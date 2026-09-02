दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणी मोठी अपडेट! मुंबई हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय; म्हणाले, 'आरोपी म्हणून...'

दिशा सालियान मृत्यू प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय सुनावला आहे. कोर्टाने या प्रकरणाचा तपास आता सीबीआयकडे वर्ग केला आहे. BNS अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे मुंबई उच्चन्यायालयाने दिले आहे. दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणी 28 ऑगस्ट 2026 रोजी अंतिम युक्तिवाद पूर्ण झाला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. आज न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.
बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याची माजी मॅनेजर म्हणून दिशा सालियन काम करत होती. दिशाने 8 जून 2022 साली मुंबईच्या मालाड येथील 14 व्या मजल्यावरुन उडी घेत आत्महत्या केली होती. मात्र दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी दिशाची आत्महत्या नसून हत्या केल्याचा आरोप करत कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी दिशाच्या मृत्यूप्रकरणी एफआयआर दाखल करुन या प्रकरणाचा तपास करावा, अशी मागणी केली होती. त्यांची महत्त्वाची मागणी ही होती की, दिशाच्या मृत्यूचा तपास सीबीआयने करावा. या याचिकेवर 28 ऑगस्ट रोजी सुनावणी पूर्ण झाली होती. त्यानंत कोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता.
दिशा सालियन प्रकरणाला राजकीय दृष्याही नवं वळणं लागलं होते. आज आदेश सुनावताना कोर्टाने म्हटलं की, जोपर्यंत तपास अधिकारी एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध पुरेसा पुरावा शोधत नाहीत, तोपर्यंत त्या व्यक्तीला आरोपी मानले जाऊ नये. तसंच, तपास करुन योग्य तो निष्कर्ष काढा, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
'या प्रकरणाचा तपास CBI कडे देण्यात आलाय.आदित्य ठाकरे, दिनो मोरिया, सुरज पांचोली व इतर लोकांविरुद्ध पुरावे लपवले, खोटे रिपोर्ट तयार केले. यामुळे त्यांच्यावर FIR रजिस्टर होऊन कारवाई व्हावी. सीबीआय कडे मॅटर जावं अशी याचीका दाखल केली होती. आज माननीय उच्च न्यायालयाने आमची मागणी मान्य करून सीबीआयला डायरेक्शन दिले,' असं सतीश सालियन यांचे वकील निलेश ओझा यांनी म्हटलं आहे.
'जर का सीबीआयने आमच्या काही मागण्या मान्य नाही केल्या. आणि निगेटिव्ह रिपोर्ट दिला तर आम्हाला प्रोटेस्टेशन याचिका फाईल करायचा अधिकार आहे. असा आदेश कोर्टाने दिला आहे, असं दिशाचे वडील सतिश सालियन यांचे वकील निलेश ओझा यांनी म्हटलं आहे. सतिश सालियन यांचे स्टेटमेंट रेकॉर्ड करुन सीबीआयने तपास करावी, पोलिसांनी नाही आणि मालवणी पोलिसांनी सगळं रेकॉर्ड सगळ्या केस पेपर CBI ला द्यायचे, असं निलेश ओझा यांनी म्हटलं आहे. ज्या ज्या व्यक्तींच्या विरोधात पुरावे असतील त्या सगळ्यांना आरोपी बनवायचं. ज्यांच्या नावाने डायरेक्ट पुरावे नसतील त्यांना आरोपी बनवायचं नाही,' असं कोर्टाने म्हटल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.