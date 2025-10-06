English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

घोडबंदर रोडवरील जीवघेणे ट्रॅफिक कमी होणार; दुहेरी बोगद्याबाबत मोठा निर्णय, कोस्टल रोडपण...

Ghodbunder Traffice Update: ठाणे-बोरीवली बोगद्याबाबत एक नवीन अपडेट समोर आली आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 6, 2025, 10:53 AM IST
घोडबंदर रोडवरील जीवघेणे ट्रॅफिक कमी होणार; दुहेरी बोगद्याबाबत मोठा निर्णय, कोस्टल रोडपण...
Borivli-Thane tunnel project Proposed extension aims to reduce congestion on Ghodbunder Highway

Ghodbunder Traffice Update: घोडबंदर रोड येथील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रशासनाकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. घोडबंदर रोडची ट्रॅफिक कमी करण्यासाठी प्रशासनाने ठाणे-बोरीवली दुहेरी बोगद्याचे काम हाती घेतले आहे. सध्याच्या प्रकल्पात हा बोगदा घोडबंदर महामार्ग जंक्शनजवळ बाहेर पडणार असून तिथून पुढे वाढवून सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या साकेत-गायमुख कोस्टल रोडला जोडण्यात येणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळं महामार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि बोगद्याच्या रस्ताने जाणारी वाहतूक थेट मुंबई आणि समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या प्रमुख फ्रीवेकडे वळवणे हे उद्दिष्ट आहे. 

आधीच्या प्रकल्पाच्या अराखड्यानुसार, बोगद्याचा शेवट हा मुल्लाबाग येथे संपणार होता. मात्र आता बोगद्याचा शेवट सत्यशंकर सोसायटीरपासून ते घोडबंदर हायवेपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. हा बोगदा आता अंदाजे 4 किमीपर्यंत पुढे वाढवला जाणार आहे. तसंच, कोस्टल रोडच्या रेषेच्या आधीच बोगदा सुरू होऊन शहरातील इतर रस्त्यांशी जोडला जाणार आहे. 

दुहेरी बोगद्याला थेट कोस्टल रोडशी जोडल्याने, शहराबाहेर जाणाऱ्या वाहतुकीसाठी एक मार्ग उपलब्ध होईल. ज्यामुळे शहरांतर्गत येणाऱ्या प्रवाशांसाठी महामार्ग मोकळा राहील. 

या प्रकल्पाचे फायदे?

पश्चिम द्रुतगती महामार्ग ते नाशिक हायवे, नवी मुंबई, JNPT व पूर्व मुंबई उपनगरांसाठी मार्ग मिळेल. तसंच, ठाणे शहरातील कापुरबावडी आणि माजीवडा जंक्शनवरील गर्दी कमी होईल. 

ठाणे-बोरिवलीदरम्यान 11.85 किमी लांबीच्या मार्गाची उभारणी एमएमआरडीएकडून केली जाणार आहे. या मार्गावर 10.25 किमी लांबीच्या बोगद्याचा समावेश आहे. संजय गांधी नॅशनल पार्कच्या पोटातून हा बोगदा जाणार आहे. या बोगद्यासाठी 18,838 कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याचे बोलले जातेय. तसंच, याला महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्पाचा दर्जा दिला आहे. या बोगद्यामुळं ठाणे ते बोरीवली प्रवास अवघ्या 12 मिनिटांत पूर्ण होणार आहे. तसंच, घोडबंदरची वाहतूककोंडीदेखील कमी होणार आहे.

FAQ

प्रश्न १: घोडबंदर रोडवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रशासन काय करत आहे?

उत्तर: घोडबंदर रोडची ट्रॅफिक कमी करण्यासाठी प्रशासनाने ठाणे-बोरीवली दुहेरी बोगद्याचे काम हाती घेतले आहे. हा बोगदा घोडबंदर महामार्ग जंक्शनजवळ बाहेर पडणार असून, तिथून पुढे साकेत-गायमुख कोस्टल रोडला जोडण्यात येणार आहे.

प्रश्न २: या बोगदा प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट काय आहे?

उत्तर: या निर्णयामुळे महामार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि बोगद्याच्या रस्ताने जाणारी वाहतूक थेट मुंबई आणि समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या प्रमुख फ्रीवेवर वळवली जाईल.

प्रश्न ३: बोगद्याच्या मार्गात काय बदल करण्यात आले आहेत?

उत्तर: आधीच्या अराखड्यानुसार, बोगद्याचा शेवट मुल्लाबाग येथे संपणार होता. मात्र आता बोगद्याचा शेवट सत्यशंकर सोसायटीरपासून ते घोडबंदर हायवेपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. हा बोगदा आता अंदाजे ४ किमीपर्यंत पुढे वाढवला जाणार आहे. तसेच, कोस्टल रोडच्या रेषेच्या आधीच बोगदा सुरू होऊन शहरातील इतर रस्त्यांशी जोडला जाणार आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
thane borivali twin tunnelthane-borivali tunnel current status todaythane borivali tunnel current status today videothane-borivali tunnel latest newslatest news of thane ghodbunder road

इतर बातम्या

मोठी बातमी! भारत विक्रमी कामगिरीसाठी सज्ज; काय आहे नवी मुंब...

भारत