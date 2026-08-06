'महाराष्ट्राबाहेर...', मारकुट्या नगरसेवक रमेश म्हात्रेसंदर्भात मुंबई हायकोर्ट मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत, 'उद्याच...'

डोंबिवलीत डॉक्टरांना मारहाण करणारा शिवसेना (शिंदे) नगरसेवक रमेश म्हात्रेला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन दिला जाण्याची शक्यता आहे. मुंबई हायकोर्टाने रमेश म्हात्रेची सुटका करण्याचे संकेत दिले आहेत. न्यायालयाने आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत रमेश म्हात्रेला महाराष्ट्राबाहेर राहावं लागेल असं सांगितलं आहे. तसंच आपला पासपोर्टही सत्र न्यायालयाकडे जमा करावा लागेल असं सांगितलं आहे. प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. आंखड यांच्या खंडपीठाने उद्या आदेश देणार असल्याचे सांगितलं आहे. डोंबिवलीतील शास्त्री नगर रुग्णालयातील डॉक्टर आणि परिचारिकांना मारहाण केल्याप्रकरणी रमेश म्हात्रेला 9 जुलैला अटक झाली होती
न्यायाधीशांनी सांगितलं आहे की, महाराष्ट्राबाहेर तो जिथे कुठे राहणार असेल, तिथल्या स्थानिक पोलीस ठाण्यात त्याला आठवड्यातून तीन वेळा हजर राहावे लागेल. तसंच, या प्रकरणात शक्य तितक्या लवकर विशेष सरकारी वकील नियुक्त करण्यास राज्य सरकारला सांगण्यात आलं आहे.
Bombay High Court indicated that it will pass an order on re-release of Shiv Sena corporator Ramesh Mhatre who assaulted doctors.— Bar and Bench (@barandbench) August 6, 2026
The court has indicated that Mhatre will have to stay outside Maharashtra till the filing of the chargesheet. He will also have to furnish his… pic.twitter.com/Pn5aIUYSVp
यापूर्वी 1 ऑगस्टला झालेल्या सुनावणीत मुंबई हायकोर्टाने तपास अद्याप पूर्ण न झाल्याने जामीन नाकारला होता. आरोपींची ओळख परेड, साक्षीदारांचे जबाब तसेच आवाजाचे नमुने घेणे अद्याप बाकी असल्याने मुंबई हायकोर्टाने दिलासा देण्यास नकार दिला होता. यावेळी रमेश म्हात्रेचे वकील आबाद पोंडा यांनी कोर्टाकडे कठोर अटी घालून सुटका करावी अशी विनंती केली होती. तपास पूर्ण होईपर्यंत रमेश म्हात्रे महाराष्ट्राबाहेर राहण्यास तयार आहेत असं त्यांनी सांगितलं होतं. मात्र न्यायिक मित्र आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशनतर्फे बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील एस. यू, कामदार यांनी जामीन देण्यास विरोध केला होता.
रमेश म्हात्रेने 6 जुलै रोजी डोंबिवलीतील कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात मारहाण केली होती. एक पुरुष आणि महिला डॉक्टरने नवजात बाळाच्या नातेवाईकांना बाळाला दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्याचा सल्ला दिला होता. रुग्णालयातील नवजात बालकांसाठीचा अतिदक्षता विभाग (NICU) पूर्णपणे भरलेला असल्याने त्यांनी दुसऱ्या रुग्णालयात जाण्यास सांगितलं. नवजात बाळाला योग्य वैद्यकीय काळजी मिळणं आवश्यक असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं होतं. त्यानंतर नातेवाईकांनी रमेश म्हात्रे यांच्याशी संपर्क साधला आणि ते आपल्या सहकाऱ्यांसह रुग्णालयात पोहोचले आणि डॉक्टरांना अपशब्द वापरत मारहाण केली.
6 जुलैला मारहाण झाल्यानंतर या घटनेचं सीसीटीव्ही सोशल मीडियावर व्हायरल झालं होतं. यानंतर रमेश म्हात्रेविरोधात कारवाईची मागणी होऊ लागली. दोन दिवसांनी अखेर पोलिसांनी त्याला बेड्या ठोकल्या. पण अटकेनंतरही पोलीस त्याला सन्मानपूर्वक वागणूक देत असल्याने नाराजी व्यक्त केली होती. 14 जुलै रोजी दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयाने त्याचा जामीन मंजूर केला होता, ज्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होऊ लागल. अखेर मुंबई हायकोर्टाने स्वतःहून दखल घेत 18 जुलैला जामीन आदेशाला स्थगिती दिली तसंच रमेश म्हात्रेला सरेंडर होण्याचा आदेश दिला. सरेंडर केलं नाही तर संपत्ती जप्त केली जाईल असं कोर्टाने सांगितलं होतं. न्यायालयाच्या आदेशानुसार म्हात्रेने शरणागती पत्करली होती.