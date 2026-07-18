/मुंबई हायकोर्टाचा दणका! मारकुट्या नगरसेवक रमेश म्हात्रेचा जामीनच रद्द, पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचा आदेश

कल्याण डोंबिवली महापालिकेतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात 6 जुलै रोजी डॉक्टरांना मारहाण करणारा नगरसेवक रमेश म्हात्रेला मुंबई हायकोर्टाने दणका दिला आहे. शनिवारी झालेल्या विशेष सुनावणीत, मुंबई हायकोर्टाने एक महिला डॉक्टरवर हल्ला केल्याच्या आणि इतर दोन पुरुष डॉक्टरांना मारहाण केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या नगरसेवक रमेश म्हात्रेला कल्याण न्यायालयाने दिलेल्या जामिनाला स्थगिती दिली आहे. कोर्टाने रमेश म्हात्रेला पोलिसांसमोर उद्या म्हणजे़च 19 जुलैला 5 वाजेपर्यंत आत्मसमर्पण करण्याचा आदेश दिला आहे. तसंच डॉक्टरांना प्रस्तावित आंदोलन मागे घेण्याचं आवाहन केलं आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी पालिकेच्या रुग्णालयातील तीन डॉक्टरांना मारहाण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल असलेले शिवसेनेचे विद्यमान नगरसेवक (एकनाथ शिंदे) रमेश म्हात्रे यांना दिलेला जामीन रद्द केला. कल्याण येथील दंडाधिकारी न्यायालयाने म्हात्रे यांना जामीन मंजूर करण्याच्या दिलेल्या आदेशाची उच्च न्यायालयाने आज स्वतःहून दखल घेतली. विशेष म्हणजे, म्हात्रे आणि त्यांच्यासोबतच्या चार साथीदारांना जामीन मिळाल्यानंतर, महाराष्ट्रातील डॉक्टरांनी 22 जुलै रोजी कामावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली होती. या चार साथीदारांवरही डॉक्टरांना मारहाण केल्याचा आरोप होता.
#Breaking: In a special Saturday sitting, Bombay High Court takes suo motu cognisance of the bail granted to Ramesh Mhatre, the corporator from Shiv Sena (Eknath Shinde faction) and other 4 assailants, who were booked for brutally assaulting 3 doctors of a civic hospital.— Live Law (@LiveLawIndia) July 18, 2026
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मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम आंखड यांच्या खंडपीठाने, महाराष्ट्रातील, विशेषतः महापालिका आणि सरकारी रुग्णालयांमध्ये काम करणाऱ्या डॉक्टरांनी 22 जुलै रोजी संपावर जाण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाची दखल घेतली. खंडपीठाने म्हात्रे आणि त्यांच्या चार सहकाऱ्यांना दिलेला जामीन रद्द केल्यानंतर डॉक्टरांना आंदोलनाच्या आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केलं आहे.
न्यायाधीशांनी नमूद केलं की, म्हात्रेला जामीन मंजूर करणाऱ्या दंडाधिकारी न्यायालयाने त्याच्यावर 18 गुन्हेगारी खटले दाखल असून त्यापैकी काहींमध्ये खून आणि खुनाचा प्रयत्न यांसारख्या गुन्ह्यांचाही समावेश आहे, या वस्तुस्थितीचा योग्य विचार केला नाही. "जरी त्याची 17 प्रकरणांत निर्दोष मुक्तता झाली असली तरी, न्यायालयाने या वस्तुस्थितीचा विचार करायला हवा होता की, त्याचे नाव 18 प्रकरणांमध्ये होते आणि त्यापैकी काही प्रकरणे अत्यंत गंभीर आणि घृणास्पद स्वरूपाची होती," असं निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवलं.
The judges noted that the Magistrate Court which granted bail to Mhatre did not consider properly the fact that he had 18 antecedents of criminal cases some of which also included offences of murder and attempt to murder.— Live Law (@LiveLawIndia) July 18, 2026
"Even though he was acquitted in 17 cases, the Court…
6 जुलै रोजी डोंबिवलीतील कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात हा सर्व प्रकार घडला. रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेची सुरुवात तेव्हा झाली जेव्हा एका पुरुष आणि महिला डॉक्टरने नवजात बाळाच्या नातेवाईकांना बाळाला दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्याचा सल्ला दिला. रुग्णालयातील नवजात बालकांसाठीचा अतिदक्षता विभाग (NICU) पूर्णपणे भरलेला असल्याने त्यांनी दुसऱ्या रुग्णालयात जाण्यास सांगितलं. नवजात बाळाला योग्य वैद्यकीय काळजी मिळणं आवश्यक असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं होतं. त्यानंतर नातेवाईकांनी रमेश म्हात्रे यांच्याशी संपर्क साधला आणि ते आपल्या सहकाऱ्यांसह रुग्णालयात पोहोचले.
एका व्हिडिओमध्ये नगरसेवक रमेश म्हात्रे आणि त्यांचे समर्थक सुरुवातीला डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांशी वाद घालताना दिसत आहेत. त्यानंतर, एका महिला डॉक्टरच्या हातात मोबाईल असताना नगरसेवक मागून त्यांच्याजवळ गेले आणि त्यांनी हातावर मारुन मोबाईल खाली पडला. त्यानंतर त्यांनी दुसऱ्या डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांकडे वळून त्यांच्यावरही हल्ला केला. यामध्ये एक डॉक्टर जखमी झाला.