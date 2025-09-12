महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे रंग बदलणार ब्रँड ठाकरे? मुंबईत भेटी अन् नाशकात ट्रेलर!

Brand Thackeray in Maharashtra: गेल्या काही दिवसांपासून राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात भेटीगाठी वाढलेल्या आहेत. त्यामुळे आगामी बीएमसी निवडणुकीसाठी ठाकरे बंधूंच्या युतीच्या चर्चांना वेग आलाय. अशातच नाशकात शिवसेना ठाकरे पक्ष आणि मनसेनं संयुक्त आक्रोश मोर्चा काढलाय. सविस्तर जाणून घेऊया.
ठाकरे बंधू एकत्र आल्यापासून राज्याच्या राजकारणात विविध चर्चा सुरू आहेत. मुंबईत ठाकरे बंधूंच्या भेटीगाठी वाढल्यात.मात्र या भेटीनंतर नाशकात ट्रेलर बघायला मिळाला.पहिल्यांदाच नाशिकमध्ये शिवसेना ठाकरे पक्ष आणि मनसेनं संयुक्त जनआक्रोश मोर्चा काढलाय.नाशिक मनपातील गैरव्यवहारासह विविध मुद्द्यांवरून मनसे-शिवसेना ठाकरे पक्षानं एकत्रित येऊन मोर्चा काढलाय.मोर्चामध्ये हजारोंच्या संख्येनं दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते आणि नाशिककर सहभागी झालेत.तसंच शिवसेना ठाकरे पक्षाकडून संजय राऊत तर मनसेकडून बाळा नांदगावकर आणि संदीप देशपांडे या मोर्चात सहभागी झाले होते...पुढच्या काळातही शिवसेना आणि मनसेचे संयुक्त कार्यक्रम होणार असल्याचं राऊतांनी सांगितलं...इतकंच नाही तर नाशकातही नेपाळसारखी स्थिती झाल्याचं राऊत यांनी म्हटलंय.
नाशिकमधल्या सद्यस्थितीवरून राऊतांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांवर निशाणा साधलाय...नाशकात शेतकरी आत्महत्या वाढल्यात, लोकांना प्यायला पाणी नाही, भ्रष्टाचार वाढलाय इतरही अनेक समस्या आहेत...त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीसांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांसमोर नाशिकचा दौरा करावा आणि परिस्थिती समजून घ्यावी, असंही राऊतांनी म्हटलंय...यावर भाजपचे माध्यमप्रमुख नवनाथ बन यांनी राऊतांना प्रत्युत्तर दिलंय...आम्ही नाशिकचं पालकत्व स्वीकारल्याचं बन यांनी म्हटलंय.
मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी भाजपवर जोरदार निशाणा साधलाय.दत्तक घेतलेल्या शहराची अवस्था अत्यंत वाईट झाल्याचं नांदगावकर यांनी म्हटलंय.दोन्ही ठाकरेंचे नेते आणि कार्यकर्ते एकत्र आल्यावर काय होतं हे नाशिकमधील मोर्चानं दाखवून दिल्याचं यावेळी बाळा नांदगावकर यांनी म्हटलंय.तसंच ठाकरे ब्रँड संपवण्याची भाषा करणा-यांना नांदगावकरांनी इशारा दिलाय.
नाशिकमधील जनआक्रोश मोर्चाच्या निमित्तानं शिवसेना ठाकरे पक्ष आणि मनसेचेकार्यकर्ते नेते एकत्र आलेत...ठाकरे बंधू एकत्र आल्यापासून त्यांच्या राजकीय युतीची जोरदार चर्चा सुरू झालेली आहे...त्यातच राज आणि उद्धव ठाकरेंचे जवळचे सहकारी नाशिकच्या मैदानात एकत्र उतरलेत...त्यामुळे येत्या काळात युतीच्या चर्चांना वेग येणार हे निश्चित.
