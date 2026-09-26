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पुण्यातील बेपत्ता पोलीस कर्मचाऱ्याचा मृतदेह PMPML बस डेपोत आढळला; मृत्यूचं कारण जाणून पोलीस दलात खळबळ

तीन दिवसापासून बेपत्ता असलेल्या पोलीस कॉन्स्टेबलचा मृतदेह सापडला आहे. पोलीस कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूमागे धक्कादायक कारण समोर आले आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 26, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 04:17 PM IST
पुण्यातील बेपत्ता पोलीस कर्मचाऱ्याचा मृतदेह PMPML बस डेपोत आढळला; मृत्यूचं कारण जाणून पोलीस दलात खळबळ

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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