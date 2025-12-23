Corporator Criteria:कोण होऊ शकतं नगरसेवक? किती लागतं शिक्षण? काय असते पात्रता? A टू Z माहिती!

Corporator Criteria: नगरपंचायत, नगरपरिषदेचे निकाल नुकतेच समोर आले. आता पालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु झाली आहे. सध्या महायुती, महाविकास आघाडीमध्ये आपल्या पक्षातून कोणाला उमेदवारी द्यायची यावरुन चर्चा सुरु आहेत. पण नगरसेवक कोण होऊ शकतं? त्यासाठी काय पात्रता असते? याबद्दल अनेकांना माहिती नसतं. यासंदर्भात सविस्तर जाणून घेऊया.
महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यानुसार, निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवाराचे वय किमान 21 वर्षे पूर्ण असावे. हे वय अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी गणले जाते. तसेच, तुमचे नाव त्या शहराच्या सध्याच्या मतदार यादीत असणे गरजेचे आहे. मतदार यादीत नाव असणे हाच पात्रतेचा मुख्य पुरावा मानला जातो.
राखीव जागांसाठी, अनुसूचित जाती-जमाती किंवा मागासवर्गीय उमेदवारांना जातीचे प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. महिलांच्या राखीव जागांवर कोणत्याही प्रवर्गातील पात्र महिला अर्ज करू शकतात. इतर राज्यातून आलेल्या व्यक्तींना महाराष्ट्रातील राखीव जागांवरून लढता येत नाही.
जर एखाद्या व्यक्तीला न्यायालयाने दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक कैदेची शिक्षा ठोठावली असेल, तर शिक्षा संपल्यापासून पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढवता येत नाही. जामीन मिळाला तर, अपीलात स्थगिती मिळेपर्यंत अपात्रता कायम राहते. सामाजिक सलोखा बिघडवणारे किंवा नैतिक अधःपतनाचे गुन्हे असल्यासही सहा वर्षांची बंदी येते. अशा पार्श्वभूमीमुळे उमेदवारी धोक्यात येते.
12 सप्टेंबर 2001 नंतर जर तिसरे अपत्य झाले असेल, तर ती व्यक्ती अपात्र ठरते. हे नियम कठोर आहेत. मूल दत्तक दिले तरीही नैसर्गिक पालकांना अपात्रता लागू होते. हा नियम कुटुंब नियोजनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणला गेला आहे.
महानगरपालिकेची कर किंवा दंड थकले असल्यास, नोटीस मिळाल्यानंतर तीन महिन्यांत भरले नाहीत तर अपात्रता येते. तसेच महापालिकेचे कंत्राटदार असणे किंवा लेखापरीक्षणातील थकीत रक्कम न भरल्यानेही उमेदवारी रद्द होऊ शकते. मागील निवडणुकीचा खर्च अहवाल वेळेत सादर न केल्यास तीन वर्षांची बंदी लागते.
शासकीय किंवा स्थानिक संस्थेत लाभाचे पद असल्यास निवडणूक लढवता येत नाही. महापालिकेचे कर्मचारी किंवा शिक्षकही अपात्र आहेत. मात्र खाजगी अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना परवानगी आहे. भारतीय नागरिक नसणे, मानसिक अस्वस्थता किंवा दिवाळखोरी यामुळेही अपात्र ठरता येते.
अर्जासोबत मालमत्ता, शिक्षण आणि गुन्हेगारीची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र जोडावे लागते. राखीव प्रवर्गासाठी जातीचे मूळ प्रमाणपत्र आणि वैधता आवश्यक आहे. भ्रष्टाचारामुळे पद गमावलेल्यांना पाच वर्षे बंदी, तर भारत निवडणूक आयोगाने अपात्र ठरवलेल्यांना स्थानिक निवडणुकीतही प्रवेश नाही. हे नियम पारदर्शकता आणि योग्य उमेदवार निवडण्यासाठी आहेत.
महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकीत नगरसेवक (कॉर्पोरेटर) होण्यासाठी खास शैक्षणिक पात्रता लागत नाही. कोणतीही किमान डिग्री किंवा शिक्षणाची अट नाही – निरक्षर व्यक्तीही उमेदवार होऊ शकते, फक्त इतर मूलभूत अटी पूर्ण कराव्या लागतात. शिक्षणाची अट नसल्याने, कोणीही सामान्य नागरिक नगरसेवक होऊ शकतो. पारदर्शकता आणि सर्वांना संधी देण्यासाठी हे नियम आहेत. सध्याच्या 2025-26 निवडणुकीतही हे लागू आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाची वेबसाइट यासंदर्भात अधिक तपशील देण्यात आले आहेत.