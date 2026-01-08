महायुतीला फटका? 'बिनविरोध'वाल्यांना कोर्टाचा मोठा धक्का? NOTA ला मतदान करता यावं म्हणून...

Court Case On NOTA Unopposed Election Issue: बिनविरोध निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर 'नोटा' पर्याय चर्चेत आला आहे. मतदारांना ईव्हीएमच्या तळाशी उपलब्ध असलेल्या 'वरीलपैकी कोणीही नाही' (NOTA) पर्यायाची योग्य अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आता थेट न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला आहे. या प्रकरणामध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेपासाठी सार्वजनिक जनहित याचिका म्हणजेच पीआयएल दाखल करण्यात आळी आहे. छत्रपती संभाजीनगरचे याचिकाकर्ते सुहास वानखेडेंनी दाखल केलेल्या या याचिकेमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला मंगळवारी लेखी सबमिशन तयार करण्याचे निर्देश दिले आहे. उच्च न्यायालयाने 27 जानेवारी रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत नोट्स दाखल करण्याचे निर्देश दिलेत. राज्य निवडणूक आयोग (SEC), प्रत्यक्ष निवडणूक न घेता उमेदवार बिनविरोध निवडून विजयी झाल्याचं घोषित करत मतदारांचा नोटा निवडण्याचा अधिकार हिरावून घेत असल्याचा युक्तीवाद याचिकेत करण्यात आळा आहे.
जनहित याचिकेमध्ये अशाप्रकारे उमेदवारांनी बिनविरोध विजयी घोषणीत करण्याच्या पद्धतीवर नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. मतदानाशिवाय विजेता घोषित करण्याची पद्धत अयोग्य असल्याचं म्हटलं आहे. अशा प्रणालीमुळे टप्प्याटप्प्याने माघार घेता येईल आणि राज्य निवडणूक आयोगाला मतदारांची पसंती आणि मतभेद कायमचे नष्ट करणारी निर्विवाद घोषणा करण्याचा अधिकार नसल्याचं म्हटलं आहे.
जनहित याचिकेमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत वास्तविक उमेदवाराचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जरी एक बिनविरोध असला तरी 'काल्पनिक निवडणूक उमेदवार - नोटा हा योग्य मानला जाईल', असे राज्य निवडणूक आयोगाने 2018 मध्ये नागरी निवडणुकांसाठी म्हटले होते.
एनजीओ विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत निवडणूक बिनविरोध असताना नोटा असण्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोरील जनहित याचिकेत थेट निवडणूकीला आव्हान देण्यात आले होते. ऑगस्ट 2025 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या बिनविरोध निवडणुकीत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला प्रलंबित जनहित याचिकेसंदर्भात विचारणा करण्यात आली. बिनविरोध निवडणुकीत सहभागी होणाऱ्या मतदारांना नोटा पर्याय नाकारता येईल का? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका देखील निष्पक्ष आणि पारदर्शक आहेत याची खात्री करणे राज्य निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. मतदारांना 'नोटा' पर्याय नाकारता येत नाही आणि जर 'नोटा'ला मिळालेली मते उमेदवारापेक्षा जास्त असतील तर पुन्हा मतदान घेणे आवश्यक आहे, अशी मागणी जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांच्या मतदानापूर्वीच 69 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. यापैकी बहुतांश उमेदवार हे सत्ताधारी महायुतीमधील पक्षांचे आहेत. त्यामुळे आता या निर्णयाचा फटका उमेदवारांना बसणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.