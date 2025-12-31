वंचित बहुजन आघाडीने मुंबईसाठी उमेदवारांची यादी केली जाहीर, 46 जणांच्या नावाची घोषणा

Vanchit Bahujan Aghadi Candidate List: वंचित बहुजन आघाडीने मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी अखेर उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यानंतर वंचितने आपले पत्ते उघड करत उमेदवारांची नावं जाहीर केली आहेत. प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वातील वंचित बहुजन आघाडीने एकूण 46 जणांच्या नावाची घोषणा केली आहे. मुंबईत वंचितने काँग्रेससोबत युती केली आहे.
दरम्यान काँग्रेसने याआधीच आपल्या दोन उमेदवार यादी जाहीर केल्या आहेत. काँग्रेसने पहिल्या यादीत 70 आणि दुसऱ्या यादीत 56 अशा एकूण 126 उमेदवारांची नावं जाहीर केली आहेत. काँग्रेसने यादी जाहीर करताना ती सर्वसमावेश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. काँग्रेसने यादीत अल्पसंख्यांक, मुस्लिमांनाही स्थान दिलं आहे.
काँग्रेसच्या यादीत एकूण 21 मुस्लिम उमेदवारांना स्थान देण्यात आलं आहे. कुलाबा, मुंबादेवी, भायखळा, वर्सोवा, अंधेरी, कुर्ला, कलिना, वांद्रे, धारावी, सायन, मानखुर्दे, मालाड येथे मुस्लिम उमेदवारांना संधी देण्यात आली आहे.
1. वार्ड 24 – सरोज दिलिप मगर
2. वार्ड 25 – डॉ. सलीम अहमद रियाज अहमद अन्सारी
3. वार्ड 27 – संगिता दत्तात्रय शिंगाडे
4. वार्ड 38 – तेजस्विनी उपासक गायकवाड
5. वार्ड 42 – रेवाळे मनिषा सुरेश
6. वार्ड 53 – नितीन विठ्ठल वळवी
7. वार्ड 54 – राहुल ठोके
8. वार्ड 56 – ऊषा शाम तिरपुडे
9. वार्ड 67 – पिर महमंद मुस्ताक शेख
10. वार्ड 68 – पलमजित सिंह गुंबंर
11. वार्ड 73 – स्नेहा मनोज जाधव
12. वार्ड 76 – डॉ. परेश प्रभाकर केळुस्कर
13. वार्ड 85 – अय्यनार रामस्वामी यादव
14. वार्ड 88 – निधी संदीप मोरे
15. वार्ड 95 – विनोद कुमार रामचंद्र गुप्ता
16. वार्ड 98 – सुदर्शन पिठाजी येलवे
17. वार्ड 107 – वैशाली संजय सकपाळ
18. वार्ड 108 – अश्विनी श्रीकांत पोचे
19. वार्ड 111 – अँड रितेश केणी
20. वार्ड 113 – सुर्यकांत शंकर आमणे
21. वार्ड 114 – सिमा निनाद इंगळे
22. वार्ड 118 – सुनिता अंकुश वीर
23. वार्ड 119 – चेतन चंद्रकांत अहिरे
24. वार्ड 121 – दिक्षिता दिनेश विघ्ने
25. वार्ड 122 – विशाल विठ्ठल खंडागळे
26. वार्ड 123 – यादव राम गोविंद बलधर
27. वार्ड 124 – रीता सुहास भोसले
28. वार्ड 127 – वर्षा कैलास थोरात
29. वार्ड 139 – स्नेहल सोहनी
30. वार्ड 146 – सतिश वामन राजगुरू
31. वार्ड 155 – पवार ज्योती परशुराम
32. वार्ड 157 – सोनाली शंकर बनसोडे
33. वार्ड 160 – गौतम भिमराव हराळ
34. वार्ड 164 – आशिष प्रभु जाधव
35. वार्ड 169 – स्वप्निल राजेंद्र जवळगेकर
36. वार्ड 173 – सुगंधा राजेश सोंडे
37. वार्ड 177 – कुमुद विकास वरेकर
38. वार्ड 193 – भुषण चंद्रशेखर नागवेकर
39. वार्ड 194 – शंकर गुजेटी (अशोक गुजेटी)
40. वार्ड 195 – पवार ओमकार मोहन
41. वार्ड 196 – रचना अविनाश खुटे
42. वार्ड 197 – डोळस अस्मिता शांताराम
43. वार्ड 199 – नंदिनी गौतम जाधव
44. वार्ड 202 – प्रमोद नाना जाधव
45. वार्ड 207 – चंद्रशेखर अशोक कानडे
46. वार्ड 225 – विशाल राहुल जोंजाळ
काँग्रेस नेतृत्वाने यावेळी दोन शकुनीमामांना बाजूला ठेवल्यानेच वंचितने यावेळी प्रथमच मुंबईत त्यांच्याशी युती केली, असा खुलासा वंचितचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनी झी 24 तासशी बोलताना केला आहे. मुंबई काँग्रेससोबत आम्ही युती केली असली तरी त्यांच्या पक्षात असलेले स्लिपर सेल्स या बोलणी प्रक्रियेत कुठेच सहभागी नव्हते. उद्या पुढे जाऊन काही गडबड होणार नाही ना, यासाठी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी काळजी घ्यावी, असाही सल्ला प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला आहे.
पुणे, पीसीएमपी मनपा इलेक्शनच्या निमित्ताने दोन्ही राष्ट्रवादी आता एकञ येत असल्याने खासदार सुप्रिया सुळे लवकरच केंद्रात मंञी झाल्याचं बघायला मिळेल, असाही अंदाज आंबेडकर यांनी वर्तवला आहे. दरम्यान, 1998 साली राज्यात काँग्रेस आणि रिपाई पक्षांच्या युतीत पवारांचा काहीच संबंध नव्हता, मीडियाने विनाकारण पवारांना त्याचे क्रेडिट दिले होते, सिताराम केसरी यांनी ते सर्व जुळवून आणलं होतं असंही आंबेडकर म्हणाले आहेत.