Marathi News
  महाराष्ट्रातील या 5 प्रमुख मुद्द्यांचे भविष्य BMC निवडणुका ठरवणार; दोन मुद्दे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ माजवणारे

महाराष्ट्रातील 'या' 5 प्रमुख मुद्द्यांचे भविष्य BMC निवडणुका ठरवणार; दोन मुद्दे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ माजवणारे

महाराष्ट्राचे राजकीय भवितव्य मुंबईच्या हातात आहे. महाराष्ट्रातील या 5 प्रमुख मुद्द्यांचे भविष्य बीएमसी निवडणुका ठरवणार आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 14, 2026, 09:09 PM IST
Municipal Corporation Election 2026: मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुका  विधानसभा निवडणुकीपेक्षाही जास्त चर्चेत आहेत. या निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा जो चेहरा उघड झाला आहे त्यावरून असे दिसून येते की राज्यात राजकीय नैतिकता नावाची कोणतीही गोष्ट शिल्लक राहिलेली नाही. या निवडणुकांमध्ये युती आणि पक्षांनी धक्कादायक आघाड्या केल्या. महाराष्ट्राचे राजकीय भवितव्य मुंबई महानरपालिकेच्या निकालावर अंवलबून आहे.  

महाराष्ट्रातील  5 प्रमुख मुद्द्यांचे भविष्य BMC निवडणुका ठरवणार आहेत.  मुंबई ही भारतातील सर्वात श्रीमंत आणि सर्वात प्रभावशाली महानगरपालिका आहे. मुंबई महापालिकेचे बजेट 74,000 कोटींपेक्षा जास्त आहे.  बीएमसी निवडणुका महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे भविष्य घडवणारे अनेक महत्त्वाचे घटक निश्चित करतील. मुंबईत एकूण 227 प्रभागांसाठी निवडणुका होत आहेत. 

मुंबई महापालिका निवडणुकीतील 5 महत्वाचे मुद्दे

बीएमसी निवडणुकीत मराठी अस्मिता हा सर्वात म

1 मराठी अस्मितेचा मुद्दा किती मजबूत आहे? 

हत्त्वाचा मुद्दा आहे. जर हा मुद्दा पुढे आला तर बीएमसी निवडणुकीचे वातावरण खूप वेगळे असेल. उद्धव ठाकरे (शिवसेना यूबीटी) आणि राज ठाकरे (मनसे) यांनी 20 वर्षांनंतर एकत्र येऊन मराठी माणसांच्या रक्षणाचा नारा दिला आहे. ठाकरे बंधू ही मुंबईसाठी शेवटची लढाई म्हणत आहेत.  ठाकरे बंधूंनी भाजपवर मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी केल्याचा आरोप केला आहे. भाजपवर हिंदी लादण्याचा आणि बिगर-मराठी हितसंबंधांना प्रोत्साहन देण्याचा आरोपही आहे. महायुतीने आपल्या जाहीरनाम्यात मराठी माणूस, परवडणारी घरे आणि संस्कृती बळकट करण्याचे आश्वासनही दिले आहे. तथापि, तरुण मतदार या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करतील की पाठिंबा देतील का याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. एका मीडिया रिपोर्टनुसार, जनरेशन-झेड मतदार खड्डे, कचरा व्यवस्थापन, हवेची गुणवत्ता आणि नागरी समस्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत आणि भाषिक राजकारणाला जुने मानत आहेत. 

मुंबईत 30 ते 35 टक्के मराठी मतदार आहेत. परंतु उत्तर भारतीय ज्यांचा आकडा 25 ते 30 टक्के आहे, गुजराती आणि इतर समुदायांकडून विरोध वाढू शकतो. राज ठाकरे यांची भूतकाळातील विधाने आणि हिंदी लादल्यास लोकांना बाहेर काढण्याच्या धमक्या यामुळे गैर-मराठी मतदार वेगळे होऊ शकतात. ठाकरे बंधूंची पारंपारिक ताकद असल्याने हा मुद्दा योग्य आहे, परंतु विकास आणि तरुण मतदारांमुळे २०२६ मध्ये त्याचा प्रभाव कमी होऊ शकतो.  जर ठाकरे युतीने चांगली कामगिरी केली तर राजकारण राज्य पातळीवर मजबूत होईल. असे न झाल्यास राष्ट्रीय राजकारण वर्चस्व मिळवेल. एकंदरीत, निवडणूक सभांमध्ये हा मुद्दा चर्चेचा विषय राहिला आहे, परंतु मतदारांच्या प्राधान्यक्रमात बदल होत आहेत.

2 महायुती एकसंध आहे का?

राज्यात  भाजप-शिंदे शिवसेना-अजित राष्ट्रवादी यांची महायुती सत्तेत आहे, परंतु बीएमसी निवडणुकीत त्यांची एकता कमकुवत दिसते. भाजप 137 जागा लढवत आहे, तर शिंदे शिवसेना ९० जागा लढवत आहे. हा करार डिसेंबर २०२५ मध्ये अंतिम झाला. तथापि, अजित राष्ट्रवादीने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली आहे, ९४ जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. अनेक वॉर्डांमध्ये मैत्रीपूर्ण लढतींमुळे मतांचे विभाजन होणे निश्चित आहे. ठाणेसारख्या इतर महानगरपालिकांमध्येही जागावाटपाबाबत असंतोष असल्याने राष्ट्रवादीने वेगळे निर्णय घेतले आहेत. 2024  च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुती अधिक मजबूत झाली असल्याने एकतेची कसोटी महत्त्वाची आहे.  जर महायुतीने बीएमसीमध्ये 150 जागा जिंकल्या तर युती मजबूत होईल. 2029 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचे वर्चस्व कायम राहील. तथापि, राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वतंत्रपणे लढल्याने 2024 मध्ये झालेल्या दुफळी निर्माण होऊ शकते. रामदास आठवले यांच्यासारख्या मित्रपक्षांनीही असंतोष व्यक्त केला आहे. भाजप-शिंदे शिवसेनेत मजबूत समन्वय आहे, ते संयुक्त रॅली काढतात आणि जाहीरनामे लाँच करतात. तथापि, राष्ट्रवादीची अनुपस्थिती मतांचे विभाजन करून महायुतीला हानी पोहोचवू शकते.  चंद्रकांत पाटील सारखे नेते 115 पेक्षा जास्त जागांचा दावा करत आहेत, परंतु अंतर्गत कलह हे कठीण बनवू शकतो. एकंदरीत, महायुती राज्य पातळीवर एकजूट आहे, परंतु बीएमसीमधील जागावाटप वाद त्यांना कमकुवत करत असल्याचे दिसून येते. जर त्यांनी जोरदार कामगिरी केली तर युती टिकेल. अन्यथा, दुफळी वाढू शकते, ज्यामुळे विरोधकांना फायदा होईल. शिवाय, जर भाजपने पुन्हा एकदा महायुतीमध्ये चांगली कामगिरी केली आणि शिंदे सेना कमकुवत ठरली तर राज्यात एकपक्षीय राजकारणाची शक्यता वाढेल.

3  महाआघाडी कायमची तुटली का? 

काँग्रेस, शिवसेना, UBT, NCP, SP यांची महाविकास आघाडी  BMC निवडणुकीत पूर्णपणे कोसळली आहे. ज्यामुळे त्यांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. काँग्रेस VBA (वंचित बहुजन आघाडी) सोबत युती करून 143 जागा स्वतंत्रपणे लढवत आहे. शिवसेना, UBT आणि मनसे ही स्वतंत्र युती आहे, तर NCP(S) आणि NCP-अजित काही जागा लढवत आहेत. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत महाविकासआघाडीने केवळ 46 जागा जिंकल्या, ज्यामुळे त्यांची आधीच कमकुवत स्थिती दिसून येते. धर्मनिरपेक्ष मतांना एकत्रित करण्यासाठी काँग्रेसने व्हीबीएची निवड केली, परंतु ते विरोधी मतांचे विभाजन करत आहे. ठाकरे-पवार बंधूंच्या युतीमुळे महाविकास आघाडी संपल्यात जमा आहे. 2019 मध्ये स्थापन झालेला महाविकास आघाडीने  2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत 48 पैकी 30 जागा जिंकल्या होत्या. विधानसभेतील पराभव आणि आता बीएमसीमध्ये स्वतंत्र लढाईमुळे महाविकास आघाडी कायमची तुटण्याच्या मार्गावर आहे. जर ठाकरे युती मजबूत झाली तर प्रादेशिक अस्मितेवर आधारित एक नवीन विरोधी एकता उदयास येईल.  जर काँग्रेस-व्हीबीएने चांगली कामगिरी केली तर धर्मनिरपेक्ष, दलित आणि अल्पसंख्याकांच्या आधारे एक नवीन सुरुवात केली जाऊ शकते. एकंदरीत, बीएमसी निवडणुका महाविकास आघाडीची एकजूट टिकवण्याची परीक्षा आहेत.

4  ठाकरे बंधूंची बैठक फक्त निवडणुकीपुरती आहे का? 

20 वर्षांनंतर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र आले आहेत. ही युती कायम राहणार असल्याचा दावा ठाकरे बंधू करत आहेत. मात्र, राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी ठाकरे बंधू एकत्र आल्याचा दावा केला जात आहे. 2022 मध्ये शिवसेनेच्या फुटीमुळे उद्धव ठाकरेंची ताकद कमी झाली. राज ठाकरे  यांची मनसे आधीच दुर्लक्षित होती. 2024 च्या विधानसभेतील पराभव आणि मराठी मतदारांची घट यामुळे ठाकरे बंधूंना एकत्र येण्यास भाग पाडले असा दावा केला जात आहे. जरी ठाकरे बंधू बीएमसी निवडणुकीत यशस्वी झाले तरी त्यांची युती किती काळ टिकेल हे सांगणे कठीण आहे. विजय असो वा पराभव, त्यांचे व्यक्तिमत्त्व इतके वेगळे आहे की जुने भांडण कधीही पुन्हा उफाळून येऊ शकते. हे स्पष्ट आहे की ठाकरे बंधूंची युती निवडणुकीच्या गरजेतून निर्माण झाली आहे. त्यामुळे, या जोडीबद्दल शंका कायम राहतील.

5 अदानी, अंबानी, गुजराती, तमिळ किती बाहेरचे आहेत? 

ठाकरे युतीने अदानी-अंबानी, गुजराती आणि तमिळ लोकांना बाहेरचे म्हणून मुद्दा बनवले आहे. महायुती मुंबई अदानींना देत असल्याचा आरोप उद्धव यांनी केला. अदानींना विमानतळ पायाभूत सुविधा, धारावी झोपडपट्ट्या आणि इतर गोष्टींचे कंत्राट देण्यात आले आहे. खरं तर, अदानी आणि अंबानी दोघेही गुजराती आहेत. ठाकरे बंधूंना गुजराती व्यावसायिकांशी समस्या आहेत. शिवाय, त्यांना अन्नामलाई (तामिळनाडू भाजपचे माजी अध्यक्ष) यांच्याशीही समस्या आहेत. याचा अर्थ त्यांना दक्षिण भारतीयांशीही समस्या आहेत. मुंबई फक्त महाराष्ट्राची नाही या त्यांच्या विधानासाठी, त्यांच्यावर रसमलाई म्हणून हल्ला करण्यात आला. "लुंगी काढा, पुंगी वाजवा" सारख्या जुन्या घोषणा पुन्हा पुन्हा देण्यात आल्या. जर ठाकरे बंधू या निवडणुका जिंकले तर भविष्यात गुजराती, तमिळ भाषिक आणि उत्तर भारतीयांना कसे वागवले जाईल हे पाहणे बाकी आहे.  महायुतीने आपल्या जाहीरनाम्यात मराठी महापौराचे आश्वासन दिले आहे आणि सर्व समुदायांना सोबत घेण्याचेही सांगितले आहे. राज यांचे विधान दक्षिण भारतीय आणि गुजराती मतदारांना वेगळे करू शकते, परंतु बाहेरील लोकांचा मुद्दा मराठी मतदारांना एकत्र आणू शकतो. तथापि, बहुभाषिक आणि बहुजातीय संस्कृती असलेल्या मुंबईत याचा उलट परिणाम होऊ शकतो.

