/पुण्यातील बेपत्ता पोलीस कर्मचाऱ्याचा मृतदेह PMPML बस डेपोत आढळला; मृत्यूचं कारण जाणून पोलीस दलात खळबळ

पुणे क्राईम न्यूज : पिंपरी चिंचवड शहर पोलीस दलात एक अतिशय खळबळनजक घटना घडली आहे. मागील तीन दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या एका पोलीस कॉन्स्टेबलचा मृतदेह सापडला आहे. पिंपरी चिंचवड शहरातील ट्रान्सपोर्ट नगर भागातील PMPML बस डेपोमध्ये या पोलीस कॉन्स्टेबलचा मृतदेह आढळून आला आहे.
विजय कोळी असं आत्महत्या केलेल्या पोलीस कॉन्स्टेबल चे नाव आहे. आज सकाळी विजय कोळी यांचा मृतदेह ही PMPML बस डेपो मध्ये आढळून आला आहे. कौटुंबिक वादातून विजय कोळी यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचं प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. घटनेचं गांभीर्य पाहून पिंपरी चिंचवड शहर पोलीस दलातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि फॉरेन्सिक पथक घटनास्थळी दाखल झाला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास आता निगडी पोलीस करत आहेत. पोलीस कॉन्स्टेबलने स्वतःवर सर्विस रिवाल्वर मधून गोळी झाडून आत्महत्या केली आहे.
पिंपरीतील वैभवनगर परिसरात गणपती विसर्जन मिरवणूक पवनेश्वर मंदिराच्या दिशेने जात असताना, पेट्रोल पंपासमोर गणपतीच्या ट्रॉलीवरील डेकोरेशनचा मागील भाग अचानक अस्थिर झाला. डेकोरेशन कोसळण्याची शक्यता लक्षात येताच बंदोबस्तावरील वाहतूक पोलिसांनी क्षणाचाही विलंब न करता मागील बाजूची वाहने थांबवली, पादचारी आणि नागरिकांना सुरक्षित अंतरावर हलवलं. आणि त्यानंतर काही क्षणांतच डेकोरेशनचा मागील भाग अक्षरशः रस्त्यावर कोसळला. मात्र, पोलिसांनी वेळीच घेतलेल्या सतर्क भूमिकेमुळे जीवितहानी तर टळलीच, शिवाय कोणत्याही वाहनाचं नुकसानही झालं नाही. घटनेनंतर पोलिसांनी तातडीने रस्त्यावरील डेकोरेशनचं साहित्य बाजूला करून वाहतूकही सुरळीत केली. ही ट्रॉली पिंपरी भाजी मंडई येथील लाल बहादूर शास्त्री मंडळाची असल्याची माहिती समोर येत आहे.