Marathi News
महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे रंग बदलणार ब्रँड ठाकरे? मुंबईत भेटी अन् नाशकात ट्रेलर!

Brand Thackeray in Maharashtra: ठाकरे बंधू एकत्र आल्यापासून राज्याच्या राजकारणात विविध चर्चा सुरू आहेत.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 12, 2025, 09:47 PM IST
ठाकरे ब्रॅण्ड

Brand Thackeray in Maharashtra: गेल्या काही दिवसांपासून राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात भेटीगाठी वाढलेल्या आहेत. त्यामुळे आगामी बीएमसी निवडणुकीसाठी ठाकरे बंधूंच्या युतीच्या चर्चांना वेग आलाय. अशातच नाशकात शिवसेना ठाकरे पक्ष आणि मनसेनं संयुक्त आक्रोश मोर्चा काढलाय. सविस्तर जाणून घेऊया.

ठाकरे बंधू एकत्र आल्यापासून राज्याच्या राजकारणात विविध चर्चा सुरू आहेत. मुंबईत ठाकरे बंधूंच्या भेटीगाठी वाढल्यात.मात्र या भेटीनंतर नाशकात ट्रेलर बघायला मिळाला.पहिल्यांदाच नाशिकमध्ये शिवसेना ठाकरे पक्ष आणि मनसेनं संयुक्त जनआक्रोश मोर्चा काढलाय.नाशिक मनपातील गैरव्यवहारासह विविध मुद्द्यांवरून मनसे-शिवसेना ठाकरे पक्षानं एकत्रित येऊन  मोर्चा काढलाय.मोर्चामध्ये हजारोंच्या संख्येनं दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते आणि नाशिककर सहभागी झालेत.तसंच शिवसेना ठाकरे पक्षाकडून संजय राऊत तर मनसेकडून बाळा नांदगावकर आणि संदीप देशपांडे या मोर्चात सहभागी झाले होते...पुढच्या काळातही शिवसेना आणि मनसेचे संयुक्त कार्यक्रम होणार असल्याचं राऊतांनी सांगितलं...इतकंच नाही तर नाशकातही नेपाळसारखी स्थिती झाल्याचं राऊत यांनी म्हटलंय.

नाशिकमधल्या सद्यस्थितीवरून राऊतांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांवर निशाणा साधलाय...नाशकात शेतकरी आत्महत्या वाढल्यात, लोकांना प्यायला पाणी नाही, भ्रष्टाचार वाढलाय इतरही अनेक समस्या आहेत...त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीसांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांसमोर नाशिकचा दौरा करावा आणि परिस्थिती समजून घ्यावी, असंही राऊतांनी म्हटलंय...यावर भाजपचे माध्यमप्रमुख नवनाथ बन यांनी राऊतांना प्रत्युत्तर दिलंय...आम्ही नाशिकचं पालकत्व स्वीकारल्याचं बन यांनी म्हटलंय.

मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी भाजपवर जोरदार निशाणा साधलाय.दत्तक घेतलेल्या शहराची अवस्था अत्यंत वाईट झाल्याचं नांदगावकर यांनी म्हटलंय.दोन्ही ठाकरेंचे नेते आणि कार्यकर्ते एकत्र आल्यावर काय होतं हे नाशिकमधील मोर्चानं दाखवून दिल्याचं यावेळी बाळा नांदगावकर यांनी म्हटलंय.तसंच ठाकरे ब्रँड संपवण्याची भाषा करणा-यांना नांदगावकरांनी इशारा दिलाय.

नाशिकमधील जनआक्रोश मोर्चाच्या निमित्तानं शिवसेना ठाकरे पक्ष आणि मनसेचेकार्यकर्ते नेते एकत्र आलेत...ठाकरे बंधू एकत्र आल्यापासून त्यांच्या राजकीय युतीची जोरदार चर्चा सुरू झालेली आहे...त्यातच राज आणि उद्धव ठाकरेंचे जवळचे सहकारी नाशिकच्या मैदानात एकत्र उतरलेत...त्यामुळे येत्या काळात युतीच्या चर्चांना वेग येणार हे निश्चित.

FAQ

प्रश्न: नाशिकमध्ये शिवसेना (ठाकरे) आणि मनसे यांनी संयुक्त मोर्चा का काढला?

उत्तर: नाशिक महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचार, पाणीटंचाई, रस्त्यांची खराब स्थिती, शेतकरी आत्महत्या वाढणे आणि इतर नागरी समस्या यावर जनआक्रोश व्यक्त करण्यासाठी हा संयुक्त मोर्चा काढण्यात आला. हजारो कार्यकर्त्यांसह संजय राऊत (शिवसेना), बाळा नांदगावकर आणि संदीप देशपांडे (मनसे) सहभागी झाले. 

प्रश्न: संजय राऊत यांनी नाशिकच्या सद्यस्थितीबाबत काय म्हटले आहे?

उत्तर: राऊत यांनी नाशिकची स्थिती नेपाळप्रमाणे अराजक झाल्याचे सांगितले. शेतकरी आत्महत्या वाढल्या, पाण्याची कमतरता, भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी वाढली असल्याचे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विरोधी नेत्यांसमोर नाशिकचा दौरा करून परिस्थिती समजावून घ्यावी, असा सल्ला त्यांनी दिला. 

प्रश्न: या मोर्च्यामुळे ठाकरे बंधूंच्या युतीच्या चर्चांना कसा वेग आला?

उत्तर: ठाकरे बंधू (उद्धव आणि राज) यांच्या भेटीगाठी वाढल्याने आगामी बीएमसी निवडणुकीसाठी युतीच्या चर्चा सुरू आहेत. नाशिकमधील हा पहिला संयुक्त मोर्चा युतीचा 'ट्रेलर' असल्याचे मानले जात आहे. राऊत यांनी पुढेही संयुक्त कार्यक्रम होणार असल्याचे सांगितले, ज्यामुळे मुंबई, नाशिक आणि ठाणे येथे युतीची शक्यता वाढली आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Uddhav and RajthackerayThackeray brothersRaj and Uddhav ThackerayBrand Thackeray

