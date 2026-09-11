Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /मुंबईकरांसाठी Good News! दीड तासांचा प्रवास 30 मिनिटांत होणार, महत्त्वाच्या प्रकल्पाला हायकोर्टाची मंजुरी

मुंबईकरांसाठी Good News! दीड तासांचा प्रवास 30 मिनिटांत होणार, महत्त्वाच्या प्रकल्पाला हायकोर्टाची मंजुरी

मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील वर्सोवा ते मढ दरम्यान केबल स्टेड पूल उभारण्यात येणार आहे. कसा असेल हा प्रकल्प

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 11, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 10:37 AM IST
मुंबईकरांसाठी Good News! दीड तासांचा प्रवास 30 मिनिटांत होणार, महत्त्वाच्या प्रकल्पाला हायकोर्टाची मंजुरी
Image Credit: madh versova cable stayed flyover

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'संपूर्ण मुंबई कचऱ्याने वेढलेली आहे,' हायकोर्टाचा संताप; 'BMC नुसती खोटी आश्वासनं देतंय', इशारा देत म्हणाले 'स्वत:ला आंतरराष्ट्रीय...'
2
3
4
5