'मी बैठका घेतल्या, निर्देश दिले तरी अधिकारी..,' साकीनाक्यामधील दुर्घटनेवर महापौर रितू तावडेंची पहिली प्रतिक्रिया

मुंबईत मॅनहोलमध्ये पडल्याने बुडून एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. यानंतर महापालिकेच्या कारभारावर टीकेची झोड उठत असताना, महापौर रितू तावडे यांनी अधिकाऱ्यांकडे बोट दाखवलं आहे. जर अधिकारी अशा प्रकारे चुका करत असतील तर चेंबूरमध्ये ज्याप्रकारे निलंबनाची कारवाई केली त्याप्रमाणे नक्कीच कारवाई होणार असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. वारंवार निर्देश देऊनही प्रशासनाच्या लोकाकडून या चुका होत आहेत अशी खंतही त्यांनी बोलून दाखवली आहे.
"साकीनाक्यात घडलेली घटना दुर्देवी आहे. मी फोनवरुन घटनेची माहिती घेतली असता तिथे जाळ्या लावण्याचं काम सुरु होतं. यामध्ये वॉर्ड ऑफिसर, इंजिनिअर यांची खूप मोठी चूक आहे. त्यांनी भर पावसात जाळ्या लावण्याचं काम घ्यायला नको होतं. यामुळे ती व्यक्ती मॅनहोलमध्ये पडली आणि मृत्यू झाला," असं त्यांनी सांगितलं.
पुढे त्यांनी म्हटलं की, "ही प्रशासनाची फार मोठी चूक आहे. मी वारंवार यांना सांगत असते की प्रत्येक गोष्ट आधीच करुन घ्या. प्रत्येक वेळा निर्देश दिले आहेत, बैठका घेतल्या आहेत, जागोजागी जाऊन पाहणी केली आहे. तरीही जर अधिकारी अशा प्रकारे चुका करत असतील तर चेंबूरमध्ये ज्याप्रकारे निलंबनाची कारवाई केली त्याप्रमाणे नक्कीच कारवाई होणार. पण वाईट याचं वाटतं की वारंवार निर्देश देऊनही प्रशासनाच्या लोकाकडून या चुका होत आहेत".
"वॉर्ड अधिकाऱ्यांशी बोलल्यावर समजलं की, इंजिनअरने ते काम सुरु केलं होतं. पण याची जबाबदारी तुम्हालाही घ्यावी लागेल असं सांगितलं आहे. कारण त्यांना पळवाट काढता येणार नाही. त्यांच्यावरील जबाबदारीही निश्चित होणार आहे. जाळी टाकण्यासाठी हे मॅनहोल उघडण्याची गरज नव्हती. हे प्रशासनाने आधीच करुन घ्यायला हवं होतं. काम उरकून टाका हे वारंवार सांगितलं आहे. याची आता चौकशीच केली जाणार आहे," असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
आणखी एक जीव गेला. आणखी एक टाळता आली असती अशी शोकांतिका. मूलभूत नागरी सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी आणखी किती मुंबईकरांना आपला जीव गमवावा लागणार? उघडी मॅनहोल ही “दुर्घटना” नसून तो निष्काळजीपणा, अपयशी यंत्रणा आणि उत्तरदायित्वाच्या अभावाचा परिणाम आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने उघडी मॅनहोल आणि असुरक्षित रस्त्यांच्या प्रश्नावर पालिकेला वारंवार फटकारले आहे. तरीही पूर्णपणे टाळता येण्याजोग्या अशा दुर्घटना सातत्याने घडत आहेत. मुंबईला उत्तर हवे आहे असं मिलिंद देवरा यांनी म्हटलं आहे.