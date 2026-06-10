/पुणे आणि मुंबई महापालिकांना बॉम्बस्फोटाच्या धमक्या; परिसरात मोठी खळबळ अन् सुरक्षा यंत्रणा सतर्क, काय घडलं नेमकं?

Pune Mayors Office: पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य इमारतीला आणि महापौर कार्यालयाला बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी मिळाल्याने मंगळवारी प्रशासनात एकच खळबळ उडाली. महापालिकेच्या अधिकृत ई-मेल आयडीवर आलेल्या धमकीच्या संदेशात मुख्य इमारतीसह महापौर कार्यालयाला लक्ष्य करण्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. या घटनेनंतर सुरक्षेच्या दृष्टीने तातडीची पावले उचलण्यात आली. अचानक आलेल्या या धमकीमुळे अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिकांमध्ये काही काळ चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले.
धमकीची माहिती मिळताच महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी तातडीने सर्व संबंधित विभागांना सतर्कतेच्या सूचना दिल्या. सुरक्षेचा उपाय म्हणून मुख्य इमारतीतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. तसेच पुढील आदेश मिळेपर्यंत नागरिकांच्या प्रवेशावर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली. कोणताही धोका टाळण्यासाठी संपूर्ण परिसर नियंत्रणाखाली घेण्यात आला असून प्रत्येक हालचालीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
धमकी मिळाल्यानंतर स्थानिक पोलिसांसह बॉम्ब शोधक आणि नाशक पथक (BDDS), श्वान पथक आणि सायबर सेल घटनास्थळी दाखल झाले. इमारतीच्या प्रत्येक मजल्याची आणि महत्त्वाच्या विभागांची सखोल तपासणी करण्यात येत आहे. ई-मेल नेमका कुठून पाठवण्यात आला, त्यामागील उद्देश काय होता आणि धमकी खरी की खोटी याचा शोध तांत्रिक विश्लेषणाद्वारे घेतला जात आहे. तपास यंत्रणा डिजिटल पुरावे गोळा करून प्रकरणाचा उलगडा करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
धमकीच्या ई-मेलमध्ये केवळ पुणे महापालिकाच नव्हे, तर नागपूरमधील काही महत्त्वाच्या ठिकाणांचा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) मुख्यालयाचाही उल्लेख असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिक वाढले असून विविध सुरक्षा यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून माहितीची देवाणघेवाण सुरू आहे. कोणतीही शक्यता दुर्लक्षित न करता सर्व स्तरांवर खबरदारी घेतली जात आहे.
दरम्यान, मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौरांनाही धमकीचा ई-मेल प्राप्त झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या संदेशात महापौरांची अधिकृत गाडी आणि कार्यालयीन केबिन बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली आहे. या घटनेनंतर मुंबई महापालिका प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या असून सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेण्यात येत आहे. ई-मेल पाठवणाऱ्याचा शोध घेण्यासाठी तपास यंत्रणा सक्रिय झाल्या आहेत. तसेच महापौरांच्या सुरक्षेत आवश्यकतेनुसार वाढ करण्याबाबतही विचार सुरू आहे. दोन्ही शहरांतील घटनांमुळे सार्वजनिक संस्थांच्या सायबर सुरक्षेचा आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.