Marathi News
ठाकरे की काँग्रेसचा हात, पवारांची कुणाला साथ?

मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे युतीत निवडणूक लढवणार आहेत.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 19, 2025, 10:53 PM IST
ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास मुंबई : ठाकरेंच्या युतीत शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचीही एन्ट्री होण्याची शक्यता आहे.. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीनं ठाकरे बंधू आणि काँग्रेस दोघांशीही युती किंवा आघाडीचा प्रस्ताव ठेवलाय. पुढच्या काही दिवसांत ठाकरे किंवा काँग्रेस या दोघांपैकी एकजणाशी राष्ट्रवादी शरद पवार आघाडी जाहीर करण्याची शक्यता आहे.

मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे युतीत निवडणूक लढवणार आहेत. या दोघांमध्ये आता तिस-या भिडूचीही एंट्री होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष ठाकरे बंधूंसोबत निवडणूक लढवण्य़ासाठी इच्छुक असल्याची माहिती समोर आली आहे. सिल्व्हर ओकवर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाची मुंबई महापालिका निवडणुकीची रणनिती ठरवण्यासाठी बैठक झाली. या बैठकीत राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या मुंबई अध्यक्ष राखी जाधव यांनी पक्षातील नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची मतं मांडली. मुंबईची निवडणूक ही महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून लढली जावी असं कार्यकर्त्यांचं म्हणणं असल्याचं राखी जाधव यांनी सांगितलं. 

राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षासमोर दोन पर्याय आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंसोबत युती करायची आणि दुसरा पर्याय काँग्रेससोबत आघाडी करायची. काँग्रेसनं राष्ट्रवादीसमोर खूप दिवसांपूर्वी प्रस्ताव ठेवला होता. शरद पवारांनी काँग्रेस नेत्यांचं फक्त म्हणणं ऐकून घेतलं पण त्यावर त्यांनी कोणतंही उत्तर दिलेलं नाही. शरद पवार बहुतेक मुंबईच्या राजकीय हवेचा अंदाज घेत असावेत. त्यामुळंच त्यांनी दोन्ही पर्याय खुले ठेवल्याची चर्चा सुरु झालीय. मनसेनही शरद पवार सोबत येण्याबाबत फारशी उत्सुकता दाखवलेली नाही. शरद पवार ठाकरेंसोबत आले तरी ते उद्धव ठाकरेंच्या कोट्यातून लढवतील असा अर्थ मनसे नेत्यांच्या वक्तव्यातून निघताना दिसला.

शरद पवारांना मुंबईच्या राजकीय हवेचा अजून पुरता अंदाज आलेला दिसत नाही. त्यामुळं ते सध्या तरी कोणताही निर्णय घेताना दिसत नाही. पण घोडा मैदान दूर नाही ज्यांच्यासोबत युती किंवा आघाडी करुन यशाचं शिखर गाठता येईल त्याच्याकडे पवारांचा कल असेल. त्यामुळं येत्या काळात शरद पवार ठाकरेंच्या युतीत आले तरी ते उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाच्या कोट्यातून जागा लढतील असा तर्क आता लावला जात आहे. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

