'रेल्वे प्रशासनही तितकेच जबाबदार' मुंबई सेंट्रल ते बोरिवली दरम्यानच्या झोपडपट्यांबाबत न्यायालयाचा मोठा निर्णय; नेमकं प्रकरण काय?

Western Railway: मुंबई सेंट्रल ते बोरिवली दरम्यान सहावा रेल्वेमार्ग उभारण्याच्या प्रकल्पातील मोठा अडथळा दूर झाला आहे. मालाड पूर्व परिसरातील धोबी घाट भागात रेल्वे रुळांलगत अनेक वर्षांपासून उभ्या असलेल्या झोपड्यांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला. पश्चिम रेल्वेने केलेली झोपड्या हटवण्याची कारवाई नियमांनुसार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र या झोपड्या इतकी वर्षे कायम राहण्यामागे रेल्वे प्रशासनाचीही जबाबदारी असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. या निर्णयामुळे सहाव्या रेल्वेमार्गाच्या कामाला गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मालाड पूर्व येथील धोबी घाट परिसरात रेल्वे रुळांलगत असलेल्या झोपड्यांविरोधात पश्चिम रेल्वेने कारवाई सुरू केली होती. या कारवाईविरोधात काही रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने पश्चिम रेल्वेची कारवाई योग्य असल्याचे स्पष्ट केले.
झोपड्या हटवताना रेल्वे अधिकाऱ्यांनी आवश्यक नियम आणि प्रक्रिया पाळल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची गरज नसल्याचेही न्यायालयाने सांगितले. तसेच याचिकाकर्ते पुनर्वसनाच्या लाभासाठी पात्र ठरत नसल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, रेल्वेच्या जागेवर जवळपास 40 वर्षांहून अधिक काळ झोपड्या कायम राहिल्याबाबत न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनावरही टीका केली. इतकी वर्षे अतिक्रमण सुरू राहणे हे प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळेच झाले असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली.
झोपड्या हटवण्याची कारवाई योग्य असली तरी तेथील रहिवाशांना अचानक बेघर होऊ नये यासाठी रेल्वे प्रशासनाने मदत करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यांना पर्यायी निवासस्थान शोधण्यासाठी सहकार्य करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
मुंबई सेंट्रल ते बोरिवली दरम्यान सहावा रेल्वेमार्ग उभारण्याच्या कामात या झोपड्या मोठा अडथळा ठरत होत्या. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रकल्पातील अडथळा दूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात या मार्गावरील रेल्वे सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक कामांना गती मिळू शकते.