/90 टक्के हिस्सेदारी असणारी व्यक्ती...; हायकोर्टाकडून पार्थ पवारांना क्लीन चिट नाही; DGP ना सखोल चौकशीचे आदेश

मुंबई पुण्यातील 1800 कोटींच्या महार वतन जमीन व्यवहार प्रकरणात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांची कंपनीत 99 टक्के हिस्सेदारी असूनही आरोपी न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर आता DGP सदानंद दाते यांनी अधिक व्यावसायिक आणि सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
आज तपास अधिकारी दत्तात्रय वाघमारे यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, पार्थ पवार यांचा आर्थिक सहभाग, सही, कॉल रेकॉर्ड किंवा बैठकांचा कोणताही पुरावा मिळाला नाही. LLP कायद्यानुसार त्यांना अप्रत्यक्षपणे आरोपी करता येणार नाही. यावर हायकोर्टाने म्हटले की,
"99 टक्के हिस्सेदारी असलेली व्यक्ती जबाबदार नाही आणि 1 टक्के असलेली व्यक्ती आरोपी आहे, हे कसे?," असा सवाल न्या. माधव जामदार यांनी सरकारला केला होता.
याच पार्श्वभूमीवर DGP दाते यांनी पुणे पोलीस आयुक्तांना साप्ताहिक आढावा घेण्याचे आणि सहा आठवड्यांनी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असून, सर्व संशयितांविरुद्ध सर्वसमावेशक तपास करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.