'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये म्हणून...'; एकनाथ शिंदेंनी निवडणूक आयोगाला स्पष्टच सांगितलं...

BMC Elections 2026 : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि श्रीकांत शिंदेंनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. त्यांनी पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मतदानाला उत्साहाने जनता बाहेर पडले आहेत. आज सकाळपासून लोकशाहीमध्ये उत्साहाच वातावरण दिसून येत आहे. लोकांनी घराबाहेर पडून मतदान करा, असं आवाहन एकनाथ शिंदेंनी केलं. कोणीही आपल्या मतदानाचा हक्कापासून वंचित राहता कामा नये. सर्वांनीच मतदान करावं. शाई प्रकरणावरही एकनाथ शिंदे म्हणाले की, अनेक वर्षांपासून आपण बॉटलमधील शाई वापरत होतो. निवडणूक आयुक्ताने त्याचा खुलासा केला आहे. कुठेही बोगस मतदान होणार नाही याची पूर्ण खबरदारी निवडणूक आयुक्ताने घेतली आहे. अतिशय पारदर्शक पद्धतीने मतदान प्रक्रिया झाली पाहिजे.
मतदान केंद्रावरील ईव्हीएम बंद झालेल्या घटनेवर शिंदे म्हणाले की, जिथे ईव्हीएम बंद झाल्याचा घटना समोर आल्या आहेत, त्यांची नोंद करण्यात येत आहे. याठिकाणी कोणीही मतदान करण्यासाठी वंचित राहू नये म्हणून तिथली मतदानाची वेळ वाढण्यात यावी. कोणीही मतदान करण्यापासून वंचित राहू नये म्हणून निवडणूक आयोगाने काळजी घ्यावी. तर दुबार मतदान करताच येत नाही, असं ते यावेळी स्पष्टच म्हणाले.
मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी मतदारांच्या बोटावरील शाई पुसली जात असल्याचा आरोप केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तो आरोप फेटाळून लावला आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, निवडणुकांबाबत सगळ्या गोष्टी निवडणूक आयोग ठरवतात. याआधीही मार्करचा वापर झाला आहे. जर काही न शंका असेल तर निवडणूक आयोगाने दुसऱ्या पेनचा वापर केला पाहिजे. मी तर म्हणतो की, ऑईल पेंटचा वापर केला पाहिजे. मात्र निवडणुकीशी संबंधित संस्थानवर अशा पद्धतीने संशय निर्माण करणे योग्य नाही, असंही देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं. माझ्या हातावरील मार्कर पुसून दाखवा, असे देवेंद्र फडणवीस यांनीही आवाहन केलं.