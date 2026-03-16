मुंबईतील गॅस तुटवड्याबाबत महापौर रितू तावडे यांचा अजब दावा; UBT आणि काँग्रेसवर फोडलं खापर

Ritu Tawde on LPG Shortage: मुंबईत काही ठिकाणी लोक सिलेंडरसाठी रांगा लावत आहेत. एलपीजी मिळणार नाही या भीतीने लोक सिलेंडर मिळावा यासाठी धावपळ करत आहेत. यादरम्यान मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी अजब दावा केला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 16, 2026, 04:28 PM IST
मुंबईतील गॅस तुटवड्याबाबत महापौर रितू तावडे यांचा अजब दावा; UBT आणि काँग्रेसवर फोडलं खापर

Ritu Tawde on LPG Shortage: इराण-इस्रायल युद्धाची आग 17 दिवसानंतरही कमी न झाल्यानं याचा देशावर मोठा परिणाम होतोय. महाराष्ट्रात देखील गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्यानं राजकारण तापलं आहे, विरोधकांनी सभागृहात मुद्दा उपस्थित करत लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केलाय, राज्यात गॅसचा तुटवडा असून मुख्यमंत्री खोटं का बोलतायत? असा सवाल नाना पटोलेंनी केलाय. दरम्यान यानंतर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळांनी विधान परिषदेत याबाबत निवेदन दिलं आहे. केंद्राच्या म्हणण्यानुसार गॅसचा मुबलक साठा असून कोणीही पॅनिक निर्माण करू नये असं आवाहन छगन भुजबळांनी केलं आहे. यादरम्यान मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी अजब दावा केला आहे. 

मुंबईतील गॅस तुटवड्याबाबत महापौर रितू तावडे यांनी अजब दावा केला आहे.  ही तर काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने पसरवलेली अफवा आहे असा दावा त्यांनी केला आहे. मुंबईमध्ये कुठेही गॅस तुटवडा नाही. मुंबईकरांना घाबरवरून माफियांकडून काळा बाजार चालवला जात आहे असं रितू तावडे यांनी म्हटलं आहे. 

मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी जबाबदार विधान दिल्यानंतर गॅस तुटवड्याबाबत बोलणं योग्य नाही असं सांगताना त्यांनी गॅस तुटवड्याचं बोलून कोळसा वापरल्यास कारवाई होईल असा इशारा दिला आहे. लाकूड, कोळसा वापरण्याची वेळ येणार नाही कारण आपल्याकडे मुबलक गोष्टी उपलब्ध आहेत असंही त्यांनी सांगितलं आहे. 

महाराष्ट्रात सिलिंडरसाठी ठिकठिकाणी नागरिकांची लाईन पाहायला मिळत आहे. मात्र, दुसरीकडे विरोधक अफवा पसरवतंय असा आरोप सत्ताधारी करतायत, मात्र जमिनीवरचं चित्र हेच सांगतंय की राज्यात गॅसचा तुटवडा आहे. याच मुद्द्यावरून खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही राज्य आणि केंद्र सरकावर टीकास्त्र डागलं आहे. गॅसचा तुटवडा असल्याचं सरकार कबूल का करत नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. दरम्यान यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांनीही सुप्रिया सुळेंना प्रत्युत्तर दिलं आहे.

याच मुद्द्यावरून संजय राऊतांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचं आवाहन केलं आहे. सर्वपक्षीय बैठक बोलावून गॅस टंचाईसंदर्भात चर्चा करावी असं मत यावेळी संजय राऊतांनी व्यक्त केलं आहे. तर महाराष्ट्रात थोड्या फार प्रमाणात गॅस टंचाई निर्माण झालेली असून 25 दिवसानंतर घरगुती सिलिंडर मिळत असल्याचं नवनाथ बन यांनी सांगितलं आहे. 

याच गॅस टंचाईच्या मुद्द्यावरून मुंबईत पवारांच्या राष्ट्रवादीनं आंदोलन केलं आहे, दरम्यान यावेळी सरकारविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली आहे. सरकारनं महाराष्ट्रातील जनतेला दिलासा द्यावा तसंच गॅस टंचाईबाबत सरकार खोटं बोलत असल्याचं म्हणत शशिकांत शिंदे यांनी राज्य आणि केंद्र सरकावर निशाणा साधला आहे. 

तर तिकडे कोल्हापुरात देखील गॅस टंचाई निर्माण झाल्यानं काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर चुलीवर जेवण बनवून काँग्रेस महिला कार्यकर्त्यांनी सरकारचा निषेध केलाय. गॅस टंचाईवर लवकर तोडगा न काढल्यास अधिक तिव्र आंदोलन करण्याचा इशारा काँग्रेसकडून देण्यात आला आहे. 

राज्यात सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे जनता गॅसवर आलीय. राज्यातील अनेक शहरांमध्ये सिलिंडर मिळावा यासाठी नागरिकांनी लाईन लावली आहे.. तसंच अनेक ठिकाणी काळाबाजार झाल्याच्याही घटना समोर आल्या आहेत, त्यामुळे विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेत
सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Ritu TawdeLPG Crisisuddhav thackeraycongressbmc

