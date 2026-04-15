Kise Haraya Fame Sahar Sheikh In Trouble: नुकत्याच पार पडलेल्या महापालिका निवडणुकीमध्ये जितेंद्र आव्हाडांचा बालेकिल्ला असलेल्या मुंब्र्यामधून जिंकलेली एमआयएमची तरुण नगरसेविका चांगलीच चर्चेत होती ती तिच्या विजयी भाषणामुळे. मात्र आता ती अडचणीत आली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 15, 2026, 11:37 AM IST
'कैसा हराया...' फेम MIM च्या सहर शेखचं नगसेवकपद जाणार? वडिलांनी केलेली फसवणूक उघड
شيفارشीमध्ये कावाई करण्याच्या सूचना

Kise Haraya Fame Sahar Sheikh In Trouble: कैसा हराया? म्हणत शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना डिवचणाऱ्या मुंब्र्यातील एमआयएमच्या ठाणे महानगरपालिकेतील नगरसेविका सहर शेख यांचं नगरसेवकपद धोक्यात आलं आहे. सहर शेख यांच्याकडील जातीचा दाखला चुकीचा असल्याची शंका उपस्थित केली जात आहे. यासंदर्भातील तपास केला जाणार असून खरोखरच सहर शेख यांचं जात प्रमाणपत्र खोटं ठरलं तर सहर शेख यांचं नगरसेवक पद जाऊ शकतं.

नेमका घोळ काय घातलाय?

उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादचे मूळ रहिवासी असलेले सहर शेख यांचे वडील युनूस इकबाल शेख महाराष्ट्रात स्थलांतरित झाले. त्यांनी इतर मागास प्रवर्गासाठीचा नमुना-8 वापरून व अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून महाराष्ट्रातील बनावट जातीचा दाखला मिळविला. तर सहर शेख यांनी मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जात प्रमाणपत्र घेतले. ठाणे महापालिका निवडणुकीत एमआयएम पक्षातून मुंब्यातील प्रभाग 30 मधून निवडणूक जिंकल्या. त्यांच्या विजयी रॅलीमधील भाषण चांगलेचं गाजले आणि त्या भारतभर चर्चेत आल्या. मात्र, आता सहर शेखने निवडणूक लढविताना चार महत्त्वाच्या शासकीय यंत्रणांची दिशाभूल केल्याचं सांगितलं जात आहे. खरोखरच हे दावे सिद्ध झाले तर सहर शेखचं नगरसेवकपद जाण्याची शक्यता आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

युनूस गैरहजर

ठाणे उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात सिद्धीकी फरहा सबाब अहमद यांनी युनूस शेख यांच्या जात दाखल्याची पडताळणी करण्याची तक्रार दाखल केली होती. युनूस यांनी स्थलांतरितांना नमुना-10 लागू असताना नमुना-8 वापरून अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करत बनावट दाखला मिळविला. त्याआधारे सहरने मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून घेतलेल्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करून चौकशीची मागणी केली होती. ठाणे तहसीलदारांनी प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने 18 मार्च रोजी घेतलेल्या सुनावणीस आजाराचे कारण देत युनूस गैरहजर राहिले.

ठाण्याच्या रहिवासी असतानाही...

मात्र, सुनावणीस उपस्थित असलेल्या त्यांच्या वकिलांनी जात दाखल्याची रंगीत फोटो कॉपी व काही कागदपत्रे सादर केली. त्याच्या पडताळणीसाठी पुन्हा 23 मार्चला सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी ठाणे तहसीलदारांनी शेख यांच्या जात दाखल्यामधील त्रुटी काढल्या, तर ठाण्याच्या रहिवासी असतानाही सहर शेखने मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जातीचा दाखला घेण्याच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली आहे.

शेख कुटुंबाने कोणत्या चार विभागांना गंडवलं?

ठाणे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय

मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालय

शहर जात पडताळणी वैधता समिती

राज्य निवडणूक आयोग

नेमके आक्षेप काय?

दाखल्यावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी नाही

युनूस यांच्या काकांचा जात दाखला गाझियाबादचा

स्थलांतरित अधिनियम 2000 च्या कलम 6 मधील नमुना 10 चा अभाव

छायाप्रत दाखल्याच्या शीर्षकात महाराष्ट्र शासन उल्लेख नाही.

युनूस यांच्या लिव्हिंग सर्टिफिकेट वरील वडिलांच्या नावात बदल

सुनावणीनंतर शिफारशी काय?

महाराष्ट्राच्या इतर मागास प्रवर्गाचा प्राप्त दाखल्याची चौकशी व्हावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच सहर शेख यांचे वडील युसूफ यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करणे योग्य ठरणार असल्याचं शिफारशीमध्ये म्हटलं आहे. शेख व मुलगी सहर यांचे जातीचे दाखले रद्द होणे आवश्यक असल्याची शिफारस करण्यात आली असून पुढील कारवाई काय होणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

