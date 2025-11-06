English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Brazil Model:'हेलो इंडिया...हा व्हिडीओ तुमच्यासाठी' राहुल गांधींनी स्क्रिनवर दाखवलेल्या मॉडेलने सर्वच सांगितलं!

Brazil Model Reaction:   आता ब्राझीलची ती मॉडेल स्वतः पुढे आली आणि साऱ्यांना हादरवून सोडलंय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 6, 2025, 10:49 AM IST
Brazil Model:'हेलो इंडिया...हा व्हिडीओ तुमच्यासाठी' राहुल गांधींनी स्क्रिनवर दाखवलेल्या मॉडेलने सर्वच सांगितलं!
ब्राझील मॉडेल

Brazil Model Reaction: हरियाणा निवडणुकीत 25 लाख फेक मतदार असल्याचा खळबळजनक आरोप कॉंग्रेस नते राहुल गांधी यांनी केला. त्यातही ब्राझीलची एक मॉडेल 22 वेळा मतदान करून गेली, असेही ते म्हणाले.  कांग्रेस नेते राहुल गांधींनी 'H फाइल्स' नावाच्या बॉम्बसारख्या पुराव्यांसह हा खळबळजनक आरोप केला. पण आता ती मॉडेल स्वतः पुढे आली आणि साऱ्यांना हादरवून सोडलंय. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

राहुल गांधींचा 'हायड्रोजन बॉम्ब'

5 नोव्हेंबरला दिल्लीत पत्रकार परिषदेत राहुल गांधींनी स्क्रीनवर एका सुंदर महिलेचा फोटो दाखवला. म्हणाले, “ही कोण? ब्राझीलची मॉडेल! हरियाणातल्या राय मतदारसंघात 10 बूथवर 22 वेळा मतदान केलं. नाव कधी सीमा, कधी स्वीटी, कधी सरस्वती, कधी विमला! एकूण 2 कोटी मतदारांत 25 लाख फेक – म्हणजे प्रत्येक 8 पैकी 1 वोट चोरीचा!” राहुलांनी QR कोड स्कॅन करून स्टॉक इमेज असल्याचे दाखवले. त्यांचा दावा: ही केंद्रीकृत ऑपरेशन आहे, निवडणूक आयोग आणि भाजपने मिळून सरकार चोरली!

ब्राझीलची लारीसा काय म्हणाली?

त्या मॉडेलचे नाव लारीसा असून ब्राझीलमध्ये राहते. तिने कधीच भारतात पाऊल ठेवले नाही. आता ती मॉडेल नव्हे, डिजिटल इन्फ्ल्यूएन्सर आणि 2 मुलांची आई आहे. राहुल गांधीच्या आरोपानंतर तिला शेकडो भारतीय पत्रकारांचे मेसेज आले. तिने इंस्टाग्रामवर दोन व्हिडिओ टाकले. “हॅलो इंडिया! माझं भारताच्या राजकारणाशी काही देणंघेणं नाही. मी ब्राझीलची आहे, तुमच्या देशाच्या लोकांना प्रेम करते. नमस्ते!” दुसऱ्या व्हिडिओत ती हसत म्हणते, “आता मला हिंदी शब्द शिकावे लागेल. मी भारतात फेमस झाले, विश्वास ठेवता येत नाही का?” लारीसाने स्पष्ट केले – हा फोटो स्टॉक इमेज आहे, कोणीही विकत घेऊन वापरू शकतो.

फोटो कुठून आला?

हा फोटो Unsplash सारख्या फ्री स्टॉक साइटवरून घेण्यात आलेला आहे. कॅनन कॅमेऱ्याने काढलेला, वर्षानुवर्षे ब्लॉग, जाहिराती, लिंक्डइन प्रोफाइल्सवर 'सांकेतिक महिला' म्हणून वापरला जातो. हरियाणातल्या मतदार यादीत हा फोटो 22 वेगळ्या नावांसोबत चिटकवला गेला. पण प्रत्यक्ष मतदार वेगळ्या! उदा. पिंकी जुगिंदर कौशिक नावाची महिला म्हणते, “माझ्या वोटर आयडीवर छपाईची चूक आहे, मी स्वतः आधार घेऊन मतदान केलं. वोट चोरी नाही, निवडणूक अधिकाऱ्यांची चूक!”

निवडणूक आयोग,भाजपने काय म्हणाले?

राहुल यांनी यादीवर आधी कधी हरकत घेतली नाही, एकही अधिकृत तक्रार नाही, असे निवडणूक आयोगातील सुत्रांनी म्हटले.  “राहुलांचे आरोप निराधार आहेत, असे भाजप नेते किरेन रिजिजू यांनी म्हटले. पण स्टॉक फोटो यादीत कसा आला? याचे उत्तर आयोगाने दिले नाही. हरियाणात भाजप 48 जागा जिंकून सत्तेत आला. कांग्रेसला फक्त 37. आम्ही २२,७७९ मतांनी हरलो, पण २५ लाख चोरीचे आहेत, असे राहुल म्हणाले. 

पुढे काय होणार?

“ही तुमची लोकशाही आहे, सत्य आणि अहिंसेच्या बळावर वाचवा!” कांग्रेस बिहार निवडणुकीतही हा मुद्दा उचलेल, असे राहुल गांधी म्हणाले. लारीसा आता भारतीय माध्यमांना इंटरव्ह्यू देईल. पण मतदार यादीत स्टॉक फोटो कसा? ही चूक की मुद्दाम? सत्य काय, ते समोर येणे आवश्यक आहे.

FAQ

प्रश्न: ब्राझीलची मॉडेल खरंच हरियाणात २२ वेळा मतदान करायला गेली होती का?

उत्तर: नाही! ती ब्राझीलची लारीसा रॅमोस आहे, ती कधीही भारतात आली नाही. तिचा फोटो फ्री स्टॉक वेबसाइटवरून (Unsplash) घेऊन हरियाणातील मतदार यादीत २२ वेगळ्या महिलांच्या नावासोबत चिटकवला गेला. प्रत्यक्ष मतदार वेगळ्याच होत्या, फक्त छपाईत चूक झाली.

प्रश्न: राहुल गांधींनी जे २५ लाख फेक वोट्सचे आरोप केले ते खरे आहेत का?

उत्तर: राहुल गांधींनी पुरावा म्हणून ही स्टॉक फोटोची यादी दाखवली, पण निवडणूक आयोग आणि भाजप यांचे म्हणणे आहे की एकही अधिकृत तक्रार यादीवर आधी आली नाही. २५ लाख फेक वोट्सचा दावा सिद्ध झालेला नाही; फक्त फोटो छपाईतील त्रुटी दिसते. आयोगाकडे याबाबत स्पष्ट खुलासा अजून नाही.

प्रश्न: मग लारीसा आता काय करतेय? भारतीय होणार का?

उत्तर: लारीसा हसत-खेळत इंस्टाग्रामवर दोन व्हिडीओ टाकले. ती म्हणते, “हॅलो इंडिया! मी तुमच्या देशात फेमस झाले, आता हिंदी शिकेन! नमस्ते!” ती ब्राझीलमध्येच राहते, दोन मुलांची आई आहे आणि आता भारतीय टीव्ही चॅनेल्सना इंटरव्ह्यू देणार आहे. पण ती भारतात येणार नाही, 

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Brazil modelMatheus FarreroLarissa Bonnesirahul gandhi newsbrazilian model

इतर बातम्या

भारतातील प्रसिद्ध ट्रॅव्हल इन्फ्लुएन्सरच्या पेजवर त्याच्या...

भारत