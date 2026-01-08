Uddhav Thackeray Interview: भाजपा हिंदुत्तवादी नसून सत्तावादी, उद्धव ठाकरेंचा हल्लाबोल, 'चाटणं हा मुख्यमंत्र्यांचा...'

Uddhav Thackeray To The Point Interview: भाजपा हिंदुत्तवादी नसून सत्तावादी आहे. हिंदुत्व हे त्यांचं ढोंग आहे असा हल्लाबोल उद्धव ठाकरेंनी केला आहे. झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' मुलाखतीत त्यांनी भाजपासह एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल केला. सध्याची महापालिका निवडणूक ऐतिहासिक असून, पुलाखाली पाणी तुंबू लागलं आहे असंही ते म्हणाले. ही निवडणूक निवडणुकीसारखी झाली पाहिजे असा आमचा प्रयत्न आहे. एखाद्या चोराच्या मागे चोर करत लागलो की चोर पळायचा. पण आता चोर अभिमाने मी चोर आहे आणि मत द्या सांगतो. महाराष्ट्रात अशी संस्कृती, पंरपरा नव्हती, अशी विचित्र निवडणूक आहे अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
"राजकारणाला नितिमत्ता, सुसंस्कृतपणा होता. महाराष्ट्रात तो जरा जास्त होता. आता पूर्णपणे त्याचं विद्रुपीकरण झालं असून घाणरेडा प्रकार सुरु ठेवला आहे. भाजपाने एमआयएम आणि काँग्रेसशी युती केली. मग निवडणूक कशासाठी लढत आहात. सत्ता कशासाठी पाहिजे? गेल्या 10 वर्षापासून दिल्लीची सत्ता तुमच्याकडे आहे. 2014,19 ला पाठिंबा दिला. त्यातील किती वचनं पूर्ण झाली आहेत. अजूनही धुसखोरी थांबत नाही," अशी टीका उद्धव ठाकरेंनी केली आहे.
"मुंबई किंवा कोणत्याही पालिका निवडणुकीत भाजपावालेच बांगलादेशी घुसले म्हणून कोकलत आहेत. सीमा तुमच्या हातात आहे. म्हणज आपलंच अपयश बोंबलून सांगत आहेत. हा त्यांच्या अपयशाचा प्रचार सुरु आहे. हिंदू धोक्यात आहेत, रोहिंग्या मुंबईत घुसले हे भाजपाच ओरडून सांगत आहे," असा टोला उद्धव ठाकरेंनी लगावला आहे.
"हिंदुत्व हे भाजपाचं ढोंग आहे. भाजपा हिंदुत्ववादी नसून सत्तावादी आहे. कुठेही स्वातंत्र्यलढ्यात संघ कुठेही नव्हता. यावर्षी संघाला 100 वर्ष झाली. महाराष्ट्राच्या चळवळीत ना संघ होता, ना तत्कालीन जनसंघ होता. जनसंघ संयुक्त महाराष्ट्र समितीत जागा मिळवण्याच्या उद्देशाने सर्वात शेवटी सामील झाला. समितीतून पहिला बाहेर पडणारा जनसंघ होता. त्यामुळे त्यांचा मूळ डीएनए संधीसाधूपणाचा आहे. आता ते साधूपणाचा आव आणतात. त्यांच्याकडे काही होईल अशी अपेक्षा ठेवू नये. आता ते हापापले असून, गुंड, भ्रष्टाचाऱ्यांसोबत युती करत आहेत. आता अजित पवारही ज्यांनी आरोप केले त्यांच्यासोबत सत्तेत बसले असल्याचं सांगत आहेत. म्हणजे काही लाज, शरम राहिलेली नाही. सगळं काही सोडून दिलं आहे," अशी टीका त्यांनी केली.
"अजित पवारांच्या सिंचन घोटाळ्याच्या फाईलमध्ये आता भाजपा डुबक्या का मारत आहे? सोशल मीडियावर अशोक चव्हाण यांच्यासोबत मुस्लिम कार्यकर्ते आणि गळ्यात कमळ दिसत आहे. मग ही कसली युती आहे? कोणाशी साटंलोटं करत आहाता. भाजपा एकपेशी अमिबा आहे. तो कसाही वळत जातो. तसाच भाजपा एकपेशी झाला आहे. त्यांना सगळं पाहिजे. वाटेल ते करत आहेत," असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.
"आम्ही काँग्रेससोबत युती केली, ती भाजपाने आम्हाला ढकलल्याने ढाली. आम्ही गेलो तर हिंदुत्व सोडलं आणि मग तुम्ही काय केलं? भाजपा करतं ते अमरप्रेम आणि बाकीचे करतात ते लव्ह जिहाद? भाजपाही लव्हजिहाद करत आहे की व्होट जिहाद करत आहे? अकोटमध्ये केलेली युती काय आहे? पालघरला साधू हत्यांकाडातील आरोपीला पक्षातून खरंच काढलंय का? झाकून ठेवायचं आणि उघड पडलं तर झटकायचं असं आहे. आजही तो कमळाचा पट्टा घालून फिरत असेल," अशी टीका त्यांनी केली.
भाजपाला जुनी आठवण करुन देताना त्यांनी सांगितलं की, "2014-19 पर्यंत भाजपा हिंदुत्व बोलायला घाबरत होतं. तेव्हा गांधीवादी समाजवाद होता. अख्या देशात दोन खासदार होते. 87 साली पार्ल्याची पहिली पोटनिवडणूक बाळासाहेबांनी हिंदुत्वावर जिंकली होती. इतकं रोखठोक बोलण्याची हिंमत कोणत्याही भाजपा नेत्यात नव्हती. ती निवडणूक जिंकल्यावर भाजपा आमच्यासबोत आली. मग त्यांनी हिंदू व्होटबँक होऊ शकते असं लक्षात आलं. शिवसेनेचेया आधारे हिंदू व्होटबँक केली आणि आता नोटबंदी म्हणून वापरत आहे. पण आता हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन कोणीही मूर्ख राहिलेलं नाही. तुम्ही आंधळेपणाने ते पुढे नेऊ शकत नाही".
उद्धव ठाकरे मुस्लिम मतांचं लांगुलचालन करत असल्याच्या आरोपावर ते म्हणाले की, "मी मोदीसोबत नवाज शरीफचा केक खायला गेलो होतो? जिन्नाच्या थडग्यावर डोकं ठेवायला गेलो होतो? मोदींच्या घरी लहान असताना ईदचं जेवण जेवाययला गेलो होतो का? त्यांच्या घरी ईदचं जेवण यायचं आणि ते जेवायचे. त्यांच्या भाजपाच्या मुख्यालयात ईदचा कार्यक्रम झाला".
मुस्लिम मतांवर शिवसेनेची भिस्त आहे का? असं विचारलं असता त्यांनी उत्तर दिलं की, "आमचं हिंदुत्व देशप्रेमी आणि देशद्रोही आहे. तुम्ही शिवसेनाप्रमुखांचं कोणतंही भाषण काढून ऐकू शकता. देशद्रोही हिंदू असला तरी तो आमचा शत्रू आहे. आणि देशप्रेमी कोणीही असो तो आमचा आहे. शेतकऱ्यांनाही दहशतवादी ठरवणारे यांच्याकडून देशप्रेमाची अपेक्षा काय करायची? देशप्रेम आणि भाजपाप्रेम या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. मुस्लिमांनाही आमचं हिंदुत्व कळलं आहे. भाजपाचे मंत्री गोमांस खातात आणि आम्हाला हिंदुत्व शिकवतात. अमित शाह त्यांच्यासोबत जेवायला बसतात आणि आम्हाला हिंदुत्व शिकवतात".
पुढे ते म्हणाले, "मुंबईतील प्रदूषणाचा त्रास हिंदू, मुस्लिमांसह सर्वांना होत आहे. सर्वांना खड्ड्यातून, तुंबलेल्या पाण्यातून जावं लागत आहे. भाजपा यातून हिंदू, मुस्लिमांना वेगळं काढणार आहे का? भाजपाने विनाशाची गती लावली आहे. जिथे तुंबत नव्हतं तिथेही पाणी तुंबू लागलं आहे". भाजपाने किती मराठी उपमहापौर केलेत हे सांगावे. आम्ही मराठी महापौरच करणार असंही त्यांनी ठणकावून सांगितलं.
"मुंबईवर हिंदीसक्ती करु लागले आहेत. हिंदी सक्ती मान्य नाही. घाटकोपची भाषा गुजरात आहे असं म्हणतात. हे बोलणार आणि आम्ही ऐकणार. याचं कारण संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात यांच्या जातकुळीचं कोणीच नव्हतं. त्यामळे त्यांना मुंबईप्रेम नाही. त्यांना फक्त मुंबईवर राज्य करायचं आहे. 1960 साली जो गुजरातचा डोळा मुंबईवर होता, ते अंमलात आणायचं आहे. मुंबईचा कब्जा घ्यायचा आहे, मुंबईचं महत्त्व कमी करायचं आहे. मुंबई तोडून नेणार नाही, पण उद्योग आर्थिक केंद्र नेलं. मुंबई अशी संपवायची की पुन्हा उभी राहात कामा नये. मुंबईला आता 3 लाख कोटींच्या खड्ड्यात टाकून ठेवलं आहे. सगळं अहमाबादाबला न्यायचं आणि मुंबईला परत उभं राहू द्यायचं नाही. आकसेपोटी हे केलं जात आहे," असा आरोप उद्धव ठाकरेंनी केला आहे.
"मुंबईला लुबाडत आहेत. शिवसेनेकडे महापालिका असताना 92 हजार कोटींच्या मुदत ठेवी वाढवल्या होत्या. त्याच्या व्याजातून अनेक खर्च निघायचे. आता ती मुदतठेव त्यांनी 80 हजार कोटींवर आणली आहे. आणखी 17 हजार कोटी मोडणार असं मला समजलं आहे. या मुदतठेवी कामगारांची देणी, आस्थापन, मोठे प्रोजेक्ट यासाठी असतात. टोलमुक्त कोस्टल रोड आम्हीच करुन दाखवला. दुर्दैवाने फित कापायचं नशीब त्यांना लाभलं. आता या ठेवी मोडत खात आहेत. त्यांनी 3 लाख कोटींचं देणं करुन ठेवलं आहे. हे भ्रष्टाचाराचं प्रदूषण आहे. वाटेल तशी कामं वाटली आहेत. सगळीकडे धुळीचं साम्राज्य आहे. कारण कंत्राटदारांच्या खिशात मुंबईकरांचा पैसा टाकला आहे. कंत्राटदारांना जे पैसे दिले जातात त्यातून किकबॅक वापरुन त्याचे पैसे वापरले जात आहे," असा आरोप त्यांनी केला आहे.
"मागील 4 वर्षात 3 लाख कोटींचा घोटाळा केला आहे. प्रशासकाच्या माध्यमातून मुंबई चालवली. पालकमंत्री तिकडे जाऊन बसायचा. चार वर्षात मुंबईची लूट केली आहे. सुप्रीम कोर्टानेही त्यांची चोरी पकडली आहे," असंही त्यांनी म्हटलं. फडणवीस चोराच्या मांडीला मांडी लावून बसतात असंही त्यांनी म्हटलं
मुदतठेवी चाटायच्या ठेवायच्या का? या फडणवीसांच्या टीकेला उत्तर देताना ते म्हणाले, 'चाटणं हा मुख्यमंत्र्यांचा स्थायीभाव आहे. त्यामुळे त्यांना तो शब्द दिसतो. मुदतठेवी चाटायच्या नसल्या तरी जनतेच्या हितासाठी असतात. कंत्राटदार मित्रांचे बूट चाटून वाटायच्याही नसतात. वरुन आदेश आला की यांची चाटुगिरी सुरु होते. त्याच्यात मुंबईचा सत्यानाश होत आहे. कारण यांची मुदत संपल्यावर हे नागूपरला, दुसरे त्यांच्या गावी आणि तिसरे बारामतीला जातील. मुंबईकरांचा वाली कोण? हे सर्वजण मुंबईचा बट्ट्याबोळ करणार. ते दिल्लीत जातील, हे रुसून आपल्या स्ट्रॉबेरी पाहायला आपल्या फाईव्ह स्टार शेतात जातील आणि एक काका मला वाचवा म्हणत बारामतीला जातील. मुंबईकरांचे होल कोण पाहणार".
सर्व प्रकल्प आम्ही केले असून, उगाच दुसऱ्याचं मूल मांडीवर घेतल्याने ते आपलं होत नाही असा टोला फडणवीसांनी लगावला आहे. त्यावर उत्तर देताना ते म्हणाले, "मुख्यमंत्र्यांना दुसऱ्याचा बाप डोक्यावर घ्यावा लागत आहे. स्वत:च्या बापाचं नाव सांगायला लाज वाटत आहे. माझ्या वडिलांचे फोटो घेऊन का फिरत आहात? तुमच्या वाड वडिलांचं नाव सांगून मतं मागा. पण तुमचं आणि मुंबईचं नातंच कुठं दिसत नाही. फक्त एफएसआय वाढवला म्हणजे मुंबईचा विकास केला नाही. मेट्रो 2 चं लोकार्पण मी पण केलं आहे. मेट्रोची कामं तशी काँग्रेसच्या काळात सुरु झाली. मुंबईत जेवढी पाण्याची सोय आम्ही केली, जलबोगदे केले, कोस्टल रोड केला, विक्रमी वेळेत धरण केलं तेव्हा मुख्यमंत्री फक्त पर्यटक होते".