English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Breaking News: कोरेगाव पार्क जमीन व्यवहार रद्द? पार्थ पवार आणि अमेडिया कंपनी माघार घेणार? जाणून घ्या काय घडतंय!

Koregaon Park land deal: पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील प्रत्येक घडामोडींवर २४ तास लक्ष ठेवून आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 7, 2025, 05:08 PM IST
Breaking News: कोरेगाव पार्क जमीन व्यवहार रद्द? पार्थ पवार आणि अमेडिया कंपनी माघार घेणार? जाणून घ्या काय घडतंय!
कोरेगाव जमीन व्यवहार

Koregaon Park land deal: पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील तब्बल २ हजार कोटी रुपयांच्या जागेवर पार्थ पवार आणि त्यांच्या अमेडिया कंपनीने सरकारला फसवून डल्लाच मारल्याचा मोठा गैरव्यवहार 'झी २४ तास' ने उडकीस आणला. जुने, खोटी कागदपत्रे जोडून, सरकारचा मुद्रांक शुल्क बुडवून शेकडो कोटींची जागा घेतल्याचा प्रकार समोर आला होता. किरकोळ भावात घेणाऱ्या पार्थ पवार आणि त्यांच्या अमेडिया कंपनीला मोठा दणका बसलाय. 'झी-२४ तास' हा प्रकार उघडकीस आणला होता. हा व्यवहार रद्द होण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी असला तरीही या प्रकरणातील कठोर दोषीवर कारवाईची मागणी जोर धरतेय.

Add Zee News as a Preferred Source

पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील प्रत्येक घडामोडींवर २४ तासचे लक्ष आहे. त्यामुळे साऱ्या सरकारी यंत्रणांना या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी भाग पाडले. त्याचा सगळ्यात मोठा इम्पॅक्ट आता पाहायला मिळतो आहे, तो केवळ 'झी २४ तास'च्या व्यापक, आक्रमक स्टाइलमुळे जेमतेच ४८ तासांच्या आताच कोरेगाव पार्कातील जमीन खरेदी व्यवहार रद्द होण्याच्या मोठ्या हालचाली घडत आहेत. 

या प्रकरणात पार्थ पवार, त्यांची कंपनी आणि शीतल तेजवानी कशा दोषी आहेत, याचे हवे तेवढे पुरावा दाखवल्यानेच हा व्यवहार अमेडिया कंपनीकडून रद्द करण्याच्या अनुषंगाने पावले उचचली जात आहे. 

सरकारकडून हा व्यवहार रद्द करण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नसल्याने शेवटी अमेडिया कंपनीच कॅन्स्लेशन डिड' देऊन व्यवहारातून माघार घेणार असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. व्यवहार थांबवून चक्क माघार घेण्यासाठी अमेडिया कंपनीकडून कडून केली कायदेशी प्रक्रिया केली जात असल्याचे सांगण्यात आले.

FAQ 

प्रश्न १) पार्थ पवारांनी नेमकी काय फसवणूक केली?

उत्तर: पुण्याच्या कोरेगाव पार्कमध्ये तब्बल २ हजार कोटी किंमतीची ५ एकर जमीन फक्त ४५ कोटींना घेतली!  जुनी, बनावट कागदपत्रे जोडली (१९६० ची खोटी नोंद)  
सरकारचा मुद्रांक शुल्क बुडवले (सुमारे १२० कोटी रुपये)  
जमीन “कृषी” दाखवून किरकोळ किंमतीत घेतली, प्रत्यक्षात ती व्यावसायिक आहे!
'झी २४ तास'ने हे सर्व पुरावे उघड केल्याने प्रकरण पेटलं.

प्रश्न २) आता हा व्यवहार रद्द होणार की नाही?

उत्तर: हो! केवळ ४८ तासांत मोठा ट्विस्ट!  सरकारकडे कायद्याने व्यवहार रद्द करण्याची तरतूद नाही  
पण 'झी २४ तास'च्या दबावामुळे अमेडिया प्रॉपर्टीज कंपनी स्वतःहून “कॅन्स्लेशन डीड” करणार  
म्हणजे पार्थ पवारांची कंपनी स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून माघार घेणार!  
जमीन परत मूळ मालकांकडे जाणार, ४५ कोटीही परत मिळणार.

प्रश्न ३) आता पार्थ पवार आणि शीतल तेजवानी यांचं काय होणार?

उत्तर: दोघांनाही मोठा दणका बसला!  फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता (IPC ४२०, ४६७, ४७१)  
मुद्रांक शुल्क बुडवल्याचा १२० कोटींचा दंड + व्याज  
अमेडिया कंपनीवर कायमची बंदी येण्याची शक्यता  
EOW (आर्थिक गुन्हे शाखा) आणि मुद्रांक विभाग चौकशी करत आहे

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Ajit pawarparth pawarPune Land Deal caseKoregaon Park Land Casekoregaon park land deal

इतर बातम्या

'या' अभिनेत्रीला सुपरस्टारची गरज नाही; स्वतःच्या...

मनोरंजन