताई कांबळे, नेत्या 
६) डॉ. श्रीकांत शिंदे, खासदार 
७) रवींद्र वायकर, खासदार 
८) मिलिंद देवरा, राज्यसभा - खासदार 
९) राहुल शेवाळे, माजी खासदार 
१०) संजय निरुपम, माजी खासदार 
११) प्रकाश सुर्वे, आमदार
१२) अशोक पाटील, आमदार
१३) मुरजी पटेल, आमदार 
१४) दिलीप लांडे, आमदार
१५) तुकाराम काते, आमदार 
१६) मंगेश कुडाळकर, आमदार 
१७) श्रीमती मनिषा कायंदे, विधान परिषद, आमदार
१८) सदा सरवणकर, माजी आमदार 
१९) यामिनी जाधव, माजी आमदार
२०) दीपक सावंत, माजी आमदार 
२१) शिशिर शिंदे, माजी आमदार 

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीवरून महायुतीत मतभेद 

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीवरून महायुतीत मतभेद असल्याचं समोर आले आहे. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका स्वबळावर लढणार असल्याचे संकेत भाजप नेते प्रवीण दरेकरांनी दिलेत..तसेच स्थानिक स्तरावर स्वबळाबाबत एकमत झाल्यास तशा पद्धतीनं निवडणुका लढवू असं रत्नागिरीत बोलतांना प्रवीण दरेकर म्हणालेत. तर,  प्रवीण दरेकरांच्या भूमिकेवर आता शिवसेने नेते उदय सामंत यांनी उत्तर दिले. महायुतीत निवडणुका लढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं सामंत म्हणाले तसेच प्रवीण दरेकर समन्वय समितीत नाहीत त्यामुळे त्यांना माहिती नसते असा टोलाही त्यांनी लगावलाय.. 
मराठा आरक्षणच्या समितीध्ये मी होतो, ओबीसी समाज्याचे काही कमी होणार नाही. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

