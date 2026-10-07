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'विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर येण्याची हौस नाही', हायकोर्टाने MPSC आंदोलनावरुन सरकारला फटकारलं; 'भरतीत काही घोळ असेल तर...'

मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये पुण्यात मागील सहा दिवसांपासून सुरु असलेल्या एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात आज सुनावणी झाली तेव्हा सरकारी वकिलांनी काय म्हटलं आणि सुनावणीत काय झालं जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 07, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 12:53 PM IST
'विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर येण्याची हौस नाही', हायकोर्टाने MPSC आंदोलनावरुन सरकारला फटकारलं; 'भरतीत काही घोळ असेल तर...'
Image Credit: मुंबई हायकोर्टात झाली या प्रकरणी सुनावणी (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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