आजपर्यंत किती मंत्र्यांच्या मालकीच्या हॉटेलची तपासणी केली? कोर्टाने FDA ला झापलं; 'माझ्या डेस्कवर झुरळं दिसलं तर काय...'

अन्न व औषध प्रशासनाकडून (FDA) राज्यभरात विविध आस्थापनांतील उपहारगृहांवर कारवाई केली जात असताना मुंबई हायकोर्टाने मात्र त्यांच्या कारवाईच्या पद्धतीवर प्रश्चचिन्ह उपस्थित केलं आहे. आजपर्यंत किती मंत्र्यांच्या मालकीच्या हॉटेलची तपासणी केली? कठोर कारवाई केवळ खासगी उपाहारगृहांवरच का? अशी विचारणा मुंबई हायकोर्टाने एफडीएला केली आहे. यावेळी हायकोर्टाने मंत्रालय, उच्च न्यायालयासह सर्व सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापनांतील उपाहारगृहांची तातडीने तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रशासनाने मंत्रालय आणि उच्च न्यायालयातील उपहारगृहांसह (कँटीन्स) सर्व सरकारी आणि निम-सरकारी खानावळींची तपासणी करावी आणि या तपासणीचा अहवाल तसेच त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सादर करावे असं हायकोर्टाने सांगितलं आहे. एफडीएकडून महिन्याच्या सुरुवातील नवी मुंबईतील 'पार्क इन बाय रॅडिसन' या हॉटेलचा एफएसएसएआय (FSSAI) परवाना निलंबित करण्यात आला होता. या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
एफडीएच्या तपासणी मोहिमेमध्ये सरकार आणि त्यांच्या संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या खानावळींचाही समावेश करण्यात आला होता का? तसेच, राजकारण्यांच्या मालकीच्या रेस्टॉरंटची तपासणी करण्यात आली होती का? असं न्यायालयाने म्हटलं.
सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या मोहिमेत कोणत्याही प्रकारे ठराविक निवड करुन कारवाई करण्यात आलेली नाही. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC), केईएम (KEM) रुग्णालय, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) आणि मुंबईतील इतर अनेक नामांकित क्लब्सद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या कॅन्टीन्सचीही तपासणी करण्यात आली होती आणि अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे त्या बंद करण्यात आल्या होत्या अशी माहिती त्यांनी दिली.
यानंतर न्यायालयाने एफडीएला संपूर्ण महाराष्ट्रात केलेल्या तपासणीचा तपशील सादर करावा असे निर्देश दिले. यामध्ये सरकार, निम-सरकारी संस्था आणि सरकारी विभागांसाठी कंत्राटावर चालवल्या जाणाऱ्या खानावळींच्या तपासणीचाही समावेश असावा. तसेच, या तपासणीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले,
'पार्क इन'चे वकील मयूर खांडेपारकर आणि सागर शेट्टी यांनी असा युक्तिवाद केला की, निलंबन कायम ठेवणं हे प्रमाणाबाहेरचे पाऊल होते. हॉटेलने नियमांच्या पालनाबाबत 95 टक्के गुण मिळवले असले तरी, स्वयंपाकघराच्या भागात कीटक आढळल्यामुळे निलंबन कायम ठेवण्यात आल्याची माहिती राज्याच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली.
अन्नसुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही, असे प्रतिपादन भिडे यांनी केले. "कीटक एक असो वा दहा, त्याने काही फरक पडत नाही. या बाबतीत नियमांचे पालन न करणे खपवून घेतले जाऊ शकत नाही," असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच, अन्नसुरक्षा कायद्या अंतर्गत अन्नसुरक्षा आयुक्तां'कडे अपील करण्याचा कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मात्र, संबंधित आस्थापनेने विहित नियमांचे बऱ्याच अंशी पालन केलेले असताना, केवळ अशा एका त्रुटीमुळे निलंबनासारखे कठोर पाऊल उचलणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. "गेल्या आठवड्यात आमच्या टेबलावरही एक झुरळ आले होते. तिथे एक माशीही आहे. मॅडम, आपण भारतात आहोत. त्यामुळे आपल्याला वास्तववादी राहावे लागेल," असं न्यायाधीशांनी यावेळी म्हटलं.
नियम पाळण्याच्या प्रत्येक त्रुटीसाठी नव्हे, तर केवळ गंभीर उल्लंघन झाल्यासच निलंबनाची कारवाई केली जावी, असं निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने 3 जुलैचा निलंबनाचा आदेश रद्द केला. तसेच, न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना हॉटेलचा FSSAI परवाना त्वरित पूर्ववत करण्याचे आणि हॉटेलला खाद्यपदार्थांचा व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी देण्याचे निर्देश दिले. 31 जुलैला याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.