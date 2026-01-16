....तर शिवसेना 125 जागा जिंकली असती; संजय राऊतांनी स्पष्टच सांगितलं

BMC ELections 2026 : मुंबई सह 29 महापालिकांच्या निवडणुकांचा निकाल 16 जानेवारी रोजी जाहीर होणार आहे. मुंबई महापालिकांचे निकाल (BMC Elections 2026) समोर येत असून यात सुरुवातीच्या काही निकालांमध्ये भाजपला जास्त जागा मिळाल्याचं दिसतंय. अशा परिस्थितीत मुंबईतील भाजप मुख्यालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांसह अनेक बड्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी विजयी जल्लोष साजरा केला. मात्र अजून मुंबईतील अनेक भागांचे निकाल येणं बाकी आहे आणि त्यासंदर्भात शिवसेना UBT खासदार संजय राऊत यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत भाजपला खडे बोल सुनावले.
खासदार संजय राऊत म्हणाले की, 'मतमोजणीला काही ठिकाणी सुरुवात झालीये. त्यातील 80 ते 85 टक्के निकाल हे शिवसेनेच्या विजयाचे आहेत. आताच मला सांगितलं की वैशाली पाटणकर विजयी झाल्या, विशाखा राऊत विजयी झाल्या, यशवंत किल्लेदार आघाडीवर आहेत. बांद्राला सुद्धा आमचे उमेदवार जिंकलेत, त्यानंतर भांडुप विक्रोळीमध्ये शिवसेनेमध्ये उमेदवार आघाडीवर आहेत. सकाळी जे आकडे तुम्ही दाखवत होतात. भाजपकडून जो भ्रम निर्माण केला जातो होता. ते खोटे आकडे दाखवून तुम्ही काय करणार. अनेक ठिकाणी अटीतटीची लढत आहे. काटे की टक्कर आहे. पण जो तुम्ही फरक दाखवताय एवढा नाही. मनसेचे सुद्धा अनेक उमेदवार विजयी होतायत. भांडुपमध्ये त्यांचे दोन उमेदवार जिंकले. मुंबईत इतर ठिकाणी त्यांचे उमेदवार आघाडीवर आहेत, तेव्हा त्यांचाही आकडा वाढेल. शरद पवार पक्षाला काही जागा मिळाल्याचं मी पाहिलं, अशावेळेला तुम्हीच आव्हानाची भाषा करताय'.
संजय राऊत पुढे म्हणाले की, 'मुंबईच्या बाहेर काही महापालिकांमध्ये तुमचा विजय झालेला आहे त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन. पण मुंबईची लढाई त्या सगळ्यांपेक्षा मोठी आणि वेगळी आहे. आणि ती शेवटच्या क्षणापर्यंत आणि शेवटच्या श्वासापर्यंत ही लढाई आमच्याकडून लढली जाईल. ठाकरेंना आव्हान देण्याचा प्रयत्न झाला, पण त्या आव्हानाला मर्यादा आहेत. सत्तेच्या आणि पैशाच्या जोरावर तुम्ही जागा नक्कीच जिंकला होता पण अजून लढाई संपली कुठे? साडेदहा वाजतील किंवा ११ वाजतील पूर्ण निकाल हाती यायला, त्यानंतर आपण बोलू. याक्षणी मला चित्र असं दिसतंय की लढाई बरोबरीस सुरु आहे आणि काहीही होऊ शकतं'.
संपूर्ण निकाल हाती येण्यापूर्वीच भाजपने जल्लोष केला यावर बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, 'तुम्ही शिवसेना फोडून हा विजय मिळवताय. जर शिवसेना फुटली नसती तर शिवसेना एकटी १२० ते १२५ जागांवर जिंकली असती. आणि भाजपचा खेळ 50 पर्यंत येऊन अटकळ असता. हे सगळ्यांना माहितीये,. पण मुंबईवर महापौर बसवण्यासाठी तुम्ही शिवसेना फोडलीत. मराठी माणसाला एकत्र आणण्याचा जो आमचा प्रयत्न होता त्याला तुम्ही सुरुंग लावलात. तरीही मराठी माणूस आजही उद्धव आणि राज ठाकरे यांच्याच मागे उभा आहे. हे तुम्हाला निकालावरून दिसेल'.
मुंबईत MIM चे जवळपास 4 उमेदवार जिंकून आले यावर बोलताना राऊत म्हणाले की, 'मागील काही वर्षांपासून MIM चे उमेदवार मुंबईत निवडून येतायत. MIM ला मुंबईत भारतीय जनता पक्षाने ताकद दिली. काही मुस्लिमांची मत आम्हाला मिळणार असतील तर ती मिळू नयेत यासाठी भाजपने मुंबई आणि इतर ठिकाणी MIM साठी पायघड्या घातल्या.