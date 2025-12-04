English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Pune Land Case : पार्थ पवारांना बाहरिनला सेटल करणार? 'हा माणूस देशात परतलाच नाही तर...'; दमानियांच्या वक्तव्यानं खळबळ

Pune Land Case : पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील 40 एकर भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार याच्या अडचणींमध्ये वाढ होताना दिसत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Dec 4, 2025, 10:19 AM IST
Pune Land Case : पार्थ पवारांना बाहरिनला सेटल करणार? 'हा माणूस देशात परतलाच नाही तर...'; दमानियांच्या वक्तव्यानं खळबळ
Pune Land Case : पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील 40 एकर भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणी घडामोडींना पुन्हा वेग आला असून, झी 24तासनं ही बातमी दाखवल्यानंतर राजकीय वर्तुळात मोठी उलथापालथ पाहायला मिळाली. पोलीस यंत्रणांनीसुद्धा या प्रकरणात मोठी कारवाई करत जमीन ताब्यात घेण्यासाठी पॉवर ऑफ अटर्नीचं हत्यार वापरणाऱ्या शीतल तेजवानीला अटक केली. ज्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाला एक वेगळं वळण मिळालं असून आता सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी काही महत्त्वाचे प्रश्न अजित पवार आणि पार्थ पवार यांना अनुसरून उपस्थित केले आहेत. 

पार्थ पवार बाहरिनहून परतलेच नाहीत तर... 

गुरुवार, 4 डिसेंबर 2025 रोजी माध्यमांशी संवाद साधताना दमानिया यांनी काही असे प्रश्न उपस्थित केले, ज्यामुळं या प्रकरणाला एक नवी आणि अनपेक्षित कलाटणी मिळू शकते. सदर प्रकरणी चौकशी सुरू असताना आणि पार्थ पवार बाहरिनला गेले अशी माहिती मिळतेय असल्याचं सांगत ही अतिशय धक्कादायक बाब असल्याचं दमानिया म्हणाल्या. 'इतक्या मोठ्या गुन्ह्यात नाव असताना अशा व्यक्तीला बाहेर जाण्याची परवानगी कशी दिली जाते? हा माणूस परत देशात आला नाही तर, या प्रकरणातील पूर्ण चौकशीची प्रक्रिया थांबणार का? हा अतिशय गंभीर प्रश्न आहे', असं म्हणत त्यांनी सर्वांचं लक्ष वेधलं. 

पार्थ पवारांना बाहरिनला सेटल करणार? 

'त्याला बाहरिनला सेटल करतील, भारतात आणणारच नाहीत आणि यापुढील चौकशी सगळी होणारच नाही अशी परिस्थिती आहे का? असे असंख्य प्रश्न पडतात' असं म्हणत दमानिया यांनी परिस्थितीवर संताप व्यक्त केला. सध्या अजित पवार यांचे सुपुत्र जय पवार यांच्या विवाह सोहळ्यासाठी पवार कुटुंबीय. बाहरिनला रवाना होत असल्यामुळं दमानियांनी ताशेरे ओढले. यावेळी, खारगे समितीच्या अहवालासाठी महिन्याभराची मुदतवाढ देण्यावरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. '7 तारखेला अहवाल देणं अपेक्षित होतं. त्यांनाही वाढीव महिन्याभराची मुदत मिळाली आहे. हे चाललंय काय?' असा सवाल दमानियांनी उपस्थित केला. 

हेसुद्धा वाचा : Super Exclusive: झी 24 तासचा मेगाइम्पॅक्ट! पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी शीतल तेजवानीला अटक

 

'एखाद्या सामान्य माणसाशी हे झालं असतं तर अक्षरश: आपल्याला चिरडलं असतं. पण, पार्थ पवार जो उपमुख्यमंत्र्यांचा मुलगा आहे त्याच्यावर मात्र ही कारवाई होताना आपल्याला दिसत नाही. हे सर्व भयानक असून मी हा मुद्दा उचलून धरणार आहे' अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. खारगे समितीनं जितका तपास झाला आहे तितका अहवाल सादर करावा असा सूर आळवत, त्यांनी 'सदर भूखंड ही सरकारची म्हणजे जनतेची जमीन होती. त्यात नेमकं काय सुरुय, कोणाची आणि कशाबद्दल चौकशी होतेय हे जाणून घेण्याचा अधिकार जनतेला पूर्णपणे आहे' ही बाबसुद्धा अधोरेखित केली.  

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
anjali damaniaAllegationsSheetal Tejwani Arrestparth pawarPune Land Case

