Breaking News: कोरेगाव पार्क जमीन व्यवहार रद्द? पार्थ पवार आणि अमेडिया कंपनी माघार घेणार? जाणून घ्या काय घडतंय!

Koregaon Park land deal: पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील तब्बल २ हजार कोटी रुपयांच्या जागेवर पार्थ पवार आणि त्यांच्या अमेडिया कंपनीने सरकारला फसवून डल्लाच मारल्याचा मोठा गैरव्यवहार 'झी २४ तास' ने उडकीस आणला. जुने, खोटी कागदपत्रे जोडून, सरकारचा मुद्रांक शुल्क बुडवून शेकडो कोटींची जागा घेतल्याचा प्रकार समोर आला होता. किरकोळ भावात घेणाऱ्या पार्थ पवार आणि त्यांच्या अमेडिया कंपनीला मोठा दणका बसलाय. 'झी-२४ तास' हा प्रकार उघडकीस आणला होता. हा व्यवहार रद्द होण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी असला तरीही या प्रकरणातील कठोर दोषीवर कारवाईची मागणी जोर धरतेय.
पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील प्रत्येक घडामोडींवर २४ तासचे लक्ष आहे. त्यामुळे साऱ्या सरकारी यंत्रणांना या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी भाग पाडले. त्याचा सगळ्यात मोठा इम्पॅक्ट आता पाहायला मिळतो आहे, तो केवळ 'झी २४ तास'च्या व्यापक, आक्रमक स्टाइलमुळे जेमतेच ४८ तासांच्या आताच कोरेगाव पार्कातील जमीन खरेदी व्यवहार रद्द होण्याच्या मोठ्या हालचाली घडत आहेत.
या प्रकरणात पार्थ पवार, त्यांची कंपनी आणि शीतल तेजवानी कशा दोषी आहेत, याचे हवे तेवढे पुरावा दाखवल्यानेच हा व्यवहार अमेडिया कंपनीकडून रद्द करण्याच्या अनुषंगाने पावले उचचली जात आहे.
सरकारकडून हा व्यवहार रद्द करण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नसल्याने शेवटी अमेडिया कंपनीच कॅन्स्लेशन डिड' देऊन व्यवहारातून माघार घेणार असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. व्यवहार थांबवून चक्क माघार घेण्यासाठी अमेडिया कंपनीकडून कडून केली कायदेशी प्रक्रिया केली जात असल्याचे सांगण्यात आले.
उत्तर: पुण्याच्या कोरेगाव पार्कमध्ये तब्बल २ हजार कोटी किंमतीची ५ एकर जमीन फक्त ४५ कोटींना घेतली! जुनी, बनावट कागदपत्रे जोडली (१९६० ची खोटी नोंद)
सरकारचा मुद्रांक शुल्क बुडवले (सुमारे १२० कोटी रुपये)
जमीन “कृषी” दाखवून किरकोळ किंमतीत घेतली, प्रत्यक्षात ती व्यावसायिक आहे!
'झी २४ तास'ने हे सर्व पुरावे उघड केल्याने प्रकरण पेटलं.
उत्तर: हो! केवळ ४८ तासांत मोठा ट्विस्ट! सरकारकडे कायद्याने व्यवहार रद्द करण्याची तरतूद नाही
पण 'झी २४ तास'च्या दबावामुळे अमेडिया प्रॉपर्टीज कंपनी स्वतःहून “कॅन्स्लेशन डीड” करणार
म्हणजे पार्थ पवारांची कंपनी स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून माघार घेणार!
जमीन परत मूळ मालकांकडे जाणार, ४५ कोटीही परत मिळणार.
उत्तर: दोघांनाही मोठा दणका बसला! फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता (IPC ४२०, ४६७, ४७१)
मुद्रांक शुल्क बुडवल्याचा १२० कोटींचा दंड + व्याज
अमेडिया कंपनीवर कायमची बंदी येण्याची शक्यता
EOW (आर्थिक गुन्हे शाखा) आणि मुद्रांक विभाग चौकशी करत आहे