मु्ंबई उच्च न्यायालयात तब्बल 2,331 पदांसाठी मेगाभरती; पगार किती व कसा कराल अर्ज? जाणून घ्या A To Z प्रक्रिया

Bombay High Court Recruitment 2025: मुंबई उच्च न्यायालयअंतर्गंत मुंबई मुख्यालय तसंच, नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात एकूण 2331 रिक्त पदांसाठी मेगा भरतीची जाहिरात काढण्यात आली आहे. दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी ही भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाइन अर्ज मागवण्यात येत आहेत. या पदांसाठी अर्ज कसा करावा, जाणून घेऊयात.
मुंबई हायकोर्टात क्लर्क, स्टेनोग्राफरसह अन्य पदांसाठी भरती पक्रिया 15 डिसेंबरपासून सुरू झाली आहे. तर, अर्ज करण्याची शेवटची तारिख 5 जानेवारी 2026 ही आहे. उमेदवार bombayhighcourt.nic.in या अधिकृत वेबसाइटवर अर्ज करू शकता.या अंतर्गंत क्लर्क, स्टेनोग्राफर याव्यतिरिक्त अन्य सहाय्यक पदांसाठी नियुक्ती केली जाणार आहे. उमेदवारांना अर्ज करताना एक हजार रुपयांची फी भरावी लागणार आहे.ही फी तुम्ही ऑनलाइन पद्धतीने भरू शकता.
ही भरती शिपाई, हमाल, वाहन चालक, लिपिक तसंच, स्टेनोग्राफर (कनिष्ठ व वरिष्ठ श्रेणी) या विविध पदांसाठी होणार आहे.
शिपाई, हमाल, फराश पदासाठी- 887 जागा
वाहन चालक पदासाठी- 37 जागा
लिपिक पदासाठी- 1,332 जागा
स्टेनोग्राफर (कनिष्ठ श्रेणी) पदासाठी- 56 जागा
स्टेनोग्राफर (वरिष्ठ श्रेणी) पदासाठी 19 जागा
अशा प्रकारे एकूण 2,331 पदे भरली जाणार आहे.
मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर येथे निवड झालेल्या उमेदवारांची नियुक्ती केली जाणार आहे. पदानुसार, उमेदवारांना 16,600 ते 1,77,500 पर्यंत वेतन दिले जाणार असून शासन नियमानुसार इतर भत्तेही लागू असतील.
- शिपाई, हमाल पदासाठी 7वी उत्तीर्ण
- वाहन चालक पदासाठी वैध LMV ड्रायव्हिंग लायसन्स, किमान 3 वर्षांचा वाहन चालवण्याचा अनुभव
- लिपिक पदासाठी कोणत्याही शाखेतील पदवी, इंग्रजी टायपिंग 40 शब्द प्रति मिनिट असणे बंधनकारक आहे
- स्टेनोग्राफर पदासाठी (कनिष्ठ) पदवी इंग्रजी शॉर्टहँड 80 शब्द प्रति मिनिट आणि टायपिंग 40 शब्द प्रति मिनिट
- स्टेनोग्राफर पदासाठी (वरिष्ठ) किमान 5 वर्षांचा अनुभव इंग्रजी शॉर्टहँड 100 शब्द प्रति मिनिट आणि टायपिंग 40 शब्द प्रति मिनिट
लिपीक व शिपाई पदासाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांचे वय 18 ते 38 वर्षे तर राखीव प्रवर्गातील 18 ते 43 वर्षे
स्टेनोग्राफर व वाहन चालक पदांसाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांचे वय 21 ते 38 वर्षे तर राखीव प्रवर्गातील 21 ते 43 वर्षे असावे
उमेदवारांना निवड प्रक्रिया लेख परीक्षा व आवश्यकतेनुसार कौशल्य व्यक्तिमत्व चाचणीद्वारे राबवण्यात येईल. पात्र उमेदवारांनी आपला अर्ज bombayhighcourt.nic.in या अधिकृत संकेतस्थळावरुन ऑनलाइन करावा.