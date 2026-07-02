/साकीनाक्यातील दुर्घटनेप्रकरणी मोठी कारवाई! चार अधिकारी निलंबित, हे चौघे जण कोण आहेत?

मुंबईतील साकीनाका येथील दुर्घटनेप्रकरणी चार अधिकाऱ्यांचं तात्काळ निलंबन करण्यात आल्याची माहिती महापौर रितू तावडे यांनी दिली आहे. निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये धनाजी हेर्लेकर यांच्यासह सहायक/दुय्यम अभियंता (परिरक्षण, एल विभाग) दीपक चौगुले, कनिष्ठ अभियंता (परिरक्षण, एल विभाग) अभिजीत चौगुले, सहायक अभियंता (मलनिस्सारण प्रचालन) उत्तम पाटील यांचा समावेश आहे. तसंच मृताच्या कुटुंबीयाला 10 लाखांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. जर अधिकाऱ्यांनी व्यक्ती पडल्यानंतर मॅनहोलवर जाळी लावली असेल तर त्यांच्यावरही सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
साकीनाक्याच्या खैरानी रोडवरील सन्मान हॉटेलजवळ उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून अस्लम शेख यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. दुपारी 12.26 वाजता या घटनेची माहिती मिळाली. यानंतर 4 वाजून 44 मिनिटांनी महापौर घटनास्थळाची पाहणी करण्यासाठी पोहोचल्या होत्या. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, "खासगी कंत्राटदार येथे काम करत होता. धो धो पाऊस पडत असल्याने त्या व्यक्तीला कळलं नाही, कारण मॅनहोल उघडून ती माणसं निघून गेली. ही प्रशासनाची फार मोठी चूक आहे. कोणालाही पाठीशी घाळण्याचं कारण नाही. मी सातत्याने याचा पाठपुरावा करत होती. फोनवरुन सर्वांशी बोलत होती. प्रशासनाच्या माध्यमातून फार मोठी चूक झाली आहे".
पुढे त्या म्हणाल्या की, "मी वारंवार याच्या आढावा बैठका घेत होती. हे बंद असताना भर पावसात याचं झाकणं काढायची गरज नव्हती. ही सर्व कामं पावसाळा सुरु होण्याआधी करायला हवी होती. पण पावसात ही कामं करताना पावसाचा अंदाज घेणं गरजेचं होतं. हवामान खात्याने रेड अलर्ट जारी केलेला असताना असं काम चालत असेल तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करत असून, कंत्राटदारावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा. तसंच त्याला काळ्या यादीत टाका. निलंबनाची ऑर्डर घेऊन आली आहे".
मृताच्या कुटुंबाला 10 लाखांची मदत देण्यास पालिकेला सांगितलं आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. जर व्यक्ती पडल्यानंतर त्यावर जाळी बसवली असेल तर या चार अधिकाऱ्यांवरही सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा असं त्यांनी म्हटलं आहे.
"प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना वारंवार गोष्टी सांगितल्या आहेत. आयुक्त अश्विनी भिडे, अतिरिक्त आयुक्त बांगर, उपमहापौर आणि मी वारंवार दालनात बैठका घेत आहोत. प्रत्येक गोष्टीची कल्पना दिली. प्रत्येक वेळी वॉर्ड ऑफिसर, डीएमसी यांना वारंवार सांगितलं की, पावसात कामं काढू नका, त्यापूर्वी करा. दोन वर्षांपूर्वीचं कंत्राट होतं तर दोन उन्हाळ्यात काय केलं?," असं त्यांनी विचारलं आहे.
उपमाहापौर संजय घाडी यांनी केलेल्या राजीनाम्याच्या मागणीवर त्यांनी जास्त भाष्य करण्यास नकार देत सांगितलं की, मी पाठराखण करत नाही, पण अश्विनी भिडेंनी पण आढावा बैठका घेतल्या होत्या. ज्यांनी चूक केली त्यांना निलंबित केलं आहे. आम्ही सर्वांनीच यासंदर्भात सूचना दिल्या होत्या.