मुस्लिम मतांवर शिवसेनेची भिस्त? उद्धव ठाकरेंनी स्पष्टच सांगितलं, म्हणाले 'मुस्लिमांनाही आमचं...'

Uddhav Thackeray on Muslim Voters: भाजपा करतं ते अमरप्रेम आणि बाकीचे करतात ते लव्ह जिहाद? भाजपाही लव्हजिहाद करत आहे की व्होट जिहाद करत आहे? अकोटमध्ये केलेली युती काय आहे? पालघरला साधू हत्यांकाडातील आरोपीला पक्षातून खरंच काढलंय का? झाकून ठेवायचं आणि उघड पडलं तर झटकायचं असं आहे. आजही तो कमळाचा पट्टा घालून फिरत असेल असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे. झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' मुलाखतीत त्यांनी शिवसेनेवर मुस्लिम मतदारांवरुन होणाऱ्या आरोपांवर भाष्य केलं.
मुस्लिम मतांवर शिवसेनेची भिस्त आहे का? असं विचारलं असता त्यांनी उत्तर दिलं की, "आमचं हिंदुत्व देशप्रेमी आणि देशद्रोही आहे. तुम्ही शिवसेनाप्रमुखांचं कोणतंही भाषण काढून ऐकू शकता. देशद्रोही हिंदू असला तरी तो आमचा शत्रू आहे. आणि देशप्रेमी कोणीही असो तो आमचा आहे. शेतकऱ्यांनाही दहशतवादी ठरवणारे यांच्याकडून देशप्रेमाची अपेक्षा काय करायची? देशप्रेम आणि भाजपाप्रेम या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. मुस्लिमांनाही आमचं हिंदुत्व कळलं आहे. भाजपाचे मंत्री गोमांस खातात आणि आम्हाला हिंदुत्व शिकवतात. अमित शाह त्यांच्यासोबत जेवायला बसतात आणि आम्हाला हिंदुत्व शिकवतात".
"आम्ही काँग्रेससोबत युती केली, ती भाजपाने आम्हाला ढकलल्याने ढाली. आम्ही गेलो तर हिंदुत्व सोडलं आणि मग तुम्ही काय केलं? भाजपा करतं ते अमरप्रेम आणि बाकीचे करतात ते लव्ह जिहाद? भाजपाही लव्हजिहाद करत आहे की व्होट जिहाद करत आहे? अकोटमध्ये केलेली युती काय आहे? पालघरला साधू हत्यांकाडातील आरोपीला पक्षातून खरंच काढलंय का? झाकून ठेवायचं आणि उघड पडलं तर झटकायचं असं आहे. आजही तो कमळाचा पट्टा घालून फिरत असेल," अशी टीका त्यांनी केली.
भाजपाला जुनी आठवण करुन देताना त्यांनी सांगितलं की, "2014-19 पर्यंत भाजपा हिंदुत्व बोलायला घाबरत होतं. तेव्हा गांधीवादी समाजवाद होता. अख्या देशात दोन खासदार होते. 87 साली पार्ल्याची पहिली पोटनिवडणूक बाळासाहेबांनी हिंदुत्वावर जिंकली होती. इतकं रोखठोक बोलण्याची हिंमत कोणत्याही भाजपा नेत्यात नव्हती. ती निवडणूक जिंकल्यावर भाजपा आमच्यासबोत आली. मग त्यांनी हिंदू व्होटबँक होऊ शकते असं लक्षात आलं. शिवसेनेचेया आधारे हिंदू व्होटबँक केली आणि आता नोटबंदी म्हणून वापरत आहे. पण आता हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन कोणीही मूर्ख राहिलेलं नाही. तुम्ही आंधळेपणाने ते पुढे नेऊ शकत नाही".
उद्धव ठाकरे मुस्लिम मतांचं लांगुलचालन करत असल्याच्या आरोपावर ते म्हणाले की, "मी मोदीसोबत नवाज शरीफचा केक खायला गेलो होतो? जिन्नाच्या थडग्यावर डोकं ठेवायला गेलो होतो? मोदींच्या घरी लहान असताना ईदचं जेवण जेवाययला गेलो होतो का? त्यांच्या घरी ईदचं जेवण यायचं आणि ते जेवायचे. त्यांच्या भाजपाच्या मुख्यालयात ईदचा कार्यक्रम झाला".
पुढे ते म्हणाले, "मुंबईतील प्रदूषणाचा त्रास हिंदू, मुस्लिमांसह सर्वांना होत आहे. सर्वांना खड्ड्यातून, तुंबलेल्या पाण्यातून जावं लागत आहे. भाजपा यातून हिंदू, मुस्लिमांना वेगळं काढणार आहे का? भाजपाने विनाशाची गती लावली आहे. जिथे तुंबत नव्हतं तिथेही पाणी तुंबू लागलं आहे". भाजपाने किती मराठी उपमहापौर केलेत हे सांगावे. आम्ही मराठी महापौरच करणार असंही त्यांनी ठणकावून सांगितलं.