Alibaug Nagaon Leopard : पुणे, जुन्नर भागामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सातत्यानं बिबट्याचे हल्ले वाढले असून, राज्यातील इतरही भागांमध्ये बिबट्याचा वावर पाहायला मिळत असल्यानं सध्या भीतीचं वातावरण आहे.   

Dec 10, 2025
समुद्रकिनारी भटकतोय बिबट्या, हल्ल्याच्या भीतीनं सर्व शाळा बंद; दिवसाढवळ्या हिंस्र प्राण्याचा मुक्तसंचार
Alibaug Nagaon Leopard : महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागांमध्ये बिबट्यांचा वावर वाढल्यानं सामान्य नागरिकांमध्ये या हिंस्र प्राण्यामुळं प्रचंड भीतीचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. सुरुवातीला पुणे, जुन्नर, त्यामागोमाग कोल्हापुरातही बिबट्याची दहशत असताना आता मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या आणि आठवडी सुट्टीसाठी अनेकांची पावलं वळतात अशा अलिबामध्येसुद्धा बिबट्या दिसला आहे. फक्त दिसला नाही, तर या बिबट्यानं काहीजणांवर हल्लाही केल्यानं सदर भागामध्ये प्रचंड भीतीचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. 

अलिबागच्या नागाव या समुद्रकिनारी गावामध्ये बिबट्याची दहशत कायम आहे. ज्यामुळं ग्रामस्थांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. बिबट्याच्या भीतीपोटी नागावमधील सर्व शाळा शुक्रवारी बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. शिवाय, नागरिकांनी शक्यतो घराबाहेर पडू नका, एकटे फिरू नका असं आवाहन ग्रामपंचायतीनं केलं आहे. मंगळवारी सकाळपासून नागावमध्ये भर वस्तीत बिबट्या शिरला. त्याने जवळपास पाच जणांवर हल्ला केला. याची माहिती मिळताच वनविभाग, बचाव पथकं आणि पोलिसांनी दिवसभर त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांना अद्याप यश आलेलं नाही. 

9 डिसेंबर रोजी बिबट्या एका वाडीत दिसला, प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार तो मोठा असून, कंबरेइतका उंच आहे. अनेक गावकऱ्यांनी त्याला पाहिलं असून हा प्राणी आक्रमक स्वरुपात दिवसाढवळ्या गावात वावरत आहे. काहींच्या अंगावर झेप घेण्याचा प्रयत्नही बिबट्यानं केल्यामुळं सध्या या भागात भीतीचं वातावरण आहे. 

बदलापुरात बिबट्याची दहशत 

राज्यभर बिबट्याने धुमाकूळ घातलेला असतानाच आता तिथं बदलापुरातही बिबट्याची दहशत पसरली आहे. बदलापूर जवळील आंबेशीव गावात बिबट्याने बकरीची शिकार केल्यामुळे गावकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी वनविभागाची धावाधाव सुरू आहे. बदलापूर शहरापासून दोन ते तीन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या आंबेशीव गावात  मंगळवारी दुपारच्या सुमारास एका महिलेला बिबट्या दिसला. या बिबट्याने दोन बकऱ्यांची शिकार केल्याचं गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर वनविभागाची टीम आंबेशीव गावात दाखल झाली असून, बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी उपाययोजना तातडीनं राबवल्या. तेव्हा आता अलिबाग , बदलापूर किंवा राज्यातील कोणताही भाग असो, हा बिबट्या पकडण्यासाठी राज्य शासन कोणती पावलं उचलतं हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

