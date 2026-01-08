English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • मुंबईला अशी संपवायची की पुन्हा..., उद्धव ठाकरेंचा भाजपावर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आरोप, 92 हजार कोटींच्या...

'मुंबईला अशी संपवायची की पुन्हा...', उद्धव ठाकरेंचा भाजपावर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आरोप, '92 हजार कोटींच्या...'

Uddhav Thackeray allegations on BJP: शिवसेनेकडे महापालिका असताना 92 हजार कोटींच्या मुदत ठेवी वाढवल्या होत्या. त्याच्या व्याजातून अनेक खर्च निघायचे. आता ती मुदतठेव त्यांनी 80 हजार कोटींवर आणली आहे. आणखी 17 हजार कोटी मोडणार असं मला समजलं आहे असा दावा उद्धव ठाकरेंनी केला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 8, 2026, 07:20 PM IST
'मुंबईला अशी संपवायची की पुन्हा...', उद्धव ठाकरेंचा भाजपावर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आरोप, '92 हजार कोटींच्या...'

Uddhav Thackeray allegations on BJP: शिवसेनेकडे महापालिका असताना 92 हजार कोटींच्या मुदत ठेवी वाढवल्या होत्या. त्याच्या व्याजातून अनेक खर्च निघायचे. आता ती मुदतठेव त्यांनी 80 हजार कोटींवर आणली आहे. आणखी 17 हजार कोटी मोडणार असं मला समजलं आहे असा दावा उद्धव ठाकरेंनी केला आहे. तसंच मुंबई अशी संपवायची की पुन्हा उभी राहात कामा नये असा भाजपाचा षडयंत्र असल्याचा आरोप केला आहे. झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' मुलाखतीत त्यांनी अनेक प्रश्नांवर स्पष्ट उत्तरं दिली. 

Add Zee News as a Preferred Source

'हे भ्रष्टाचाराचं प्रदूषण आहे'

"मुंबईला लुबाडत आहेत. शिवसेनेकडे महापालिका असताना 92 हजार कोटींच्या मुदत ठेवी वाढवल्या होत्या. त्याच्या व्याजातून अनेक खर्च निघायचे. आता ती मुदतठेव त्यांनी 80 हजार कोटींवर आणली आहे. आणखी 17 हजार कोटी मोडणार असं मला समजलं आहे. या मुदतठेवी कामगारांची देणी, आस्थापन, मोठे प्रोजेक्ट यासाठी असतात. टोलमुक्त कोस्टल रोड आम्हीच करुन दाखवला. दुर्दैवाने फित कापायचं नशीब त्यांना लाभलं. आता या ठेवी मोडत खात आहेत. त्यांनी 3 लाख कोटींचं देणं करुन ठेवलं आहे. हे भ्रष्टाचाराचं प्रदूषण आहे. वाटेल तशी कामं वाटली आहेत. सगळीकडे धुळीचं साम्राज्य आहे. कारण कंत्राटदारांच्या खिशात मुंबईकरांचा पैसा टाकला आहे. कंत्राटदारांना जे पैसे दिले जातात त्यातून किकबॅक वापरुन त्याचे पैसे वापरले जात आहे," असा आरोप त्यांनी केला आहे. 

मुस्लिम मतांवर शिवसेनेची भिस्त? उद्धव ठाकरेंनी स्पष्टच सांगितलं, म्हणाले 'मुस्लिमांनाही आमचं...'

Uddhav Thackeray Interview: भाजपा हिंदुत्तवादी नसून सत्तावादी, उद्धव ठाकरेंचा हल्लाबोल, 'चाटणं हा मुख्यमंत्र्यांचा...'

 

 

 

 

 

"मागील 4 वर्षात 3 लाख कोटींचा घोटाळा केला आहे. प्रशासकाच्या माध्यमातून  मुंबई चालवली. पालकमंत्री तिकडे जाऊन बसायचा. चार वर्षात मुंबईची लूट केली आहे. सुप्रीम कोर्टानेही त्यांची चोरी पकडली आहे," असंही त्यांनी म्हटलं. फडणवीस चोराच्या मांडीला मांडी लावून बसतात असंही त्यांनी म्हटलं 

'सगळं अहमदाबादला न्यायचं आणि मुंबईला परत उभं राहू द्यायचं नाही'

"मुंबईवर हिंदीसक्ती करु लागले आहेत. हिंदी सक्ती मान्य नाही. घाटकोपची भाषा गुजरात आहे असं म्हणतात. हे बोलणार आणि आम्ही ऐकणार. याचं कारण संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात यांच्या जातकुळीचं कोणीच नव्हतं. त्यामळे त्यांना मुंबईप्रेम नाही. त्यांना फक्त मुंबईवर राज्य करायचं आहे. 1960 साली जो गुजरातचा डोळा मुंबईवर होता, ते अंमलात आणायचं आहे. मुंबईचा कब्जा घ्यायचा आहे,  मुंबईचं महत्त्व कमी करायचं आहे. मुंबई तोडून नेणार नाही, पण उद्योग आर्थिक केंद्र नेलं. मुंबई अशी संपवायची की पुन्हा उभी राहात कामा नये. मुंबईला आता 3 लाख कोटींच्या खड्ड्यात टाकून ठेवलं आहे. सगळं अहमाबादाबला न्यायचं आणि मुंबईला परत उभं राहू द्यायचं नाही. आकसेपोटी हे केलं जात आहे," असा आरोप उद्धव ठाकरेंनी केला आहे. 

'चाटणं हा मुख्यमंत्र्यांचा स्थायीभाव'

मुदतठेवी चाटायच्या ठेवायच्या का? या फडणवीसांच्या टीकेला उत्तर देताना ते म्हणाले, 'चाटणं हा मुख्यमंत्र्यांचा स्थायीभाव आहे. त्यामुळे त्यांना तो शब्द दिसतो. मुदतठेवी चाटायच्या नसल्या तरी जनतेच्या हितासाठी असतात. कंत्राटदार मित्रांचे बूट चाटून वाटायच्याही नसतात. वरुन आदेश आला की यांची चाटुगिरी सुरु होते. त्याच्यात मुंबईचा सत्यानाश होत आहे. कारण यांची मुदत संपल्यावर हे नागूपरला, दुसरे त्यांच्या गावी आणि तिसरे बारामतीला जातील. मुंबईकरांचा वाली कोण? हे सर्वजण मुंबईचा बट्ट्याबोळ करणार. ते दिल्लीत जातील, हे रुसून आपल्या स्ट्रॉबेरी पाहायला आपल्या फाईव्ह स्टार शेतात जातील आणि एक काका मला वाचवा म्हणत बारामतीला जातील. मुंबईकरांचे होल कोण पाहणार".

'मुख्यमंत्र्यांना दुसऱ्याचा बाप डोक्यावर घ्यावा लागत आहे'

सर्व प्रकल्प आम्ही केले असून, उगाच दुसऱ्याचं मूल मांडीवर घेतल्याने ते आपलं होत नाही असा टोला फडणवीसांनी लगावला आहे. त्यावर उत्तर देताना ते म्हणाले, "मुख्यमंत्र्यांना दुसऱ्याचा बाप डोक्यावर घ्यावा लागत आहे. स्वत:च्या बापाचं नाव सांगायला लाज वाटत आहे. माझ्या वडिलांचे फोटो घेऊन का फिरत आहात? तुमच्या वाड वडिलांचं नाव सांगून मतं मागा. पण तुमचं आणि मुंबईचं नातंच कुठं दिसत नाही. फक्त एफएसआय वाढवला म्हणजे मुंबईचा विकास केला नाही. मेट्रो 2 चं लोकार्पण मी पण केलं आहे. मेट्रोची कामं तशी काँग्रेसच्या काळात सुरु झाली. मुंबईत जेवढी पाण्याची सोय आम्ही केली, जलबोगदे केले, कोस्टल रोड केला, विक्रमी वेळेत धरण केलं तेव्हा मुख्यमंत्री फक्त पर्यटक होते". 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation Electionbmc Electionबीएमसी निवडणूक 2026uddhav thackeray

इतर बातम्या

मुस्लिम मतांवर शिवसेनेची भिस्त? उद्धव ठाकरेंनी स्पष्टच सांग...

महाराष्ट्र बातम्या