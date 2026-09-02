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दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणी मोठी अपडेट! मुंबई हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय; म्हणाले, 'आरोपी म्हणून...'

दिशा सालियान प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने आज तसे आदेश दिले आहेत. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 02, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 12:01 PM IST
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणी मोठी अपडेट! मुंबई हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय; म्हणाले, 'आरोपी म्हणून...'
Image Credit: Disha Salian Death Case

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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