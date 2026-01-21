संपूर्ण राज्यात 13 नगरसेवक, तरी 'या' महानगरपालिकेत बसणार मनसेचा उपमहापौर? शिंदेंसोबत डील?

Maharashtra Municipal Corporation Election Raj Thackeray MNS: राज्यातील 29 महापालिका निवडणुकांमध्ये अवघ्या 13 जागा जिंकणाऱ्या राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या गळ्यात उपमहापौरपदाची माळ पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 29 महापालिकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर भारतीय जनता पार्टी हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. 23 महापालिकांमध्ये भाजपाने एकहाती किंवा मित्रपक्षांसोबत सत्ता काबीज केली आहे. असं असलं तरी आता या महापालिकांमध्ये महापौर कोणाचा बसणार यावरुन भाजपा आणि शिंदेसेनेमध्ये चुरस सुरु आहे. या गोंधळादरम्यानच शिंदेंचे खासदारपुत्र श्रीकांत शिंदेंनी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांना मोठा धक्का देत अप्रत्यक्षपणे महापौर पदावर दावा केल्याचं बोललं जात आहे.
कोकण भवनामध्ये आज आयुक्तांसमोर कल्याण-डोंबिवलीमधील शिंदे सेनेच्या 53 नगरसेवकांनी गट स्थापन केला. त्याचवेळी मनसे नेते राजू पाटील या ठिकाणी पाच मनसे नगरसेवकांसहीत दाखल झाले. मनसेनं पाच नगरसेवकांचा गट स्थापन केला आणि शिंदेंच्या शिवसेनेला पाठिंबा जाहीर केला. या घडामोडींनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना श्रीकांत शिंदेंनी, मनसेच्या पाच नगरसेवक देखील सोबत आहेत. त्यांनी देखील गट स्थापन केला. मनसेने शिवसेनेला पाठिंबा दिला. विकाससाठी मनसेने महायुतीला पाठिंबा दिला आहे. रवींद्र चव्हाण आणि एकनाथ शिंदेंमध्ये आज बैठक होईल. महापौर आणि उपमहापौर कोण होणार हे ठरवण्यासाठी बैठक होईल. महायुतीचा महापौर कल्याण डोंबलीत बसणार. वंचितने देखील आम्हाला पाठिंबा दिला आहे," असं श्रीकांत शिंदे म्हणाले. शिंदे-चव्हाणांच्या भेटीचा उल्लेख करत श्रीकांत यांनी भाजपालाही सोबत घेण्याची भूमिका अधोरेखित केली आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून कल्याण ग्रामीणचे आमदार असलेले राजू पाटील यांचे अनेकदा श्रीकांत शिंदे आणि शिवसेनेच्या स्थानिक नेतृत्वाशी खटके उडल्याचं पाहायला मिळालं आहे. मात्र आता मनसेनं शिंदेंना पाठिंबा जाहीर केल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. आधीचे सर्व कटू अनुभव बाजूला सारुन राजू पाटील आणि शिंदे सेनेनं नव्याने सुरुवातीचा पर्याय निवडल्याचं चित्र दिसत आहे. त्यामुळेच आता शिंदेंचा महापौर बसवण्यासाठी जागांच्या दृष्टीने पाठबळ देणाऱ्या मनसेच्या गळ्यात शिंदेंच्या सेनेकडून उप-महापौरपदाची माळ घातली जाण्याची शक्यता आहे. असं खरोखरच झालं तर अवघ्या पाच नगरसेवकांसहीत सत्तेत जाण्यासोबतच पाच नगरसेवकांच्या जोरावर उपमहापौरपद मिळवण्याचा विक्रमही राज ठाकरेंच्या पक्षाच्या नावावर होईल.
मनसेच्या या निर्णयासंदर्भात ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या गटनेत्या किशोरी पडेणेकरांना प्रश्न विचारण्यात आला असता त्यांनी, "यावर मी काही बोलणार नाही आमचे पक्ष प्रमुख बोलतील," असं मोजक्या शब्दांमध्ये मत नोंदवलं आहे.