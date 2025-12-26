भाजप-शिवसेनेला शह देण्यासाठी ठाकरे बंधुंची मोठी खेळी; माहिमसाठी अशी ठरली स्ट्रॅटर्जी!

Mahim Constituency: महापालिका निवडणूक 2026 ची रणधुमाळी सुरु झाली आहे. राज आणि उद्धव हे ठाकरे बंधु एकत्र आल्याने मुंबई महापालिकांच्या निवडणुकीतील रंगत वाढलीय. दरम्यान मुंबईतील मतदारसंघात उबाठा आणि मनसे या दोन्ही पक्षांचे प्राबल्य असल्याने कुठून कोणत्या पक्षाचा उमेदवार दिला जाणार? याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. शिवडी, भांडूपनंतर आता माहिममधील पालिका मतदारसंघासाठी बैठक पार पडली. काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
ठाकरे बंधुंमधील दादर माहिमचा तिढा सुटला, 6 पैकी 4 जागा शिवसेना ठाकरे आणि 2 जागा मनसे लढणार आहे. वॅार्ड क्रमांक 192 हा मनसे पक्षाकडे आणि 194 वॅार्ड हा ठाकरेंच्या शिवसेनेला युतीमध्ये सोडण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र वार्ड क्रमांक 192 आपल्याला मिळावा यासाठी शिवसेनेचे स्थानिक पदाधिकारी कार्यकर्ते उद्धव ठाकरेंना दुपारी 4 वाजता भेटणार असल्याची माहितीदेखील समोर येतेय. माजी नगरसेवक प्रकाश पाटणकर हे शिवसैनिकांसोबत मातोश्रीवर उद्धव ठाकरे यांना भेटायला येणार आहेत.
वार्ड क्रमांक 192 हा युतीच्या अंतिम चर्चेमध्ये मनसेला देण्यात आल्याची माहिती त्या ठिकाणाहून मनसे नेते यशवंत किल्लेदार निवडणूक लढवणार सूत्रांची माहिती आहे. 190 आणि 192 हे प्रभाग मनसे लढणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
ठाकरे बंधूमधील शिवडीचा वाद मिटला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. प्रभाग क्र. 203, 204, 205 या जागेवरून वाद सुरु होता. यापैकी एक मनसेला तर उर्वरित दोन ठाकरेंच्या सेनेला देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मातोश्रीवर सुरु असलेल्या बैठकीत जागावाटपासंदर्भात चर्चा सुरु होती. या बैठकीला ठाकरेंच्या सेनेकडून पक्षाचे सचिव आणि स्थानिक नेते सुधीर साळवी उपस्थित होते. शिवसेना उबाठा आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनच्या युतीबाबत पुन्हा एक चर्चा झाली असून शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी राज ठाकरे यांची शिवतीर्थावर जाऊन भेट घेतली जवळपास 40 ते 45 मिनिटे ही चर्चा झाली. शिवसेना उबाठा आणि मनसे युतीचे जागावाटप अंतिम टप्प्यात आलं आहे. जागा वाटपाच्या चर्चेसाठी उद्या पुन्हा बैठक होईल. आज संजय राऊत आणि राज ठाकरे आणि त्यानंतर बाळा नांदगावकर आणि राज ठाकरे यांच्यामध्ये सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
जागा वाटपाची रस्सीखेच फार करू नये अशा सूचना राज ठाकरे यांनी दोन्ही नेत्यांना दिल्याची सूत्रांनी माहिती दिली आहे.त्यानंतर मंगळवारी किंवा बुधवारी शिवसेना उबाठा आणि मनसेची युती जाहीर होण्याची शक्यता आहे. ठाकरे बंधुंच्या युतीची उद्या घोषणा होणार असल्याची माहिती आहे. दोन्ही ठाकरे बंधू पत्रकार परिषद घेवून यासंदर्भात घोषणा करणार आहेत. एनएससीआय डोममध्ये ही पत्रकार परिषद होण्याची शक्यता आहे.