/विद्यानंद बापटांचा विजय निश्चित? DJच्या दणदणाटावर मुंबई हायकोर्टाचा ‘सुमोटो’ दणका; काय होणार निर्णय?

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील सण-उत्सवांमध्ये होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून गंभीर दखल घेतली आहे. डीजे, लाऊडस्पीकर, मोठ्या आवाजातील साउंड सिस्टीम आणि रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहणाऱ्या मिरवणुकांबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारकडून माहिती मागवली आहे. या प्रकरणावर आज तातडीची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे गणेश विसर्जन मिरवणुका आणि डीजेच्या वापराबाबत न्यायालय काय निर्देश देते, याकडे लक्ष लागले आहे.
गणेशोत्सव आणि इतर सार्वजनिक उत्सवांमध्ये वाढत असलेल्या कर्णकर्कश आवाजाच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी या विषयाची सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने उत्सव आणि मिरवणुकांदरम्यान ध्वनीप्रदूषणाच्या नियमांची अंमलबजावणी होत आहे का, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले.
सण आणि धार्मिक मिरवणुकांना न्यायालयाचा विरोध नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. मात्र, उत्सव साजरा करताना नागरिकांच्या अधिकारांचा आणि आरोग्याचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. विशेषतः मोठ्या आवाजातील डीजे आणि लाऊडस्पीकरमुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. उत्सवाचा आनंद घेताना त्याचा परिणाम इतर नागरिकांना त्रासदायक ठरू नये, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली.
या प्रकरणात न्यायालयाने राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांना पाचारण केले. सण-उत्सव आणि विशेषतः गणेश विसर्जन मिरवणुकांमध्ये ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी कोणते नियम आहेत, त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी केली जाते आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर काय कारवाई केली जाते, याचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मागील वर्षातील कारवाईची माहितीही न्यायालयाने मागितली आहे. हा अहवाल मंगळवारी सादर केला जाणार आहे.
पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांनी गणेशोत्सवातील डीजे, लाऊडस्पीकर आणि कर्णकर्कश आवाजाविरोधात भूमिका घेतली होती. त्यांनी ध्वनीप्रदूषणाचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित करत कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या भूमिकेला काही सामाजिक संस्थांचा पाठिंबा मिळाला, तर डीजेच्या वापराशी संबंधित काही संघटनांनी विरोध केला. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर बापट यांच्यावर 3 सप्टेंबर रोजी हल्ला झाल्याचे वृत्तही समोर आले होते.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर शहरासह विदर्भात कर्णकर्कश डीजेवर 1 नोव्हेंबरपर्यंत कठोर निर्बंध घातल्याचे वृत्त आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास डीजे मिक्सर, ॲम्प्लीफायर आणि साउंड सिस्टीम जप्त करण्यासह गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आता मुंबई खंडपीठासमोर मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीत राज्य सरकारचा अहवाल काय सांगतो आणि न्यायालयाकडून कोणते निर्देश दिले जातात, याकडे गणेश मंडळे, आयोजक आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, DJवर राज्यव्यापी बंदीचा अंतिम निर्णय झाला आहे, असे सध्या म्हणता येणार नाही; त्याबाबत मंगळवारच्या सुनावणीनंतरच अधिक स्पष्टता येईल.