मुंबई महापालिका कुठे बांधणार आहे स्वत:च्या मालकीचे धरण? 309,06,00,00,000 रुपयांचा महप्रकल्प, धरणावर होणार जलविद्युत निर्मिती

भाजपकडून BMC साठीच्या वचननाम्यातील एका वाचनाची लवकरच पूर्तता केली जाणार आहे.  बहुप्रतिक्षित गारगाई प्रकल्पाला मुहूर्तरूप येणार आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Mar 9, 2026, 08:34 PM IST
BMC Gargai Dam Project : मुंबईकरांची तहान भागवण्यासाठी गारगाई धरणाची निर्मिती केली जाणार आहे. मुंबईकरांच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे.  मुंबईच्या दीर्घकालीन पाणीटंचाईवर उपाय म्हणून प्रस्तावित असलेल्या गारगाई जलपुरवठा प्रकल्पासाठी सुमारे 3,905  कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. 2013 पासून हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. मात्र अनेक तांत्रिक अडचणी , परवानग्या या सगळ्या कारणांनी हा प्रकल्प स्थगित करण्यात आला होता. ठाकरेंनी हा प्रस्ताव आणला असताना भाजपाने या प्रस्तावाला विरोध केला होता. मात्र आता भाजपकडूनच हा प्रस्ताव पुढे आणण्यात आला आहे.

मुंबईची पाणी टंचाई मिटणार?

मुंबईसाठी भविष्यातील वाढती पाणीगरज लक्षात घेऊन गारगाई नदीवर धरण उभारण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पातून शहराच्या पाणीपुरवठ्यात दररोज सुमारे 4440 दशलक्ष लिटर (MLD) इतकी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. प्रस्तावानुसार पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यात गारगाई नदीवर सुमारे 69 मीटर उंच आणि 779 मीटर लांबीचे रोलर कॉम्पॅक्टेड काँक्रीट धरण उभारण्यात येणार आहे. तसेच गारगाई ते मोडकसागर जलाशयादरम्यान सुमारे 9.6 किमी लांबीची जलवाहिनी (टनल) बांधण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात जलविद्युत निर्मितीसाठी 1.2 मेगावॅट क्षमतेची यंत्रणा, जलप्रवाह व्यवस्थापन, जलवाहिनी, जलप्रवेश संरचना (Intake Structure) आणि इतर पूरक पायाभूत सुविधा उभारण्याचाही समावेश आहे.

तांत्रिक सर्वेक्षण आणि सल्लागार

प्रकल्पासाठी सविस्तर अहवाल तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या WAPCOS, SMEC आणि NERIL या संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या संस्थांकडून भू-तांत्रिक तपासणी, ड्रोन व टोपोग्राफिक सर्वेक्षण, पर्यावरणीय अभ्यास आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
 प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरणीय परवानग्या, वन विभागाची मंजुरी तसेच राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ (NBWL) आणि पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय (MOEFCC) यांच्याकडून परवानगी घेण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. तसेच या प्रकल्पामुळे प्रभावित होणाऱ्या गावांच्या पुनर्वसनासाठी RFCTLARR कायदा 2013  नुसार प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.

पूरक कामांचा समावेश

प्रकल्पांतर्गत धरणासोबत जलवाहिनी, स्पिलवे, रॅडियल गेट्स, ऊर्जा क्षय व्यवस्था, कॉफर डॅम, इनलाइन टर्बाइन, रस्ते, पूल तसेच विविध संरक्षणात्मक संरचनांचे बांधकाम प्रस्तावित आहे. याशिवाय बुडीत क्षेत्रातील झाडांचे पुनर्लागवड आणि पर्यावरणीय उपाययोजनाही करण्यात येणार आहेत. या सर्व कामांसाठी डिझाइन-बिल्ड-ऑपरेट (DBO) तत्त्वावर निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा प्रस्ताव असून स्थायी समितीची मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

