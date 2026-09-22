फटाक्यांवर बंदी! मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, मिरवणुकीत ढोल ताशा पथकातील 'हे' वाद्य वाजवण्यावरही बंदी, 'कोणी मर्यादा ओलांडली तर...'

मुंबई हायकोर्टाकडून वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी सणासुदीच्या काळात सार्वजनिक रस्त्यांवर आणि जागांवर फटाके फोडण्यावर बंदी घालण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. मुंबई हायकोर्टाने सुओमोटो याचिकेवर सुनावणी घेताना हे निर्देश दिले आहेत. तसंच धार्मिक मिरवणुकांदरम्यान ध्वनीमर्यादेची अंमलबजावणी करण्यासाठी मंडळांना सिक्युरिटी डिपॉझिट जमा करणे अनिवार्य करण्यास सांगण्यात आलं आहे.
सणासुदीच्या काळात लाऊडस्पीकर, अॅम्प्लिफायर आणि फटाक्यांमुळे होणाऱ्या गंभीर ध्वनी आणि वायू प्रदूषणाविरोधात दाखल केलेल्या सुओमोटो जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. हायकोर्टाने पोलीस आणि संबंधित प्रशासनाला डेसिबल पातळी मोजण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसंच निर्धारित मर्यादा ओलांडल्यास कठोर कारवाई केली जाईल असं सांगितलं.
सर्व कार्यक्रमांच्या ठिकाणी आणि मिरवणुकांनी त्यांना मिळालेली लाऊडस्पीकर परवानगी ठळकपणे प्रदर्शित करणे आवश्यक असणार आहे. परवानगी प्रदर्शित न केल्यास ध्वनिक्षेपक लावता येणार नाही असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. नागरिकांनी जबाबदारीची भूमिका घ्यावी आणि समाजाप्रती आपली कर्तव्ये ओळखावीत अशी आमची अपेक्षा आहे असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
तसेच ढोल ताश्यांमध्ये हातोड्याने बडवण्यात येणाऱ्या सिलेंडरवर देखील बंदी घालण्यात आली आहे. मिरवणुकीत जे मोठे सिलेंडर घेऊन वाजवले जाते हे काय आहे? हे तर कोणते वाद्य नाही असं न्यायमुर्ती कुलकर्णी यांनी विचारलं. त्यावर साठे यांनी असे कोणी करत असेल तर त्याच्यावर कारवाई होते असं सांगितलं.
हायकोर्टाने यावेळी पोलीस आणि संबंधित प्रशासनाला डेसिबल पातळी मोजण्याचे निर्देश दिले आहेत. निर्धारित मर्यादा ओलांडल्यास कठोर कारवाई केली जाईल असं स्पष्ट सांगितलं आहे. तसंच आवाज निर्माण करण्यासाठी सिलिंडरच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. सर्व कार्यक्रमांच्या ठिकाणी आणि मिरवणुकांनी त्यांना मिळालेली लाऊडस्पीकर परवानगी ठळकपणे प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. नागरिकांनी जबाबदारीची भूमिका घ्यावी आणि समाजाप्रती आपली कर्तव्ये ओळखावीत अशी आमची अपेक्षा आहे असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी यावेळी सांगितलं की, "कोणताही कार्यक्रम असतो त्याला परवानगी असते किंवा मिरवणुकीला परवानगी असते. मात्र स्पीकर, लेझर लाईट आणि फटाके यांना परवानगी नसते. कायद्यानुसार फटाक्यांना परवानगी नाही".
गणपती मंडळांना म्युझिकची परवानगी कोण देते? अशी विचारणा यावेळी न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी केली. त्यावर साठे यांनी पोलिस आयुक्त आणि महापालिका आयुक्त या दोघांचीही असते. त्यात जर स्पीकर पातळी ओलांडली तर त्यावर पोलिस कारवाई करतात अशी माहिती दिली. प्रत्येक मंडळाच्या इथे पोलिस ठेवणे शक्य नाही असंही त्यांनी सांगितलं आहे.