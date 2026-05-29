/कोकणातील लहानशा गावात वैद्यकीय क्षेत्रातील गरुडझेप, विना शस्त्रक्रिया नाकावाटे काढली मेंदूतील गुंतागुंतीची गाठ

रवींद्र कोकाटे, झी मीडिया, रत्नागिरी : डेरवण येथील बी. के. एल. वालावलकर रुग्णालयात वैद्यकीय क्षेत्रातील एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कौतुकास्पद कामगिरी समोर आली आहे.रुग्णाच्या डोळ्यांच्या मज्जातंतूंवर (ऑप्टिक नर्व्हज) धोकादायकपणे दाब देणाऱ्या पिट्युटरी ट्यूमरला (मेंदूतील गाठ) अत्यंत प्रगत अशा 'एन्डोस्कोपिक ट्रान्सनासल' पद्धतीद्वारे यशस्वीरित्या बाहेर काढण्यात आले आहे.ही संपूर्ण शस्त्रक्रिया विनाटाका आणि रुग्णाच्या नाकावाटे करण्यात आल्याने बाहेरून कोणतीही चीरफाड किंवा कवटी उघडण्याची गरज भासली नाही.
रुग्णाच्या मेंदूतील ही गाठ इतकी मोठी झाली होती की,तिचा दृष्टीवर थेट परिणाम होऊन रुग्णाला कायमचे अंधत्व येण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला होता. न्यूरोसर्जन डॉ. मृदुल भाटजीवाळे आणि ईएनटी (ENT) सर्जन डॉ. राजीव केणी यांच्या मार्गदर्शनाखालील तज्ज्ञ वैद्यकीय चमूने ही आव्हानात्मक शस्त्रक्रिया पार पाडली आहे. "गाठ कवटीच्या तळाशी अत्यंत नाजूक ठिकाणी होती. 'मिनिमली इन्व्हेजिव्ह' (कमीत कमी चीरफाड) पद्धतीमुळे आम्ही एन्डोस्कोपचा वापर करून थेट गाठीपर्यंत पोहोचलो.यामुळे मेंदूला बाजूला न करता, डोळ्यांच्या मज्जातंतूंचा दाब सुरक्षितपणे कमी करून गाठ अचूकतेने काढता आली," अशी माहिती डॉ. भाटजीवाळे यांनी दिली.
या शस्त्रक्रियेत भूलतज्ज्ञांच्या (अनेस्थेसिया) टीमनेही अत्यंत मोलाची भूमिका बजावली. या प्रगत तंत्रज्ञानामुळे रुग्णाच्या शरीरावर कोणतेही वण राहिले नाहीत आणि त्यांना पारंपरिक 'ओपन-ब्रेन' शस्त्रक्रियेसारख्या दीर्घकालीन आरामाची गरज भासणार नाही..
महानगरांमधील मोठ्या कॉर्पोरेट रुग्णालयांमध्ये या उच्च दर्जाच्या न्यूरोसर्जिकल प्रक्रियेसाठी लाखो रुपयांचा खर्च येतो.मात्र,वालावलकर रुग्णालयात 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने'अंतर्गत (PMJAY) ही संपूर्ण शस्त्रक्रिया पूर्णपणे मोफत करण्यात आली.यामुळे ग्रामीण भागातील प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्रांची वाढती क्षमता आणि गरीब रुग्णांना मिळणारे जागतिक दर्जाचे जीवदान अधोरेखित झाले आहे. रुग्णाच्या प्रकृतीत वेगाने सुधारणा होत असून त्यांना लवकरच डिस्चार्ज देण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागात जागतिक दर्जाची वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणारा हा यशस्वी प्रयोग कौतुकास्पद ठरत असून,रुग्णाची प्रकृती आता वेगाने सुधारत आहे.
