'स्कॉर्पिओतून प्रवास करताना धक्के बसतात, नवीन इन्होव्हा क्रिस्टा द्या'; मुंबई महापालिकेच्या नेत्यांची मागणी

महापालिकेत 6 महिन्यातच नवीन गाड्या घेण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आल्याचे समोर आले येत आहे. मुंबई महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांच्या सेवेसाठी महागड्या कार घेण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते, उपमहापौर आणि तीन वैधानिक समित्यांच्या अध्यक्षांना नव्या इनोव्हा क्रिस्टा गाड्या घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रस्तावामुळं मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरत आहे. नवीन गाड्यांचा प्रस्ताव लवकरच महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे
जानेवारी महिन्यात पालिकेकडून स्कॉर्पिओ गाड्या खरेदी करण्यात आल्या होत्या. मात्र स्कॉर्पिओ एन वाहन प्रवासासाठी सोयीचे नसल्याची तक्रार सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी केली आहे. महापालिका मुख्यालय ते घर, तसेच पाहणी दौऱ्यांदरम्यान या वाहनातून प्रवास करताना धक्के बसतात. या वाहनाची उंची अधिक असल्याने पाठीचा त्रास वाढतो. त्यामुळं इनोव्हा क्रिस्टा गाड्या देण्याची मागणी पालिका प्रशासनाकडे केली आहे.
महापालिकेत निवडणुकीनंतर नगरसेवक, कार्यकर्ते आणि नागरिकांची वर्दळ वाढली आहे. विविध समित्यांच्या अध्यक्षांची नियुक्ती झाल्यानंतर महापौर, उपमहापौर आणि इतर पदाधिकाऱ्यांसाठी वाहने उपलब्ध करून देण्यात आली होती. महापौर रितू तावडे यांच्या सेवेसाठी सुमारे 30 ते 35 लाख रुपयांची इनोव्हा हायक्रॉस हायब्रीड गाडी देण्यात आली आहे. उपमहापौर, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते तसेच विविध समिती अध्यक्षांसाठी स्कॉर्पिओ वाहने देण्यात आली आहेत.
नवीन इनोव्हा क्रिस्टा गाड्या मंजूर झाल्यास सध्या या पदाधिकाऱ्यांच्या सेवेत असलेल्या स्कॉर्पिओ गाड्या वॉडांच्या सहायक आयुक्तांना देण्यात येणार आहेत. सहायक आयुक्तांकडील जुन्या स्कॉर्पिओ गाड्या कार्यकारी अभियंत्यांना देण्याची योजना असल्याचे समजतेय.
जे वैधानिक समितीचे अध्यक्ष आणि उपमहापौर आहेत. यांनी सर्वांनी मिळून आम्ही मागणी केली होती. की आत्ता जी वाहने आम्हाला दिली आहेत. त्या गाड्या बदलण्यात याव्या याविषयी तक्रार होती. त्या पद्धतीने प्रशासनाकडे गटनेत्याच्या बैठकीत मागणी केली होती. या गाड्या बदलून क्रिस्टा गाड्या घ्याव्या, असा प्रस्ताव होता तशी अशी मागणी केली होती. प्रशासनानेही ते मान्य केलं होतं. याबाबत आम्हाला तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्या अनुषगांने आता नवीन गाड्या येतील अशी आमची मागणी आहे, असं सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी म्हटलं आहे.
जर देशाचे पंतप्रधान ताफ्यात 10-15 बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज घेऊन फिरत असतील तर ही लागण सर्वांना लागणार आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यात बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीजशिवाय गाड्या नाहीत. तुम्ही गाड्या घेण्यासाठी जनतेच्या तिजोरीला हात लावत आहात हे लक्षात ठेवा, अशी टिका शिवसेना यूबीटीचे खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे.