Marathi News
ज्याची भीती होती तेच झालं... शिंदेंमुळे उद्धव ठाकरेंना फटका! मुंबईत UBT नगरसेवकांच्या संख्येत घट

Big Blow To Uddhav Thackeray In BMC: मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये 65 नगरसेवक निवडून आणणाऱ्या उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे. शिंदेंच्या सेनेनं हा धक्का दिलाय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 21, 2026, 03:03 PM IST
उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का (प्रातिनिधिक फोटो)

Big Blow To Uddhav Thackeray In BMC: कल्याण-डोंबिवलीमध्ये महापौरपदाची चुरस असल्याने ठाकरेंच्या नगरसेवकांना फोडण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी आणि शिंदेंच्या शिवसेनेकडून प्रयत्न होत असल्याची जोरदार चर्चा असतानाच खरा घात मुंबईत झाला आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून निवडून आलेल्या 65 नगरसेवकांपैकी एक नगरसेविकेने बंडखोरी केली आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून निवडून आल्यानंतरही ही नगरसेविका गट स्थापनेसाठी आज नवी मुंबईतील कोकण भवनामध्ये ठाकरेंच्या उर्वरित 64 नगरसेवकांसोबत गेली नव्हती. मात्र आता त्या शिंदेंच्या नगरसेवकांच्या नोदींच्या वेळी कोकण भवनाकडे रवाना झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्यात.

कोण आहे ही महिला नगरसेविका?

ठाकरेंच्या शिवसेनेला मुंबईत धक्का बसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. प्रभाग 157 मधून निवडून आलेल्या डॉ. सरिता म्हस्के या शिंदे गटाच्या गळाला लागल्याची माहिती आहे. आजच्या सेना भवनातील बैठकीला डॉ सरिता म्हस्के गैरहजर असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच गट नोंदणी करण्यासाठी शिवसेना ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सर्व नगरसेवक नवी मुंबईला रवाना झाले त्यावेळीही सरिता म्हस्के गैरहजर होत्या.  मात्र मुंबईतील शिंदेंच्या नगरसेवकांच्या गट स्थापनेसाठी सरिता म्हस्के कोकण भवनाकडे रवाना झाल्याचं सांगितलं जात आहे.

पक्ष करणार कारवाई?

डॉ. सरिता म्हस्के यांना अपात्र करण्याची कार्यवाही ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून सुरू झाली आहे. म्हस्केंच्या बंडखोरीमुळे ठाकरेंच्या नगरसेवकांची संख्या 65 वरुन 64 वर आली आहे. आता ठाकरे बंधूंचे महापालिकेमध्ये एकूण 70 नगरसेवक आहेत.

डॉ. सरिता म्हस्के आहेत तरी कोण?

डॉ. सरिता म्हस्के निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक 157 (एल वॉर्ड, चांदिवली-संघर्ष नगर परिसर) मधून निवडून आल्या आहेत. त्या सुरुवातीला एकनाथ शिंदे गटात होत्या, पण डिसेंबर 2025 मध्ये त्यांनी आणि त्यांचे पती डॉ. रवींद्र म्हस्के यांनी मातोश्रीवर उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षात प्रवेश केला. हे दोघे मिळून चांदिवली परिसरातील नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी काम करतात. कोरोना काळात त्यांनी एकत्रितपणे वैद्यकीय सेवा पुरवल्या आणि सत्तेत नसतानाही विविध आमदार-खासदारांच्या निधीतून विकासकामे केली. डॉ. सरिता म्हस्के या होमिओपॅथीच्या डॉक्टर आहेत. त्या वैद्यकीय क्षेत्रात सक्रिय आहेत. कोरोना काळात त्यांनी या भागातील नागरिकांना वैद्यकीय मदत पुरवली. त्यांनी या काळात एका गर्भवती महिलेची घरीच प्रसूती करुन तिचे प्राण वाचवले होते.

डॉ. सरिता म्हस्के सत्तेत नसतानाही झोपडपट्टी पुनर्वसन, नागरी सुविधा (जसे की पाणी, रस्ते, स्वच्छता) यांसारख्या मुद्द्यांवर काम केले आहे. डॉ. सरिता यांनी यापूर्वीच्या BMC निवडणुकीत काँग्रेसच्या तिकिटावर प्रभाग 157 मधून निवडणूक लढवली होती, ज्यात त्या जवळपास जिंकल्या होत्या पण पराभूत झाल्या होत्या. आता ठाकरे बंधूंच्या युतीकडून जिंकून आल्यानंतर त्यांनी ठाकरेंची साथ सोडत पुन्हा शिंदेंच्या शिवसेनेकडे मोर्चा वळवला आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation ElectionMaharashtra Municipal Corporation Election 2026Maharashtra local body electionMaharashtra Municipal Election

महाराष्ट्र बातम्या