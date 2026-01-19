English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्रात चाललंय काय? ...म्हणून शिंदे काँग्रेसचा 'हात' धरणार? भाजपाला विरोधात बसायला भाग पाडणार?

Breaking News on Maharashtra Municipal Corporation Election: अनेक ठिकाणी शिंदेंची कोंडी केली जात असतानाच एका महापालिकेमध्ये मात्र सत्तेच्या चाव्या शिंदेंच्या हाती असल्याचं चित्र आहे. इथे शिंदे थेट काँग्रेससोबत जाऊ शकतात.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 19, 2026, 03:36 PM IST
महाराष्ट्रात चाललंय काय? ...म्हणून शिंदे काँग्रेसचा 'हात' धरणार? भाजपाला विरोधात बसायला भाग पाडणार?
राजकारणाचा नवा पॅटर्न? (फाइल फोटो सौजन्य एएनआय आणि फेसबुवरुन साभार)

Breaking News on Maharashtra Municipal Corporation Election: मुंबईबरोबरच भारतीय जनता पार्टीला राज्यातील 29 पैकी 23 महानगरपालिकांमध्ये बहुमत मिळालं आहे. यामध्ये एकहाती सत्ता आलेल्या महापालिकांबरोबरच शिंदेंची शिवसेना, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीसोबत निवडणूक लढवून भाजपाने सत्ता मिळवली आहे. मात्र आता महापौर पदावरुन या मित्रपक्षांमध्ये जुंपल्याचं दिसत आहे. मुंबईमध्ये भाजपापेक्षा कमी जागा जिंकूनही शिंदेंकडून अडीच वर्षांसाठी महापौर पदाची मागणी होत असल्याचं वृत्त आहे. मात्र भाजपा याला तयार नसून इतर पर्यायांची चाचपणी केली जात असल्याचं बोललं जातंय. मात्र ही सारी रस्सीखेच सुरु असतानाच भाजपानेही आता शिंदेंची कोंडी करण्याची भूमिका घेतल्याचं दिसत आहे. शिंदेंनी अधिक जागा जिंकलेल्या ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवलीमध्येही भाजपाने महापौर पदावर दावा करत जशास तशी भूमिका घेतली आहे. ही कोंडी लक्षात घेत आता शिंदेंच्या शिवसेनं भाजपाला धडा शिकवण्यासाठी थेट काँग्रेसची मदत घेण्याचं ठरवलंय की काय अशी चर्चा सध्या कोल्हापूरमध्ये तरी सुरु आहे. याचे संकेत कोल्हापूरमधूनच आलेत. 

सतेज पाटील नेमकं काय म्हणाले?

कोल्हापुरात काँग्रेस आणि शिंदेची सेना एकत्र येण्याची शक्यता असल्याची जोरदार चर्चा आहे. याबद्दल 'झी 24 तास'ने काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांनी सूचक विधान केलं आहे. "पडद्यामागे सुरू आहे ते जाहीर करू शकत नाही," असं सजेत पाटलांनी म्हटलं आहे. त्यांच्या या सूचक विधानाचा अर्थ भविष्यात इथे बहुमतापासून अगदी हाताच्या बोटांवर मोजता येईल एवढ्याच जागा दूर असलेल्या काँग्रेससोबत जाऊन शिंदेंची शिवसेना मुंबईतील वचपा करण्यासाठी भाजपाला विरोधात बसवू शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मुंबईत एकनाथ शिंदेंना डावलले तर राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी सत्तेमध्ये राहण्यासाठी शिंदेंकडून असंख्य पर्यायांची चापणी केली जात असल्याचे समजते.

महापालिकेत संख्याबळ काय?

कोल्हापूर महानगरपालिकेमध्ये 81 जागा असून बहुमताचा आकडा हा 41 इतका आहे. या ठिकाणी सतेज पाटलांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने 34 जागा जिंकल्या आहेत. काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला असून तो बहुमतापासून केवळ सात जागा दूर आहे. काँग्रेस खालोखाल इथे भाजपा दुसरा सर्वात मोठा पक्ष आहे. त्यांच्याकडे 26 जागा आहेत. एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडे 15 जागा आहेत. अजित पवारांकडे 4 तर उद्धव ठाकरेंकडे एक जागा आहे. जनसुराज्य शक्ती पक्षाचीही एक जागा निवडून आली आहे.

काँग्रेससोबत युती केली तर?

इतर महानगरपालिकांमध्ये सन्मानपूर्वक स्थान दिलं नाही तर शिंदेंची शिवसेना काँग्रेससोबत सत्ता स्थापन करु शकते, असं सध्या तरी सतेज पाटलांच्या सूचक विधानावरुन म्हणता येईल. असं झालं तर काँग्रेस शिंदे सेनेचे संख्याबळ 49 इतकं होईल. 

भाजपा आणि शिंदे गट युतीची काय स्थिती

इथे भाजपा आणि शिंदेंनी युती केली तर दोन्ही पक्षांच्या एकूण जागा अगदी मॅजिक फिगर इतकी म्हणजेच 41 इतकी होईल. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीबरोबरच जनसुराज्य पक्षाची मदत भाजपाकडून घेतली जाऊ शकते. अशाप्रकारे त्यांच्याकडे 46 जागा होतील.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

