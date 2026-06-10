सोशल मीडियावर #BoycottMahabaleshwar का होतंय व्हायरल? व्हिडीओमध्ये दडलंय सत्य

Mahabaleshwar News : महाबळेश्वर हे ठिकाणं कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र या दोन्हींसाठी जवळ आहे. त्यामुळे पर्यटकांचा महाबळेश्वरला जाण्याचा ओढा अधिक असतो. मात्र असं असताना पाचगणी मार्गे महाबळेश्वरला जाणाऱ्या पर्यटकांच्या वाहनांकडून आकारलं जाणारं टोल प्रकरण सध्या चर्चेचा विषय आहे. या दरम्यान आणखीन एक विषय चर्चेत आला आहे.
महाबळेश्वरमध्ये फिरतानाचा एका पर्यटकाने व्हिडीओ बनवला आहे. ज्यामध्ये महाबळेश्वरला फिरण्यासाठी 500 रुपयांचं तिकीट काढावं लागल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तसेच या व्हिडीओत त्याने किती खर्च झाला ते सगळं मांडला आहे.
पाचगणीच्या एन्ट्री - 187
वेण्णा लेक पार्किंग - 40
महाबळेश्वर शहरात प्रवेश - 150
जुनं महाबळेश्वर मंदिर - 50
जुनं महाबळेश्वर कर - 5 रुपये
वनविभाग - 25 रुपये
महत्त्वाचं म्हणजे पर्यटकाने पार्किंगजवळ घडलेल्या प्रकरणाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये पार्किंगवरुन कर्मचारी आणि तेथील स्थानिकांसोबत वाद होत असल्याचं दिसून येत आहे. या व्हिडिओमध्ये त्याने दावा केला आहे की, तेथील स्थानिक कर्मचारी त्याच्या अंगावर धावून आले होते. धक्कादायक बाब म्हणजे या व्हिडिओवर शेकडो नागरिकांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. काहींनी म्हटलं आहे की, लूटमार म्हणजे महाबळेश्वर. महाबळेश्वरला असा काही विनाकारण खर्च होतो जो पर्यटकांवर अधिकचा बोजा आहे. स्थानिकांकडून अशी गैरसोय होत असल्यामुळे संताप व्यक्त केला आहे.
महाबळेश्वरला जाणं बंद केलं पाहिजे. तसेच एका पर्यटकाने आपला अनुभव सांगितला आहे की, महाबळेश्वर येथे कार घेऊन गेलात अन गाडीत पाच लोक असतील तर प्रवेश फी घेताना ड्राइव्हर सह पाच जणांचे पैसे घेतले अन तीन पावत्या दिल्या तर आणखी दोन मागितल्यावर ओरडून ट्रॅफिक जाम होतंय पुढे चला असं सांगितलं, हे अलिकडे नियमित घडत आहे. तसेच या पावत्या अधिकृत नगरपरिषदेच्याच आहेत कां हाही एक मुद्दा आहे. पावतीवर प्रेस नाव हवे, एका वेळी किती छापल्या, पुस्तकं किती आहेत, त्याचे रजिस्टर हवे याबाबत CA लोक अधिक सांगतील. वरिष्ठ अधिकारी लक्ष घाला, अर्थात अवघड आहे. या देशात एकच कार्यक्रम सुरु आहे सात पिढ्यांची सोय, दुसरं कोणतेही उद्दिष्ट नोकरशाही समोर दिसत नाही, बघा पटतंय कां?