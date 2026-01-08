'मुंबईला अशी संपवायची की पुन्हा...', उद्धव ठाकरेंचा भाजपावर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आरोप, '92 हजार कोटींच्या...'

Uddhav Thackeray allegations on BJP: शिवसेनेकडे महापालिका असताना 92 हजार कोटींच्या मुदत ठेवी वाढवल्या होत्या. त्याच्या व्याजातून अनेक खर्च निघायचे. आता ती मुदतठेव त्यांनी 80 हजार कोटींवर आणली आहे. आणखी 17 हजार कोटी मोडणार असं मला समजलं आहे असा दावा उद्धव ठाकरेंनी केला आहे. तसंच मुंबई अशी संपवायची की पुन्हा उभी राहात कामा नये असा भाजपाचा षडयंत्र असल्याचा आरोप केला आहे. झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' मुलाखतीत त्यांनी अनेक प्रश्नांवर स्पष्ट उत्तरं दिली.
"मुंबईला लुबाडत आहेत. शिवसेनेकडे महापालिका असताना 92 हजार कोटींच्या मुदत ठेवी वाढवल्या होत्या. त्याच्या व्याजातून अनेक खर्च निघायचे. आता ती मुदतठेव त्यांनी 80 हजार कोटींवर आणली आहे. आणखी 17 हजार कोटी मोडणार असं मला समजलं आहे. या मुदतठेवी कामगारांची देणी, आस्थापन, मोठे प्रोजेक्ट यासाठी असतात. टोलमुक्त कोस्टल रोड आम्हीच करुन दाखवला. दुर्दैवाने फित कापायचं नशीब त्यांना लाभलं. आता या ठेवी मोडत खात आहेत. त्यांनी 3 लाख कोटींचं देणं करुन ठेवलं आहे. हे भ्रष्टाचाराचं प्रदूषण आहे. वाटेल तशी कामं वाटली आहेत. सगळीकडे धुळीचं साम्राज्य आहे. कारण कंत्राटदारांच्या खिशात मुंबईकरांचा पैसा टाकला आहे. कंत्राटदारांना जे पैसे दिले जातात त्यातून किकबॅक वापरुन त्याचे पैसे वापरले जात आहे," असा आरोप त्यांनी केला आहे.
"मागील 4 वर्षात 3 लाख कोटींचा घोटाळा केला आहे. प्रशासकाच्या माध्यमातून मुंबई चालवली. पालकमंत्री तिकडे जाऊन बसायचा. चार वर्षात मुंबईची लूट केली आहे. सुप्रीम कोर्टानेही त्यांची चोरी पकडली आहे," असंही त्यांनी म्हटलं. फडणवीस चोराच्या मांडीला मांडी लावून बसतात असंही त्यांनी म्हटलं
"मुंबईवर हिंदीसक्ती करु लागले आहेत. हिंदी सक्ती मान्य नाही. घाटकोपची भाषा गुजरात आहे असं म्हणतात. हे बोलणार आणि आम्ही ऐकणार. याचं कारण संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात यांच्या जातकुळीचं कोणीच नव्हतं. त्यामळे त्यांना मुंबईप्रेम नाही. त्यांना फक्त मुंबईवर राज्य करायचं आहे. 1960 साली जो गुजरातचा डोळा मुंबईवर होता, ते अंमलात आणायचं आहे. मुंबईचा कब्जा घ्यायचा आहे, मुंबईचं महत्त्व कमी करायचं आहे. मुंबई तोडून नेणार नाही, पण उद्योग आर्थिक केंद्र नेलं. मुंबई अशी संपवायची की पुन्हा उभी राहात कामा नये. मुंबईला आता 3 लाख कोटींच्या खड्ड्यात टाकून ठेवलं आहे. सगळं अहमाबादाबला न्यायचं आणि मुंबईला परत उभं राहू द्यायचं नाही. आकसेपोटी हे केलं जात आहे," असा आरोप उद्धव ठाकरेंनी केला आहे.
मुदतठेवी चाटायच्या ठेवायच्या का? या फडणवीसांच्या टीकेला उत्तर देताना ते म्हणाले, 'चाटणं हा मुख्यमंत्र्यांचा स्थायीभाव आहे. त्यामुळे त्यांना तो शब्द दिसतो. मुदतठेवी चाटायच्या नसल्या तरी जनतेच्या हितासाठी असतात. कंत्राटदार मित्रांचे बूट चाटून वाटायच्याही नसतात. वरुन आदेश आला की यांची चाटुगिरी सुरु होते. त्याच्यात मुंबईचा सत्यानाश होत आहे. कारण यांची मुदत संपल्यावर हे नागूपरला, दुसरे त्यांच्या गावी आणि तिसरे बारामतीला जातील. मुंबईकरांचा वाली कोण? हे सर्वजण मुंबईचा बट्ट्याबोळ करणार. ते दिल्लीत जातील, हे रुसून आपल्या स्ट्रॉबेरी पाहायला आपल्या फाईव्ह स्टार शेतात जातील आणि एक काका मला वाचवा म्हणत बारामतीला जातील. मुंबईकरांचे होल कोण पाहणार".
सर्व प्रकल्प आम्ही केले असून, उगाच दुसऱ्याचं मूल मांडीवर घेतल्याने ते आपलं होत नाही असा टोला फडणवीसांनी लगावला आहे. त्यावर उत्तर देताना ते म्हणाले, "मुख्यमंत्र्यांना दुसऱ्याचा बाप डोक्यावर घ्यावा लागत आहे. स्वत:च्या बापाचं नाव सांगायला लाज वाटत आहे. माझ्या वडिलांचे फोटो घेऊन का फिरत आहात? तुमच्या वाड वडिलांचं नाव सांगून मतं मागा. पण तुमचं आणि मुंबईचं नातंच कुठं दिसत नाही. फक्त एफएसआय वाढवला म्हणजे मुंबईचा विकास केला नाही. मेट्रो 2 चं लोकार्पण मी पण केलं आहे. मेट्रोची कामं तशी काँग्रेसच्या काळात सुरु झाली. मुंबईत जेवढी पाण्याची सोय आम्ही केली, जलबोगदे केले, कोस्टल रोड केला, विक्रमी वेळेत धरण केलं तेव्हा मुख्यमंत्री फक्त पर्यटक होते".