Marathi News
बोरीवली ते नाशिक सुसाट प्रवास Via समृद्धी... ST च्या AC बसचं नवं टाइमटेबल, तिकीट दर जाणून घ्या

Borivali Nashik New MSRTC Bus Service Timetable Ticket Price: सध्या या मार्गावर हातावर मोजता येईल इतक्याच फेऱ्या होत असतानाच प्रवाशांना दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 6, 2025, 11:51 AM IST
बोरीवली ते नाशिक सुसाट प्रवास Via समृद्धी... ST च्या AC बसचं नवं टाइमटेबल, तिकीट दर जाणून घ्या
महामंडळाचा मोठा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - फेसबुकवरुन साभार)

Borivali Nashik New MSRTC Bus Service Timetable Ticket Price: पश्चिम उपनगरातून नाशिकमध्ये जाणाऱ्या प्रवाशांना आता राज्य परिवहन (एसटी) मंडळाच्या ई-वातानुकूलित नव्या बसचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. बोरिवली ते नाशिकदरम्यान नवी ई-एसी बस महामंडळाने सुरू केली आहे. ही बस मुंबई-नागपूर हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग (समृद्धी एक्सप्रेसवे) मार्गे जाणार असल्याने प्रवाशांच्या प्रवास वेळेत बचत होणार आहे. संभाजीनगर दादर-पुणे, नाशिक-छत्रपती पाठोपाठ नाशिक-बोरिवली मार्गावर ई-एसी बस सुरू करण्याची मागणी होती. ती पूर्ण झाली आहे. बोरिवली-नाशिक आणि नाशिक-बोरिवलीदरम्यान एकूण 22 फेऱ्या चालवण्यात येणार आहेत. 

प्रवासाचं तिकीट किती?

बोरिवली-नाशिक एसी प्रवास महिला सन्मान योजनेअंतर्गत महिलांना 266 रुपयांत करता येणार आहे. पुरुष प्रवाशांसाठी 509 रुपये तिकीट असणार आहे. बोरिवलीवरून नाशिकसाठी पहिली बस पहाटे 5 वाजता आणि शेवटची बस सायंकाळी 5 वाजता असेल

बसचं वेळापत्रक कसं?

नाशिकहून बोरिवलीसाठी पहिली बस सकाळी 6 वाजता असणार तर शेवटची बस सायंकाळी साडेपाच वाजता असणार आहे. बोरिवली-नाशिक-बोरिवली ई-एसी बस ऑनलाइन अशी माहिती एसटी महामंडळाने आरक्षणासाठीही उपलब्ध आहे. 

बोरिवली-नाशिक-बोरिवली गाड्यांच्या वेळा

बोरिवली ते नाशिक: पहाटे 5.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, दुपारी 12.30, 1.30, 2.30, 3.30 आणि संध्याकाळी 5.00 वाजता
नाशिक ते बोरिवली: पहाटे 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, दुपारी 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30 आणि संध्याकाळी 5.30 वाजता

हे वेळापत्रक नवीन सेवेचे आहे. जुनी सेवा दिवसातून एकदा असू शकते, जसे की बोरिवली सुकुरवाडीहून नाशिक महामार्गपर्यंत, 4 तास 20 मिनिटे वेळ लागतो. या प्रवासाचं भाडं 430 ते 652 रुपये इतकं आहे. 

मुख्य वैशिष्ट्ये:

बस प्रकार: इलेक्ट्रिक एसी बस (पर्यावरणस्नेही आणि आरामदायी). 

प्रवास कालावधी: सुमारे 4 तास हा प्रवास असणार आहे. जुन्या मार्गापेक्षा एक तास कमी लागणार आहे. इगतपुरी ते पडघा दरम्यान 81 किमीचा समृद्धी महामार्गाचा भाग 70 मिनिटांत पार होतो. मात्र, ठाण्यातील घोडबंदर रोडवर ट्रॅफिकमुळे थोडा वेळ लागू शकतो.

मार्ग: बोरिवली सुकुरवाडी ते नाशिक महामार्ग (समृद्धी एक्सप्रेसवेमार्गे). 

टोल: बससाठी टोल फ्री (महामंडळासाठी).

ऑनलाइन बुकिंग: MSRTC च्या अधिकृत वेबसाइट (https://msrtc.maharashtra.gov.in) किंवा MSRTC मोबाइल रिझर्वेशन अॅपद्वारे तिकिटे बुक करता येईल.

या नव्या सेवेमुळे बोरीवली आणि नाशिकदरम्यानची कनेक्टीव्हिटी अधिक वाढणार असून प्रवाशांना त्याचा फायदा होणार आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

