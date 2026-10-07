/व्हायरल व्हिडिओ अन् 25 लाख...; बोरीवलीतील हॉटेलमध्ये डोशात मृत उंदीर सापडल्याप्रकरणात मोठा ट्विस्ट

काही दिवसांपूर्वी बोरीवली येथील एका हॉटेलमध्ये डोशामध्ये उंदिर आढळल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्यानंतर या हॉटेलच्या स्वच्छतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत होते. मात्र आता या प्रकरणात भलताच ट्विस्ट समोर आला आहे. हॉटेल चालकाला उंदराच्या व्हिडिओच्या नावाखाली ब्लॅकमेल करून खंडणी उकळल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
बोरिवलीतील राधाकृष्ण हॉटेलमध्ये ग्राहकांना मसाला डोसा मागवला होता. तेव्हा डोसा घाताना आत मृत उंदिर आढळल्याची तक्रार ग्राहकाने केली होती. या घटनेचा व्हिडिओदेखील व्हायरल झाला होता. मात्र आता या घटनेची एक वेगळीच बाजू समोर येतेय. डोशामध्ये उंदीर आढळल्याचा व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत पैशांची मागणी केल्याचे समोर आले आहे.
हॉटेल चालकाकडे सुरुवातीला तब्बल 25 लाख रुपयांची भरपाई मागितल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसंच, ग्राहकाने वारंवार फोन करून मानसिक त्रास देत अखेर 6 लाख रुपयांवर तडजोड केल्याचेही समोर आले आहे. मालकाने यातील 1 लाख रुपये आधीच रोख घेतल्याचा दावा मालकांनी केला आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, उर्वरित 6 लाख रुपये स्वीकारताना महिला आरोपीला पोलिसांनी रंगेहात पकडलं आहे. 5 ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी 5.45 वाजता बोरीवली पोलिसांनी सापळा रचला. पंचांसमक्षच 6 लाख रुपयांनी रोख रक्कम स्वीकारताना आरोपी महिलेला ताब्यात घेतलं आहे.
मानसी अमित अचार्य असं मुख्य आरोपी महिलेचे नाव असून ती गोराई बोरीवली येथील रहिवाशी आहे. 24 सप्टेंबरला मानसी आचार्य दोन पुरुष आणि एका मुलासोबत हॉटेलमध्ये आली होती. तेव्हा तिने मैसूर मसाला डोशामध्ये उंदीर आढळल्याचा दावा करत हॉटेलमध्ये गोंधळ घातल्याची बाब समोर आली होते. तसंच, घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर 28 सप्टेंबरला FDA कडून हॉटेलचा परवाना निलंबित करण्यात आला होत.
हॉटेल मालकाने दिलेल्या माहितीनुसार, काही काळ हॉटेल बंद ठेवण्याची वेळ आली होती. त्यानंतर आरोपीने व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत हॉटेल चालकाला फोन केला. आरोपींनी हॉटेल चालकाच्या नातेवाईकांच्या डोशामध्ये उंदीर आढळल्याचं सांगितल्याचा आरोप केला.
29 सप्टेंबरला हॉटेल चालकाकडून बोरिवली पोलिसांकडे अर्ज करण्यात आला तेव्हा. तेव्हापासून आरोपीकडून सातत्याने पैशांसाठी दबाव आणि मानसिक त्रास दिल्याचा आरोप एफआयआरमध्ये केला आहे. बोरिवली पोलीस ठाण्याचे पोउनि दिग्विजय पाटील आणि पथकाकडून सापळा रचण्यात आला. तेव्हा महिला आरोपी मानसी आचार्यला खंडणीची रक्कम स्वीकारताना रंगेहात अटक करण्यात आली. मानसीची बहीण किनजल सुभाष भाटीया हिच्यासह इतर नातेवाईकांचा सहभाग असल्याचा आरोप असून या प्रकरणी कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. व इतर आरोपींची भूमिका बोरिवली पोलीस तपासणार आहे.