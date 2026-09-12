डीजेबंदीवर मुंबई हायकोर्टाचा मोठा आदेश! 22 सप्टेंबरपर्यंत....; पोलीस आयुक्तांना आदेश, 'नागपूरसह इतर जिल्ह्यातही....'

डीजेच्या दणदणाटाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. नागपूर शहरातील डीजेबंदीवर खंडपीठाने मोहोर उमटवली असून, ध्वनी प्रदूषणाची दखल घेत पोलिसांच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. तसेच पोलीस आयुक्तांनी काढलेल्या डीजेबंदी आदेशाची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत. नागपूरसह विदर्भातील इतरही जिल्ह्यांमध्ये डीजेवरील निर्बंधांचे आदेश लागू करण्याचा सूचना कोर्टाने दिल्या आहेत.
डीजेच्या दणदणाटाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. नागपूर पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी डीजे निर्बंधावरील काढलेल्या अधिसूचनेच्या कडक अंमलबजावणीचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. अधिसूचना काढल्यावरही दहीहंडी आणि मारबत मिरवणुकीत मोठ्या प्रमाणात डीजे वाजवण्यात आल्याचे व्हिडीओ पुरावे कोर्टासमोर सादर करण्यात आले.
ध्वनी प्रदूषणाच्या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात त्रिमूर्तीनगर नगर मंडळाच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कोर्टात सादर करण्यात आलेल्या बातम्या तसेच व्हिडिओच्या आधारावर संबंधित आयोजकांविरोधात योग्य कारवाई करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
डीजेबंदी किंवा ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमानबाबत केवळ अधिसूचना काढणे पुरेसे नाही तर त्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन होत आहे हे निश्चित करणे हे कर्तव्य असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहेत. नागपूर सह विदर्भातील इतरही जिल्ह्यांमध्ये डीजे वरील निर्बंधांचे आदेश लागू करण्याचा सूचना कोर्टाने दिल्या आहेत. याप्रकरणी पोलीस आयुक्तांना 22 सप्टेंबर पर्यंत कोर्टात शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नागपुरात डीजे व्यावसायिक शेतकऱ्याचे विषप्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. गणेशोत्सवाच्या तोंडावर डीजे व्यवसायावर निर्बंध आल्याने चिंतेत असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. जलालखेडा तालुक्यातील देवग्राम येथील सतीश नत्थुजी वानखेडे यांचा विषप्राशनाचा प्रयत्न. बुधवारी रात्री साडेदहा वाजताच्या सुमारास बोपापूर शिवारातील शेतात जाऊन सतीश वानखेडे यांनी विषप्राशन केले. विषप्राशन केल्यानंतर त्यांनी मित्राला फोन करून याबाबत माहिती दिली.
मित्रांनी तातडीने शेतात पोहोचून त्यांना जलालखेडा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले. मात्र विष मोठ्या प्रमाणात घेतल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी नागपूरला हलवण्यात आले आहे. सतीश वानखेडे हे शेतीसोबत डीजेचा व्यवसाय करतात. गणेशोत्सवाच्या काळात डीजे व्यवसायातून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्नाची अपेक्षा असताना निर्बंधांमुळे ते चिंतेत असल्याच बोलला जात आहे. - त्यातच यंदा पावसाने ओढ दिल्याने शेतीतील पिकांवरही संकट निर्माण झाले आहे. शेतीवर मोठा खर्च करूनही पावसाअभावी पिके सुकण्याच्या मार्गावर असल्याने ते गेल्या काही दिवसांपासून चिंतेत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
घटनेची माहिती मिळताच जलालखेडा पोलिसांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जाऊन माहिती घेतली असून पुढील तपास सुरू केला आहे. डीजेवरील निर्बंध आणि शेतीतील संकटामुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या या व्यावसायिक शेतकऱ्याने टोकाचे पाऊल का? उचलले, याचा पोलीस तपास करत आहेत.