'नियम तुमच्यासाठी गुंडाळून ठेवले ना...'; दानवेंचा पार्थ पवारांना टोला; 1800 कोटींचा उल्लेख करत 24 तासांच्या आत आणखी एक खुलासा

Ambadas Danve On Koregaon IT Park Land Deal and Parth Pawar Involvment : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार हे एका भूखंड व्यवहारामुळं आरोपांच्या चक्रव्युहात सापडले आहेत. बेकायदा जमीन खरेदीचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला असून, त्यावर आता राजकीय वर्तुळातून नेतेमंडळी आणि विशेष म्हणजे विरोधी पक्षातील नेत्यांनी असंख्य प्रश्नांची सरबत्ती लावत टीकेची झोड उठवली आहे. विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी 'झी 24तास'च्या या विशेष वृत्तावर प्रथम प्रतिक्रिया देत आपली भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर 24 तासांच्या आतच त्यांनी आणखी मोठा खुलासा केल्याचं पाहायला मिळालं.
गुरुवारी (6 नोव्हेंबर 2025) माध्यमांशी संवाद साधताना दानवे यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले. 'मुळात जमीन एका उद्दिष्टासाठी राखीव असताना ठराव काय मंजूर होतो, दोन दिवसात सरकार जमीन अलॉट करतं. दुसरी गोष्ट, कलेक्टर सांगतात की ही जमीन आमचीच असून, सरकारनं ही जमीन संस्थेला अलॉट केल्याचीसुद्धा माहिती आहे. बरं, तेही ठीक. पण त्याचं वॅल्युएशन काय?', असा थेट सवाल मांडत दानवेंनी जमिनीच्या मूळ रकमेवर भाष्य केलं.
पुण्यात कोरेगाव पार्कसारख्या ठिकाणी 40 एकर जमीन असेल तर त्याचं वॅल्युएशन अर्थात किमान किंमत 1800 कोटींच्या घरात येते. जास्तीत जास्त हा आकडा 2500 ते 3000 कोटींच्या घरात जातो असं दानवेंनी स्पष्टच सांगितलं. 'यांनी या जमिनीची किंमत दाखवली 300 कोटी. नोंदणीची रक्कम 500 रुपये. आम्हाला सांगा, जमीन खरेदी करायची झाली तर जमीन N/A केल्यास रेडिरेकनरचा दर लावावा लागतो, त्यासाठी 75 टक्के नजराणा भरावा लागतो. हे सर्व प्रकरण गोंधळ, भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराचं आहे', असा टोला पार्थ पवारांसह अप्रत्यक्षरित्या अजित पवारांनाही लगावला.
शेतकऱ्यांसंदर्भातील अजित पवारांच्या वक्तव्याची आठवण करतही त्यांनी निशाणा साधला. ''नुकतंच अजित पवार शेतकऱ्यांना म्हणाले होते, 'तुम्हाला सर्व फुकट लागतं... फुकट लागतं...' तुम्हाला का 1800 कोटींची जमीन 300 कोटींना लागते? तुम्हाला का मुद्रांक शुल्क माफ करावं लागतं? शेतकऱ्याच्या लाख दीड लाखासाठी तुम्ही फुकट लागतं म्हणता आणि 1800 कोटींची आणि महत्त्वाचं म्हणजे कोणतीही भूसंपादन झालेली जागा अतिशय क्वचितप्रसंगी परत केली जाते. अशी जागात परत केली जात नाही, असं असल्यास महाराष्ट्रातील अनेक लोक आपली जागा परत मागतील. राज्यात अनेक प्रकल्पांसाठी जागेचं संपादन झालं असेल, सिंचन प्रकल्प, रस्ते, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शैक्षणिक क्षेत्र अशा अनेक प्रकल्पांसाठी भूसंपादन होतं. मात्र मूळ मालकाला हे परत देणं अतिशय दुर्मिळ बाब असते. आणि ही बाब कोरेगावसारख्या पुण्याच्या महत्त्वाच्या भागात घडलेली आहे'', असं दानवे संतप्त स्वरात म्हणाले.
तिथं पार्थ पवार यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर आपण कोणतंही चुकीचं काम केलं नाही अशीच प्रतिक्रिया दिलेली असताना, त्यावर प्रतिवार करत दानवे म्हणाले, 'नियम तुमच्यासाठी गुंडाळून ठेवले ना... ज्या जमिनीचं भूसंपादन झालं आहे ती परत कशी मिळते, हा नियम आहे का? मग महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी अनेक लोक उद्यापासून जमीन परत मागतील तर सरकार ती परत देणार का? हा माझा पहिला प्रश्न.'
वतनाची जमिन कशाला म्हणतात? असा प्रतिप्रश्न करत दानवे म्हणाले, 'ती जमीन पार्थ पवारांना, त्यांच्या कंपनीला कशी देऊ शकतात? तुम्ही जर फुले, शाहू- आंबेडकरांचा महाराष्ट्र म्हणता, सामान्यांना दिलेली ही जमीन असेल तर ती एखाद्या महार वतनाच्याच माणसाला मिळाली पाहिजे. आता ज्यांनी त्या काळात बाँड दिले होते त्यांचे सर्व वंशज इथं आले असून, यांचा आक्षेप सरकारला ऐकावाच लागेल. जिल्हाधिकारी कसे म्हणू शकतात की ही जमीन आमच्या ताब्यात आहे? 1800 कोटींच्या जमिनीचं वॅल्युएशन 300 कोटी कुठून काढलं? मुद्रांक शुल्क का नाही भरलं? कोणता नियम पार्थ पवारांनी पाळला?' सदर प्रकरणी पार्थ पवारांनी सर्व प्रश्नांचा खुलासा करावा. कारण, कोणाचेही सुपुत्र असले तरीही त्यांनी संपत्ती कमवावी, पैसे कमवावेत, कंपनी काढावी पण नियमांती पायमल्ली करुच नये, अशी ठाम भूमिका दानवेंनी मांडली.
