ब्रह्मपुरी नगरपरिषद निवडणुकीत चुरस, काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवारांची प्रतिष्ठापणाला

आशीष अम्बाडे, (प्रतिनिधी) चंद्रपूर : नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झालीय. विदर्भातल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातली ब्रह्मपुरी नगरपरिषदेची निवडणूक चुरशीची ठरणार आहे. इथं काँग्रेसचे दिग्गज नेते आणि माजी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवारांची प्रतिष्ठा पणाला लागलीय. तर दुसरीकडे भाजपाही त्वेषानं मैदानात उतरलाय.
नगरपंचायत आणि नगरपरिषदेच्या निवडणुकांचा प्रचार सध्या जोरात सुरू आहे. आपला उमेदवार किती सुयोग्य आहे, आपण कसा विकास करू, अशी एक ना अनेक आश्वासनं मतदारांना दिली जात आहेत. तसंच चित्र चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या ब्रह्मपुरी नगरपरिषदेच्या निवडणुकीतही दिसत आहे. या निवडणुकीत थेट लढत भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये आहे. या निवडणुकीत काँग्रेसचे दिग्गज नेते आणि माजी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवारांची प्रतिष्ठा पणाला लागलीय. ब्रह्मपुरी नगरपरिषद राजकीयदृष्ट्या महत्वाची मानली जातेय. या ठिकाणी काँग्रेसनं योगेश मिसार यांना नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी दिलीय. काँग्रेसनं ही निवडणूक सहज जिंकण्याचा दावा केलाय.
काँग्रेसला शह देण्यासाठी भाजपात मोठ्या राजकीय घडामोडी घडल्या. त्यानंतर सुयोग बाळबुद्धेंना नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी दिलीय. ही नगरपरिषद सातत्यानं हरत आल्यानं आता त्वेषानं भाजपा मैदानात उतरलाय.
सध्या या निवडणुकांमध्ये राजकीय समीकरणं कमालीची बदलेली आहेत. ब्रह्मपुरी नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत महायुती एकत्र आहे. पण मविआतल्या शिवसेना UBT पक्षानं आपला स्वतंत्र उमेदवार दिलाय. याचा फटका कुणाला बसणार, हे मतदार राजा काय कौल देतो, यावरच अवलंबून असेल.
हेही वाचा : RCB नंतर IPL ची अजून एक टीम विकली जाणार, नवीन खुलाशाने सर्वच हैराण
ब्रह्मपुरी नगरपरिषद निवडणूक कधी होणार आहे?
ब्रह्मपुरी नगरपरिषद निवडणुकीची तारीख अद्याप घोषित झालेली नाही.
ब्रह्मपुरी नगरपरिषद निवडणुकीत कोणते पक्ष लढत आहेत?
ब्रह्मपुरी नगरपरिषद निवडणुकीत काँग्रेस, भाजपा, शिवसेना UBT आणि इतर पक्ष लढत आहेत.
काँग्रेसचा उमेदवार कोण आहे?
काँग्रेसचा उमेदवार योगेश मिसार आहे.