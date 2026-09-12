Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /डीजेबंदीवर मुंबई हायकोर्टाचा मोठा आदेश! 22 सप्टेंबरपर्यंत....; पोलीस आयुक्तांना आदेश, नागपूरसह इतर जिल्ह्यातही....

डीजेबंदीवर मुंबई हायकोर्टाचा मोठा आदेश! 22 सप्टेंबरपर्यंत....; पोलीस आयुक्तांना आदेश, 'नागपूरसह इतर जिल्ह्यातही....'

डीजेच्या दणदणाटाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. तसेच पोलीस आयुक्तांनी काढलेल्या डीजेबंदी आदेशाची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत.

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 12, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 12:41 PM IST
डीजेबंदीवर मुंबई हायकोर्टाचा मोठा आदेश! 22 सप्टेंबरपर्यंत....; पोलीस आयुक्तांना आदेश, 'नागपूरसह इतर जिल्ह्यातही....'
Image Credit: नागपूरसह इतर जिल्ह्यातही डीजेवरील निर्बंधाचे आदेश लागू करा; मुंबई हायकोर्टाचे आदेश

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
पंजाब नॅशनल बँकेतील 17 कोटींच्या बनावट नोटा प्रकरणात मोठा ट्विस्ट! 11 हजारांचा पगार असणारा कर्मचारी रडारवर; NIA अधिकारी चक्रावले
2
3
4
5