CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
'ही अहंकाराची लढाई,' मुंबई हायकोर्टाने 90 वर्षीय महिलेला 2046 मध्ये सुनावणीसाठी बोलावलं; नंतर रद्द केला आदेश, काय आहे प्रकरण?

शिवराज यादव | Updated: Apr 29, 2026, 05:06 PM IST
Bombay High Court Cancels Order: मुंबई हायकोर्टाने मानहानी प्रकरणाची सुनावणी 2046 पर्यंत पुढे ढकलण्याचा आपला निर्णय रद्द केला आहे. 28 एप्रिलला दिलेल्या आदेशात कोर्टाने या प्रकरणातील तक्रारदाराला ही अहंकाराची लढाई आहे सांगत नाराजी व्यक्त केली होती. तसंच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 वर्षांनी पुढे ढकलली होती. प्रतिपक्षाने माफी मागण्याची तयारी दर्शवलेली असतानाही 90 वर्षीय तक्रारदार मागील अनेक काळापासून सुरू असलेला हा बदनामीचा खटला संपवण्यास तयार नाही सांगत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. 

15 जुलैला होणार सुनावणी

29 एप्रिलला तक्रारदाराच्या वकिलाने कोर्टाकडे पुन्हा एकदा प्रकरण सादर करत आदेशावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली. यानंतर कोर्टाने आपल्या निर्णयात बदल केला असून, 15 जुलैला पुढील सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे. 

नेमकं प्रकरण काय?

2017 मध्ये दक्षिण मुंबईतील एका 'श्याम सहकारी गृहनिर्माण संस्थे'च्या व्यवस्थापन समितीच्या काही सदस्यांविरुद्ध, 90 वर्षे वयाच्या वृद्ध महिलेने आणि तिच्या मुलीने मानहानीचा दावा दाखल केला. आपल्याला मानसिक छळ आणि मनस्ताप सहन करावा लागला असा दावा करत त्यांनी 20 कोटींची नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली. हा खटला जवळपास एक दशकापासून सुरू होता. 20 एप्रिल रोजी, प्रतिपक्षाने बिनशर्त माफी मागितल्यास हा खटला सामंजस्याने मिटू शकेल, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने केली होती.

90 वर्षीय महिलेने माफीचा प्रस्ताव फेटाळला

28 एप्रिलला झालेल्या सुनावणीत व्यवस्थापन समितीचे लोक माफी मागण्यास तयार होते. मात्रा तक्रारदार महिलेने प्रकरण मिटवण्यास नकार दिला आणि माफीचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. 

न्यायमूर्तींनी काय आदेश दिला होता?

28 एप्रिलला न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनी नाराजी व्यक्त करत म्हटलं होतं की, हे प्रकरण अशा प्रकरणांपैकी आहे जिथे आपल्या आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यावर असलेल्या दावेदारांचे परस्पर अहंकार न्यायव्यवस्थेच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करत आहेत. परिणामी, न्यायालय अशा इतर प्रकरणांची सुनावणी करू शकत नाही, ज्यांना सुनावणीची अधिक आणि नितांत गरज आहे. 

न्यायमूर्तींनी असंही म्हटलं की, हायकोर्टाने आधीच सांगितलं आहे की हा वाद विनशर्त माफीने संपू शकतो. पण 90 वर्षीय तक्रारदार प्रकरण पुढे नेण्यावर अडून बसल्या आहेत. 

जुन्या आदेशात कोर्ट काय म्हणालं?

28 एप्रिल रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात, न्यायाधीशांनी असंही नमूद केलं की, या प्रकरणावर पुढील 20 वर्षे सुनावणी घेतली जाऊ नये, याव्यतिरिक्त त्यांना आणखी काहीही म्हणायचं नाही. हे प्रकरण आता 2046 मध्ये घेतल्या जाणाऱ्या सुनावणीच्या यादीत समाविष्ट केलं जाईल. शिवाय, न्यायालयाने हेदेखील स्पष्ट केलं होतं की, प्रकरणातील संबंधित पक्ष ज्येष्ठ नागरिक किंवा अति-ज्येष्ठ नागरिक आहेत, त्यामुळे या खटल्याला कोणत्याही प्रकारची प्राथमिकता दिली जाणार नाही हेदेखील लक्षात घ्यावे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

