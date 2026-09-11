/मुंबईकरांसाठी Good News! दीड तासांचा प्रवास 30 मिनिटांत होणार, महत्त्वाच्या प्रकल्पाला हायकोर्टाची मंजुरी

मुंबईकरांसाठी एक गुड न्यूज आहे. मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील वर्सोवा आणि मढ दरम्यान तयार होणाऱ्या केबल स्टड फ्लायओव्हरला अखेर हिरवा कंदिल मिळाला आहे. 2395 कोटींच्या या प्रकल्पाला मुंबई हायकोर्टाने मंजुरी देत 1237 खारफुटी कापण्याची परवानगी दिली आहे. पण त्याचबरोबर पर्यावरण आणि विकास या दोन्ही गरजांचा समतोल राखणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने ही मंजुरी देताना नमूद केले. या नव्या पुलामुळं तासाचे अंतर अवघ्या काही मिनिटांवर येणार आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. विशेष म्हणजे, मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून पदभार सांभाळल्यानंतर न्यायमूर्ती त्रिपाठी यांनी दिलेला हा पहिला महत्त्वाचा निर्णय आहे. या नवीन पुलामुळे प्रवासाचे अंतर आणि वेळ यात मोठ्या प्रमाणात घट होणार असून, या फायद्यांचा विचार पर्यावरणाशी संबंधित चिंतांच्या तुलनेत करणे गरजेचे असल्याचेही न्यायालयाने मांडले.
सध्या नागरिकांना वर्सोवा-मढ प्रवास करायचा असल्यास रस्ते मार्गे जावे लागते. अंधेरी, जोगेश्वरी, राम मंदिर, ओशिवरा आणि मलाड गाठत पुढे मढ-मार्वे रोडने जावे लागते. मढ-मार्वे रोड, कांदिवली लिंक रोड किंवा मलाड लिंक रोडवरुन 12 किमीपासून जास्त दूर आहे. वाहतूक कोंडीमुळं प्रवासाला खूप वेळ लागतो.
वर्सोवा जेट्टी आणि मढ दरम्यान नदी ओलांडण्यासाठी एक पर्यायी फेरी मार्ग उपलब्ध आहे. या मार्गावर सकाळी 5.00 ते रात्री 1.00 वाजेपर्यंत तीन फेऱ्या चालतात. मात्र ओहोटीच्या वेळी फेरी सेवा स्थगित केली जाते. शिवाय, फेरी सेवेला काही मर्यादा आहेत. या कारणांमुळे हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे, अशी माहिती महानगरपालिकेने वकील जोएल कार्लोस यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेद्वारे न्यायालयाला दिली.
सध्याच्या प्रकल्पात मढ बेट आणि वर्सोवा यांना जोडण्यासाठी मालाड खाडीवर 2,046 मीटर लांबीचा, चार पदरी केबल-स्टेड पूल बांधण्याचा समावेश आहे. हा पूल 27.45 मीटर रुंद डेव्हलपमेंट प्लॅन रोड आणि कोस्टल रोडच्या मार्गाला जोडेल. हा प्रकल्प 2029 पर्यंत पूर्ण होण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे 2,395 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
महापालिकेच्या हमीपत्रात 12.50 कोटी रुपयांच्या खारफुटी पुनरुज्जीवन योजनेचाही उल्लेख करण्यात आला. त्याअंतर्गत बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर 2.5 हेक्टर क्षेत्रातील खारफुटीचे त्याच ठिकाणी पुनरुज्जीवन केले जाईल. पुलाचे खांब आणि आधारस्तंभ (पायलॉन्स) यांच्यामुळे केवळ 0.20 हेक्टर जागा कायमस्वरूपी व्यापली जाईल.
प्रकल्पासाठी 2.7515 हेक्टर क्षेत्रातील 1,236 खारफुटीची (मँग्रोव्ह) झाडे तोडण्याच्या परवानगीसाठी पालिकेने याचिका केली होती. 'बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल ग्रुप' (बीईएजी) या स्वयंसेवी संस्थेने या प्रकल्पाला विरोध करत नुकसान
भरपाई म्हणून केल्या जाणाऱ्या वृक्षारोपणाच्या उपाययोजनांच्या अपुरेपणाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले. त्याला उत्तर देताना, महापालिकेच्या पर्यावरणपूरक उपाययोजना या विहित निकषांपेक्षा अधिक आहेत, असे पालिकेच्या वकिलांनी सांगितले.
हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर प्रवासाचे अंतर अंदाजे 18 ते 20 किलोमीटरने कमी होईल. सध्या ज्या प्रवासाला अंदाजे दीड तास लागतो, तो आता फक्त पाच मिनिटांत पूर्ण होईल, ज्यामुळे अंदाजे 70 ते 80 मिनिटांची बचत होईल. या पुलामुळे न्यू लिंक रोड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे आणि एस.व्ही. रोडवरील अपघात कमी होण्यासही मदत होईल, असा दावा महानगरपालिकेने न्यायालयात केला आहे