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व्हायरल व्हिडिओ अन् 25 लाख...; बोरीवलीतील हॉटेलमध्ये डोशात मृत उंदीर सापडल्याप्रकरणात मोठा ट्विस्ट

बोरिवलीतील एका हॉटेलमध्ये डोशात उंदीर सापडल्याप्रकरणात मोठा ट्विस्ट  आला आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी हादरवणारी माहिती दिली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 07, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 12:21 PM IST
व्हायरल व्हिडिओ अन् 25 लाख...; बोरीवलीतील हॉटेलमध्ये डोशात मृत उंदीर सापडल्याप्रकरणात मोठा ट्विस्ट
Image Credit: Borivali Radhakrishna Hotel

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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