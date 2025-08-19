English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mumbai School Holiday: मुंबईतील शाळांना बुधवारी सुट्टी आहे की नाही? BMC ने केलं स्पष्ट

Mumbai School Holiday: मुंबईत उद्याही मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान मुंबईत शाळांना सुट्टी आहे की नाही याबाबत पालक संभ्रमात आहेत.  

शिवराज यादव | Updated: Aug 19, 2025, 11:22 PM IST
Mumbai School Holiday: मुंबईत उद्या ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. सोमवारी आणि मंगळवारी अतिवृष्टीमुळे शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती. दरम्यान बुधवारीही मुंबईत मुसळधार पवासाची शक्यता असून, शाळांना सुट्टी आहे की नाही याबाबत पालक संभ्रमात आहेत. यादरम्यान मुंबईत शाळांना 20 ऑगस्ट पालिकेने सुट्टी जाहीर केल्याचा महापालिकेचा एक मेसेज व्हायरल झाला आहे. यावर पालिकेने स्पष्टीकरण दिलं असून, सत्यस्थिती सांगितली आहे. 

मुंबई महापालिकेच्या एक्स अकाऊंचा एक स्क्रीनशॉट व्हायरल झाला आहे. यामध्ये मुंबईत सर्व शाळा, कॉलेज 20 ऑगस्टला बंद असतील असं सांगण्यात आलं आहे. उद्या रेड अलर्ट असल्याने खासगी आणि पालिकेच्या शाळांना सुट्टी असल्याचंही यात सांगण्यात आलं आहे. मात्र पालिकेने हा संदेश खोटा असून, पालिकेच्या खात्यावरुन अशी कोणतीही पोस्ट शेअर करण्यात आली नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. 

मुंबईत सुट्टी आहे की नाही?

मुंबईतील शाळांच्या सुट्टीबाबत अधिकृतपणे काहीही जाहीर करण्यात आलेलं नाही. मात्र सकाळच्या सत्रात भरणाऱ्या काही शाळांनी आधीच पालकांना संदेश पाठवत सुट्टी जाहीर केली आहे. 

कोणत्या जिल्ह्यांनी सुट्टी जाहीर केली?

- ठाणे, नवी मुंबईत शाळा राहणार बंद
ठाणे जिल्ह्यातील इयत्ता पहिले ते १२ पर्यंतच्या शाळांना उद्या अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. नवी मुंबईतही शाळा बंद ठेवणार आहेत.

- रत्नागिरी-लोणावळ्यात सुट्टी जाहीर
रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयाना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. तसंच लोणावळा नगरपरिषद हद्दीतील सर्व शाळांना पुढील 2 दिवस सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. 

रायगडमधील शाळा, अंगणवाड्या, महाविद्यालये उद्या बंद राहणार
जिल्ह्यातील शाळा महाविद्यालयांना सुटी जाहीर करण्यात आली असून, जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी परिपत्रक जारी केलं आहे. उद्या रायगड जिल्ह्यात पावसाचा रेड अलर्ट असून, नद्या इशारा पातळीवरून वाहत आहेत. मुसळधार पावसाच्या शक्यतेने जिल्हा प्रशासनाने खबरदारी घेतली आहे. 

- पालघरमध्ये शाळा आणि महाविद्यालयांना उद्या सुट्टी जाहीर
पालघर जिल्ह्यात उद्या देखील मुसळधार पावसाची शक्यता असल्याने खबरदारी म्हणून सलग दुसऱ्या दिवशी शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.  उद्या देखील पालघर जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम राहणार असल्याने जिल्हा प्रशासनाने निर्णय घेतला आहे. 

- पनवेलमधील शाळा व महाविद्यालयांना सुट्टी
अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर पनवेल महापालिका कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळा व महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

- सांगलीतही 2 दिवस सुट्टी 
सांगली जिल्ह्यातील नद्यांची वाढती पाणी पातळी आणि पावसाच्या पार्श्वभूमीवर शाळांना 2 दिवस सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. मिरज, वाळवा, शिराळा, पलूस तालुक्यासह महापालिका क्षेत्रातील सर्व शासकीय, निमशासकीय शाळांना 20 व 21 ऑगस्ट रोजी सुट्टी जाहीर केली आहे. 

संभाव्य पूरस्थिती लक्षात घेता नागरिकांना स्थलांतर झाल्यानंतर राहण्यासाठी शाळांची जागा,शाळा खोल्या उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी सुट्टी जाहीर केली आहे. 

उद्याही रेड अलर्टचा इशारा

- राज्य आपत्कालिन कार्य केंद्राने पुढील 12 तासांसाठी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रत्नागिरी, पालघर, रायगड, चंद्रपूर हे जिल्हे आणि पुणे घाट, नाशिक घाट या परिसरासाठी रेड अलर्ट दिला आहे. तसंच सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर घाट, गडचिरोली, धुळे, वर्धा, नागपूर, गडचिरोली, गोंदिया या भागात ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला असून, जिल्हा प्रशासनाला सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

- पुढील 24 तासासाठी रायगड आणि पुणे घाट या जिल्ह्यात रेड अलर्ट देण्यात आला आहे. रत्नागिरी, कोल्हापूर घाट, सातारा घाट, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, नाशिक घाट आणि नंदुरबार या भागात ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. 

