Marathi News
'दोन्ही नेत्यांनी जरांगेंसोबत उपोषणाला बसायला हवं होतं', संजय राऊतांचं उदयनराजे, शिवेंद्रराजेंना आव्हान

उदयनराजे आणि शिवेंद्रराजे दोघांनीही जरांगेसोंबत मंडपात जाऊन उपोषणाला बसायला हवं होतं. पण ते भाजपचे हस्तक असल्याची टीका संजय राऊतांनी केलीये. 

पूजा पवार | Updated: Aug 31, 2025, 08:55 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणावरून खासदार संजय राऊतांनी सरकारमधील मराठा नेत्यांवर निशाणा साधलाय. विशेष करून उदयनराजे आणि शिवेंद्रराजेंवर टीका केलीये. दोन्ही नेत्यांनी जरांगेंसोबत उपोषणाला बसायला हवं होतं मात्र ते भाजपचे हस्त असल्याचं म्हणत निशाणा साधलाय. 

मराठा आरक्षणावरून सध्या वातावरण तापतच चाललंय. आता आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीही झ़डू लागल्यात. याचदरम्यान शिवसेना UBTचे खासदार संजय राऊतांनी छत्रपती उदयनराजे भोसले आणि शिवेंद्रराजे भोसलेंवर टीका केलीये. उदयनराजे आणि शिवेंद्रराजे दोघांनीही जरांगेसोंबत मंडपात जाऊन उपोषणाला बसायला हवं होतं. पण ते भाजपचे हस्तक असल्याची टीका संजय राऊतांनी केलीये. 

राज्यभरातून हजारो मराठा बांधव मुंबईत धडकलेत.मराठा नेत्यांनीही आपल्या आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा अशी मागणी मनोज जरांगेंनी वारंवार केलीये. मात्र अनेक मराठा आंदोलकांनी या आंदोलनावर कोणतीच भूमिका घेतली नसल्याने  आता विरोधकांकडून सत्तेतील मराठा नेत्यांवर टीका केली जातेय. 
संजय राऊतांच्या टीकेनंतर शिवेंद्रराजेंनी आपली भूमिका मांडलीये. मंत्री दादा भुसे यांनीही राऊतांना उत्तर दिलंय. उपसमितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झालीये. कितीही आगीत तेल टाकण्याचा प्रयत्न केला तरी काही उपयोग होणार नाही असा टोला मंत्री भुसेंनी लगावलाय.

सरकारकडून मराठा आंदोलन हाणून पाडण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याची टीका अनेकदा जरांगेंनी केलीये. सरकारमधील मराठा नेते साथ देत नाहीत यावरही जरांगेंनी भाष्य केलं होतं. आता राऊतांनीही हाच धागा खेचत उदयनराजे आणि शिवेंद्रराजेंवर टीका केलीये. 

FAQ : 

मनोज जरांगेंनी सरकारमधील मराठा नेत्यांबाबत काय म्हटले आहे?

मनोज जरांगेंनी सरकारमधील मराठा नेते आंदोलनाला साथ देत नसल्याची टीका केली आहे आणि सरकार मराठा आंदोलन हाणून पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला आहे.

संजय राऊतांनी उदयनराजे आणि शिवेंद्रराजेंवर कोणती टीका केली?

संजय राऊतांनी उदयनराजे आणि शिवेंद्रराजे यांनी मनोज जरांगे यांच्यासोबत मराठा आरक्षणाच्या उपोषणाला बसायला हवे होते असे म्हटले, पण ते भाजपचे हस्तक असल्याचा आरोप केला.

सरकारची मराठा आरक्षणाबाबत काय भूमिका आहे?

महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला 10% स्वतंत्र आरक्षण दिले आहे, परंतु मनोज जरांगे आणि आंदोलक ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षणाची मागणी करत आहेत. सरकार संवैधानिक आणि कायदेशीर मार्गाने समाधान शोधण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे

 

About the Author
Tags:
Sanjay Rautmarathi newsudayanraje bhosaleshivendraraje bhonslemaratha reservation

