मुस्लिम मतांवर शिवसेनेची भिस्त? उद्धव ठाकरेंनी स्पष्टच सांगितलं, म्हणाले 'मुस्लिमांनाही आमचं...'

Marathi News
Uddhav Thackeray on Muslim Voters: भाजपा करतं ते अमरप्रेम आणि बाकीचे करतात ते लव्ह जिहाद? भाजपाही लव्हजिहाद करत आहे की व्होट जिहाद करत आहे? अशी विचारणा उद्धव ठाकरेंनी केली आहे. शिवसेनेच्या आधारे भाजपाने हिंदू व्होटबँक केली याची आठवणही त्यांनी करुन दिली. 

शिवराज यादव | Updated: Jan 8, 2026, 06:39 PM IST
Uddhav Thackeray on Muslim Voters: भाजपा करतं ते अमरप्रेम आणि बाकीचे करतात ते लव्ह जिहाद? भाजपाही लव्हजिहाद करत आहे की व्होट जिहाद करत आहे? अकोटमध्ये केलेली युती काय आहे? पालघरला साधू हत्यांकाडातील आरोपीला पक्षातून खरंच काढलंय का? झाकून ठेवायचं आणि उघड पडलं तर झटकायचं असं आहे. आजही तो कमळाचा पट्टा घालून फिरत असेल असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे. झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' मुलाखतीत त्यांनी शिवसेनेवर मुस्लिम मतदारांवरुन होणाऱ्या आरोपांवर भाष्य केलं. 

मुस्लिम मतांवर शिवसेनेची भिस्त आहे का? असं विचारलं असता त्यांनी उत्तर दिलं की, "आमचं हिंदुत्व देशप्रेमी आणि देशद्रोही आहे. तुम्ही शिवसेनाप्रमुखांचं कोणतंही भाषण काढून ऐकू शकता. देशद्रोही हिंदू असला तरी तो आमचा शत्रू आहे. आणि देशप्रेमी कोणीही असो तो आमचा आहे. शेतकऱ्यांनाही दहशतवादी ठरवणारे यांच्याकडून देशप्रेमाची अपेक्षा काय करायची? देशप्रेम आणि भाजपाप्रेम या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. मुस्लिमांनाही आमचं हिंदुत्व कळलं आहे. भाजपाचे मंत्री गोमांस खातात आणि आम्हाला हिंदुत्व शिकवतात. अमित शाह त्यांच्यासोबत जेवायला बसतात आणि आम्हाला हिंदुत्व शिकवतात". 

'भाजपा करतं ते अमरप्रेम आणि बाकीचे करतात ते लव्ह जिहाद?'

"आम्ही काँग्रेससोबत युती केली, ती भाजपाने आम्हाला ढकलल्याने ढाली. आम्ही गेलो तर हिंदुत्व सोडलं आणि मग तुम्ही काय केलं? भाजपा करतं ते अमरप्रेम आणि बाकीचे करतात ते लव्ह जिहाद? भाजपाही लव्हजिहाद करत आहे की व्होट जिहाद करत आहे? अकोटमध्ये केलेली युती काय आहे? पालघरला साधू हत्यांकाडातील आरोपीला पक्षातून खरंच काढलंय का? झाकून ठेवायचं आणि उघड पडलं तर झटकायचं असं आहे. आजही तो कमळाचा पट्टा घालून फिरत असेल," अशी टीका त्यांनी केली. 

'शिवसेनेच्या आधारे हिंदू व्होटबँक केली'

भाजपाला जुनी आठवण करुन देताना त्यांनी सांगितलं की, "2014-19 पर्यंत भाजपा हिंदुत्व बोलायला घाबरत होतं. तेव्हा गांधीवादी समाजवाद होता. अख्या देशात दोन खासदार होते. 87 साली पार्ल्याची पहिली पोटनिवडणूक बाळासाहेबांनी हिंदुत्वावर जिंकली होती. इतकं रोखठोक बोलण्याची हिंमत कोणत्याही भाजपा नेत्यात नव्हती. ती निवडणूक जिंकल्यावर भाजपा आमच्यासबोत आली. मग त्यांनी हिंदू व्होटबँक होऊ शकते असं लक्षात आलं. शिवसेनेचेया आधारे हिंदू व्होटबँक केली आणि आता नोटबंदी म्हणून वापरत आहे. पण आता हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन कोणीही मूर्ख राहिलेलं नाही. तुम्ही आंधळेपणाने ते पुढे नेऊ शकत नाही". 

'भाजपाच्या मुख्यालयात ईदचा कार्यक्रम झाला'

उद्धव ठाकरे मुस्लिम मतांचं लांगुलचालन करत असल्याच्या आरोपावर ते म्हणाले की, "मी मोदीसोबत नवाज शरीफचा केक खायला गेलो होतो? जिन्नाच्या थडग्यावर डोकं ठेवायला गेलो होतो? मोदींच्या घरी लहान असताना ईदचं जेवण जेवाययला गेलो होतो का? त्यांच्या घरी ईदचं जेवण यायचं आणि ते जेवायचे. त्यांच्या भाजपाच्या मुख्यालयात ईदचा कार्यक्रम झाला". 

पुढे ते म्हणाले, "मुंबईतील प्रदूषणाचा त्रास हिंदू, मुस्लिमांसह सर्वांना होत आहे. सर्वांना खड्ड्यातून, तुंबलेल्या पाण्यातून जावं लागत आहे. भाजपा यातून हिंदू, मुस्लिमांना वेगळं काढणार आहे का? भाजपाने विनाशाची गती लावली आहे. जिथे तुंबत नव्हतं तिथेही पाणी तुंबू लागलं आहे". भाजपाने किती मराठी उपमहापौर केलेत हे सांगावे. आम्ही मराठी महापौरच करणार असंही त्यांनी ठणकावून सांगितलं. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation Electionbmc Electionबीएमसी निवडणूक 2026uddhav thackeray

