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'स्कॉर्पिओतून प्रवास करताना धक्के बसतात, नवीन इन्होव्हा क्रिस्टा द्या'; मुंबई महापालिकेच्या नेत्यांची मागणी

मुंबई महापालिकेत महागड्या गाड्यांसाठी पैशांची उधळपट्टी. स्कॉर्पिओ ऐवजी इनोव्हा क्रिस्टा गाड्या घेण्याची मागणी करण्यात येत आहे. सहा महिन्यांतच नव्या गाड्या घेण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 29, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:07 AM IST
'स्कॉर्पिओतून प्रवास करताना धक्के बसतात, नवीन इन्होव्हा क्रिस्टा द्या'; मुंबई महापालिकेच्या नेत्यांची मागणी
Image Credit: BMC leader Demand to purchase Innova Crysta (PHOTO: Social Media)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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